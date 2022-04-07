20-летний украинский воин Ярослав Бригинец, позывной Махач, погиб в бою за Мариуполь, спасая побратимов. ВИДЕО
В Мариуполе погиб 20-летний украинский воин, отдавший жизнь, спасая друзей, попавших под обстрел российских оккупантов.
Об этом сообщил один из боевых товарищей павшего защитника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Побратим, сообщивший о гибели бойца, пообещал отомстить российским оккупантам за его смерть.
"Ярослав "Махач". Вытаскивал друзей, которые попали под обстрел. Однажды в разговоре ты сказал, что не хочешь, чтобы тебя оплакивали и скучали, если что-нибудь случится. Мы не будем плакать брат, мы отомстим! Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя", — написал собрат.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Сети украинцы выражают соболезнования в связи с гибелью бойца и вспоминают его как искреннего и доброго человека. Вот что знакомые пишут об украинском защитнике:
- "Ты был одним из лучших людей, которых я знал, если не лучшим! Простым, добрым, веселым и просто человеком, который всегда придет на помощь в любой ситуации. Я знал тебя гораздо лучше, чем другие и потому я не буду скучать. Потому что знаю, что ты не хотел, чтобы кто-то лил слезы, когда тебя не станет. Ты был настоящим ВОИНОМ! И умер НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ!".
- "Мы не будем плакать брат, мы будем мстить! Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя".
- "До сих пор не верится, что ты стал ангелом. Хочу, чтобы это был сон Вечная память. Ты навсегда в наших сердцах. Ты говорил делать все на максимум и верить в светлое будущее (больно от того, что уже это все будет без тебя). Спи спокойно Наш Герой".
- "В него влюбилось так много девушек страны, что это как потеря знакомого человека".
- "Он вытаскивал друзей, попавших под обстрел… До войны у него была жизнь. У него были планы на будущее. Он хотел просто жить! Свободно жить в своем Независимом государстве! Вечная слава герою".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спочивай з миром брате 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Хай наші діти беруть приклад з таких людей
(біль, сум, розпач...)
Царство Небесне Герою...
Смерть рашистським окупантам.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вічна пам'ять!!!
Смерть рашистським окупантам!!!
Воювати і брати участь у гарячих конфліктах, повинні як в АМЕРИКАНСЬКІЙ АРМІЇ... Вже одружені та заміжні, з дітьми, бажано після 35-40 років, з купою страхування і гарантій для дружини та діточок, зі вступом у нацкращі вузи країни для дітей.. Коли чоловік знає, що вразі чого, його родина нічого не буде потребувати....