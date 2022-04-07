Россиянам 11 апреля полностью отключат Spotify
Стриминговый сервис Spotify, позволяющий легально прослушивать музыкальные треки, полностью прекратит работу в России 11 апреля. О сроках возможного возврата доступа для россиян в компании не сообщается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует OBOZREVATEL со ссылкой на сообщение Spotify.
"После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года", - отметили в компании.
При этом схитрить и просто заменить страну в профиле у россиян не получится, предупредили в службе поддержки. "Вы можете сменить страну вашего аккаунта, только если находитесь в стране, на которую хотите сменить локацию", – объяснили в Spotify.
Более того, для российских пользователей с платной подпиской (а только она дает доступ к большинству функций сервиса) смена страны будет недоступна до 11 апреля.
Из-за отключения пострадают не только российские слушатели, но и местные артисты. Среди всех музыкальных стриминговых платформ наибольшие отчисления создателям контента производит именно Spotify.
Spotify объявил о прекращении работы в России в ответ на военную агрессию в Украине еще 25 марта. Однако тогда не звучала дата отключения. Еще раньше компания перестала продавать в РФ премиум-подписку – из-за ограничений на платежи для россиян.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Forever!
За какойто-то Донецк, какой-то Крым, Мариуполь ...при их-то гигантских территориях....превращать РОССИЮ В МОНГОЛИЮ, а саму МОСКВУ В БОЛЬШУЮ РОГУЛЯТНЮ, без Свифт, Виза и других благ цивилизации....это русские тока так умеют))))
У них есть масса своих "достижений - лагерный блатняк, гордо именуемый "русский шансон", рэп под балалайку, и наконец "патриотический" хор александрова.
Правда этот хор немного "потаскан" в последнее время. ))
Зато теперь у "солиста" на подпевке дофига "бэк-вокалистов".
Вот уж где от гордости распирать должно.