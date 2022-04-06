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У Відні відбулась акція в пам'ять жертв геноциду в Бучі. ФОТОрепортаж

5 квітня 2022 року у Відні відбулась акція в пам'ять жертв геноциду в Бучі. Перед будівлею МЗС Австрії, за 300 м від Парламенту під час засідання Національної ради учасники акції зобразили закатованих мешканців українського міста, лежачи з зав'язаними руками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Відні відбулась акція в память жертв геноциду в Бучі 01
У Відні відбулась акція в память жертв геноциду в Бучі 02

Від імені демонстрантів до уряду і парламенту Австрії пролунало наступне звернення:

"Згвалтування, катування, вбивства дітей та геноцид - це воєнні злочини терористів Російської Федерації. Неможливо залишатись нейтральним до тероризму. Дійте".

У Відні відбулась акція в память жертв геноциду в Бучі 03
У Відні відбулась акція в память жертв геноциду в Бучі 04
У Відні відбулась акція в память жертв геноциду в Бучі 05

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У Відні відбулась акція в память жертв геноциду в Бучі 06
У Відні відбулась акція в память жертв геноциду в Бучі 07
У Відні відбулась акція в память жертв геноциду в Бучі 08
У Відні відбулась акція в память жертв геноциду в Бучі 09
У Відні відбулась акція в память жертв геноциду в Бучі 10

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Автор: 

Австрія (962) акція (1454) Буча (541)


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Топ коментарі
+15
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06.04.2022 22:10
+9
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06.04.2022 21:51
+3
Щас правительство Австрии пустит слезу и скажет: мы не поддерживаем нефтегазовое эмбарго России.
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06.04.2022 21:51
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06.04.2022 21:51 Відповісти
Щас правительство Австрии пустит слезу и скажет: мы не поддерживаем нефтегазовое эмбарго России.
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06.04.2022 21:51 Відповісти
А вони про Маріуполь нічого сказати не хочуть? Там дівчат тижнями в квартирах гвалтують, налагодили торгівлю людьми.
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06.04.2022 21:57 Відповісти
австврияки проснутся когда прилетит по СанШтефену.
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06.04.2022 22:07 Відповісти
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06.04.2022 22:10 Відповісти
Вообщем оно уже ядерный террорист и военный преступник.
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06.04.2022 23:17 Відповісти
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06.04.2022 23:33 Відповісти
Бо хмарочоси були у самому Нью-Йорку, а то "якісь там" Чернігів, Маріуполь, Ірпінь" з далекої і невідомої України... Подвійні стандарти в дії
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07.04.2022 00:05 Відповісти
В самом Нью-Йорке 11 сентября погибло 2606 человек

В Мариуполе предварительно уже 5000 человек

ДА, ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ ‼️‼️‼️
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07.04.2022 00:49 Відповісти
ты спецом набрасываешь или делаешь вид что не в курсе то что Штаты признали путлера военным преступником ?
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07.04.2022 03:54 Відповісти
Ну це українська діаспора. Австріякам в значній мірі пофіг.. на жаль.
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06.04.2022 22:34 Відповісти
а тебе было не пофиг когда кацапы бомбили Сирию ты не выходил на акцию протеста и не лежад на асфальте
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07.04.2022 03:55 Відповісти
напевно, суддя-втікач тупицький допомагав організовувати...
ВЕЛИКА ШАНА та ПОДЯКА ВСІМ хто допомагає УКРАЇНЦЯМ!!
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06.04.2022 22:41 Відповісти
В Вене хорошее украинское посольство . Оно об Тупицкого пачкаться не будет
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06.04.2022 23:36 Відповісти
 
 