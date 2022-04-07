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Новости Война
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Украине очень необходим экспорт электроэнергии в Европу, - Галущенко

електроенергія

Украине важно продолжать экспорт электроэнергии в Европу для поддержания стабильной работы энергосистемы в условиях российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью изданию РБК-Украина.

"Для нас сейчас очень важен экспорт... Поскольку резервы у нас существенные, и нам нужно скачать энергосистему и обеспечить поступление средств для энергорынка", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в условиях войны уровень платежей за электроэнергию упал, а экспорт электроэнергии в Европу позволит отчасти компенсировать эти потери.

Также Галущенко добавил, что Министерство энергетики активно работает над обеспечением коммерческих перетоков для экспорта электроэнергии. Пока экспортные поставки составляют около 200 МВт, в министерстве работают над увеличением коммерческих поставок до 2000 МВт.

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Напомним, что Министерство энергетики оценивает в 2 млрд долларов потери в украинском энергетическом секторе из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Автор: 

Европа (1841) Тарифы на электроэнергию (2163) Галущенко Герман (257)


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Топ комментарии
+6
Щойно на Обозревателе прочитав, интерв'ю генерала Романенка: "сьогодні ЗСУ прорвали оборону і перетнули сухопутний коридор на Крим, вийшовши до Азовського моря на південний захід від Маріуполя. Тепер у нашої армії з'явилася можливість у перспективі впливати з південного заходу на Маріуполь. Ми посилюємо свої резерви та ведемо активні бойові дії".
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07.04.2022 13:43
+2
Оказывается у нас есть лишняя електроенергия. А на кой нам тогда 8 лет впаривали зеленые тарифы тратя миллиарды долларов ежегодно вместо закупать для армии оружие?
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07.04.2022 13:54
+1
Дожилася Україна. Нема куди електрику подіти. "Рюськіймір" ще не все розвалив.
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07.04.2022 13:44
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Не, посадить облученных в рыжем лесу рашодебилов на велосипеды и с помощью генераторов вырабатывать электроэнергию. Ноу-хау. Процесс выработки электроэнергии комбинированным способом: с помощью отсутствия головного мозга, усиленного рефлексом побыстрее убежать от радиации и не сдохнуть.
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07.04.2022 13:46 Ответить
Щойно на Обозревателе прочитав, интерв'ю генерала Романенка: "сьогодні ЗСУ прорвали оборону і перетнули сухопутний коридор на Крим, вийшовши до Азовського моря на південний захід від Маріуполя. Тепер у нашої армії з'явилася можливість у перспективі впливати з південного заходу на Маріуполь. Ми посилюємо свої резерви та ведемо активні бойові дії".
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07.04.2022 13:43 Ответить
🤩
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07.04.2022 13:46 Ответить
Дожилася Україна. Нема куди електрику подіти. "Рюськіймір" ще не все розвалив.
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07.04.2022 13:44 Ответить
Оказывается у нас есть лишняя електроенергия. А на кой нам тогда 8 лет впаривали зеленые тарифы тратя миллиарды долларов ежегодно вместо закупать для армии оружие?
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07.04.2022 13:54 Ответить
В нас промисловість впала, в побутовому секторі споживання значно зменшилось - ось звідки надлишкова електрика.
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07.04.2022 14:48 Ответить
Тому що зелена енергетика для українських дітей, а не для підстаркуватої кацапської вати
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07.04.2022 18:02 Ответить
Это всё понадобится когда на дорогах станет больше электромобилей.
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07.04.2022 14:00 Ответить
 
 