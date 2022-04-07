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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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20-летний украинский воин Ярослав Бригинец, позывной Махач, погиб в бою за Мариуполь, спасая побратимов. ВИДЕО

В Мариуполе погиб 20-летний украинский воин, отдавший жизнь, спасая друзей, попавших под обстрел российских оккупантов.

Об этом сообщил один из боевых товарищей павшего защитника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Побратим, сообщивший о гибели бойца, пообещал отомстить российским оккупантам за его смерть.

"Ярослав "Махач". Вытаскивал друзей, которые попали под обстрел. Однажды в разговоре ты сказал, что не хочешь, чтобы тебя оплакивали и скучали, если что-нибудь случится. Мы не будем плакать брат, мы отомстим! Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя", — написал собрат.

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Публикация от Young god (@khimikdavid)

В Сети украинцы выражают соболезнования в связи с гибелью бойца и вспоминают его как искреннего и доброго человека. Вот что знакомые пишут об украинском защитнике:

  • "Ты был одним из лучших людей, которых я знал, если не лучшим! Простым, добрым, веселым и просто человеком, который всегда придет на помощь в любой ситуации. Я знал тебя гораздо лучше, чем другие и потому я не буду скучать. Потому что знаю, что ты не хотел, чтобы кто-то лил слезы, когда тебя не станет. Ты был настоящим ВОИНОМ! И умер НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ!".
  • "Мы не будем плакать брат, мы будем мстить! Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя".
  • "До сих пор не верится, что ты стал ангелом. Хочу, чтобы это был сон Вечная память. Ты навсегда в наших сердцах. Ты говорил делать все на максимум и верить в светлое будущее (больно от того, что уже это все будет без тебя). Спи спокойно Наш Герой".
  • "В него влюбилось так много девушек страны, что это как потеря знакомого человека".
  • "Он вытаскивал друзей, попавших под обстрел… До войны у него была жизнь. У него были планы на будущее. Он хотел просто жить! Свободно жить в своем Независимом государстве! Вечная слава герою".

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потери (4382) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+80
Вічна пам'ять
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07.04.2022 10:36
+43
Вічна пам'ять
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07.04.2022 10:38
+37
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07.04.2022 10:42
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Вічна пам'ять
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07.04.2022 10:36 Ответить
Тысяча убитых кацапов за твою смерть - ничто. Земля тебе пухом, нащ Герой.
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07.04.2022 11:35 Ответить
Вічна пам'ять
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07.04.2022 10:38 Ответить
нестерпно...
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07.04.2022 10:41 Ответить
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07.04.2022 10:42 Ответить
Помстимося !!!
Спочивай з миром брате 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.04.2022 10:46 Ответить
Вічна память!
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07.04.2022 10:52 Ответить
Будемо пам"ятати.
Хай наші діти беруть приклад з таких людей
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07.04.2022 11:02 Ответить
Воїн-Янгол с дитячою посмішкою...
(біль, сум, розпач...)
Царство Небесне Герою...
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07.04.2022 11:04 Ответить
Треба помститься за Героя
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07.04.2022 11:04 Ответить
Вічна память!
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07.04.2022 11:17 Ответить
Вічна память!Родині щирі співчуття .
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07.04.2022 11:29 Ответить
Ярослав назавжди залишиться молодою, усміхненою людиною та безстрашним воїном, який до нестями любив Україну. Слава Герою!
Смерть рашистським окупантам.
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07.04.2022 11:50 Ответить
До БОЛИ ЖАЛКО !КРАСАВЕЦ,МОЛОДОЙ И СИЛЬНЫЙ и почти не жил эту жизнь,но погиб героем!СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.04.2022 11:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.04.2022 11:56 Ответить
Навсегда остался таким молодым, совершенным красавцем, и героем!
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07.04.2022 12:23 Ответить
Слава Герою!!!
Вічна пам'ять!!!
Смерть рашистським окупантам!!!
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07.04.2022 12:25 Ответить
Ну взагалі - це ЗЛОЧИН ДЕРЖАВИ, що таких молодих вона посилає на війну....

Воювати і брати участь у гарячих конфліктах, повинні як в АМЕРИКАНСЬКІЙ АРМІЇ... Вже одружені та заміжні, з дітьми, бажано після 35-40 років, з купою страхування і гарантій для дружини та діточок, зі вступом у нацкращі вузи країни для дітей.. Коли чоловік знає, що вразі чого, його родина нічого не буде потребувати....
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07.04.2022 12:59 Ответить
С.У.М.
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07.04.2022 13:04 Ответить
Ком в горлі ... сум.... материнський біль..СЛАВА УКРАЇНІ !ГЕРОЮ СЛАВА ! СМЕРТЬ МОСКОВСЬКИМ НАЦИСТАМ !
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07.04.2022 15:11 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ!
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07.04.2022 17:29 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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07.04.2022 17:44 Ответить
Вічна пам'ять герою🙏🙏🙏😭💙💛
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07.04.2022 20:16 Ответить
Слезы льются ручьем, уходит ЦВЕТ НАЦИИ! Будь ты проклят путин!
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07.04.2022 21:52 Ответить
Такий хлопець!! Такий воїн!! Такий друг!! R.I.P. Ярославе 😢
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07.04.2022 22:18 Ответить
Цвіт Нації, такий молодий. Душа плаче за всіма загиблими. Вічна память в наших серцях
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09.04.2022 08:39 Ответить
 
 