У Відні відбулась акція в пам'ять жертв геноциду в Бучі. ФОТОрепортаж
5 квітня 2022 року у Відні відбулась акція в пам'ять жертв геноциду в Бучі. Перед будівлею МЗС Австрії, за 300 м від Парламенту під час засідання Національної ради учасники акції зобразили закатованих мешканців українського міста, лежачи з зав'язаними руками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Від імені демонстрантів до уряду і парламенту Австрії пролунало наступне звернення:
"Згвалтування, катування, вбивства дітей та геноцид - це воєнні злочини терористів Російської Федерації. Неможливо залишатись нейтральним до тероризму. Дійте".
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass
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+9 Квантовий Механік
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+3 Харьков Сумской
показати весь коментар06.04.2022 21:51
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