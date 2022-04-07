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Новини Війна
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Україні вкрай потрібен експорт електроенергії в Європу, - Галущенко

електроенергія

Україні важливо продовжувати експорт електроенергії в Європу для підтримки стабільної роботи енергосистеми в умовах російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

"Для нас зараз дуже важливий експорт... Оскільки резерви у нас істотні і нам треба завантажити енергосистему і забезпечити надходження коштів для енергоринку", - сказав він.

Міністр наголосив, що в умовах війни рівень платежів за електроенергію впав, а експорт електроенергії в Європу дозволить частково компенсувати ці втрати.

Також Галущенко додав, що наразі Міністерство енергетики активно працює над забезпеченням комерційних перетоків для експорту електроенергії. Наразі експортні поставки складають близько 200 МВт, в міністерстві працюють над збільшенням комерційних поставок до 2000 МВт.

Читайте також: Українська електроенергія дозволяє забезпечити стабільну роботу європейської енергосистеми, - єврокомісар з енергетики Сімсон

Нагадаємо, що Міністерство енергетики оцінює в 2 млрд доларів втрати в українському енергетичному секторі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Автор: 

Європа (1799) електроенергія (6185) Галущенко Герман (529)


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Топ коментарі
+6
Щойно на Обозревателе прочитав, интерв'ю генерала Романенка: "сьогодні ЗСУ прорвали оборону і перетнули сухопутний коридор на Крим, вийшовши до Азовського моря на південний захід від Маріуполя. Тепер у нашої армії з'явилася можливість у перспективі впливати з південного заходу на Маріуполь. Ми посилюємо свої резерви та ведемо активні бойові дії".
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07.04.2022 13:43
+2
Оказывается у нас есть лишняя електроенергия. А на кой нам тогда 8 лет впаривали зеленые тарифы тратя миллиарды долларов ежегодно вместо закупать для армии оружие?
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07.04.2022 13:54
+1
Дожилася Україна. Нема куди електрику подіти. "Рюськіймір" ще не все розвалив.
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07.04.2022 13:44
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Не, посадить облученных в рыжем лесу рашодебилов на велосипеды и с помощью генераторов вырабатывать электроэнергию. Ноу-хау. Процесс выработки электроэнергии комбинированным способом: с помощью отсутствия головного мозга, усиленного рефлексом побыстрее убежать от радиации и не сдохнуть.
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07.04.2022 13:46 Відповісти
Щойно на Обозревателе прочитав, интерв'ю генерала Романенка: "сьогодні ЗСУ прорвали оборону і перетнули сухопутний коридор на Крим, вийшовши до Азовського моря на південний захід від Маріуполя. Тепер у нашої армії з'явилася можливість у перспективі впливати з південного заходу на Маріуполь. Ми посилюємо свої резерви та ведемо активні бойові дії".
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07.04.2022 13:43 Відповісти
🤩
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07.04.2022 13:46 Відповісти
Дожилася Україна. Нема куди електрику подіти. "Рюськіймір" ще не все розвалив.
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07.04.2022 13:44 Відповісти
Оказывается у нас есть лишняя електроенергия. А на кой нам тогда 8 лет впаривали зеленые тарифы тратя миллиарды долларов ежегодно вместо закупать для армии оружие?
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07.04.2022 13:54 Відповісти
В нас промисловість впала, в побутовому секторі споживання значно зменшилось - ось звідки надлишкова електрика.
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07.04.2022 14:48 Відповісти
Тому що зелена енергетика для українських дітей, а не для підстаркуватої кацапської вати
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07.04.2022 18:02 Відповісти
Это всё понадобится когда на дорогах станет больше электромобилей.
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07.04.2022 14:00 Відповісти
 
 