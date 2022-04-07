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Россиянам 11 апреля полностью отключат Spotify

spotify

Стриминговый сервис Spotify, позволяющий легально прослушивать музыкальные треки, полностью прекратит работу в России 11 апреля. О сроках возможного возврата доступа для россиян в компании не сообщается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует OBOZREVATEL со ссылкой на сообщение Spotify.

"После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года", - отметили в компании.

При этом схитрить и просто заменить страну в профиле у россиян не получится, предупредили в службе поддержки. "Вы можете сменить страну вашего аккаунта, только если находитесь в стране, на которую хотите сменить локацию", – объяснили в Spotify.

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Более того, для российских пользователей с платной подпиской (а только она дает доступ к большинству функций сервиса) смена страны будет недоступна до 11 апреля.

Из-за отключения пострадают не только российские слушатели, но и местные артисты. Среди всех музыкальных стриминговых платформ наибольшие отчисления создателям контента производит именно Spotify.

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Spotify объявил о прекращении работы в России в ответ на военную агрессию в Украине еще 25 марта. Однако тогда не звучала дата отключения. Еще раньше компания перестала продавать в РФ премиум-подписку – из-за ограничений на платежи для россиян.

Автор: 

россия (95418) санкции (11268) Spotify (1)


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Топ комментарии
+20
Рад за Лорак и других ********** шлюх.
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07.04.2022 14:40
+19
хай, бл.дь, кобзона з хором олександрова слухають, вживу.
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07.04.2022 14:40
+15
Скоро їх усіх підключать до Kobzonfy
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07.04.2022 14:40
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Рад за Лорак и других ********** шлюх.
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07.04.2022 14:40 Ответить
хай, бл.дь, кобзона з хором олександрова слухають, вживу.
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07.04.2022 14:40 Ответить
Скоро їх усіх підключать до Kobzonfy
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07.04.2022 14:40 Ответить
Гадаєте в Чебунеті буде щось інше? Кабздон, Басков та Кіркоров з Газмановим forever! Ну, ще Укупнік, добре...
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07.04.2022 15:11 Ответить
на балайках суки гратимуть
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07.04.2022 14:41 Ответить
Нехай їм тепер коБЗДОн з хором алєксандрова та свєжій голос глашатого ***** жіріка пєстні пают
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07.04.2022 14:45 Ответить
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07.04.2022 14:46 Ответить
теперь па багатому будут винил слушать.
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07.04.2022 14:47 Ответить
Курочка по зёрнышку ...
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07.04.2022 14:53 Ответить
Нахрена, спрашиватеся, связываться с этими зомби и что-то им там доказывать?
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07.04.2022 15:08 Ответить

Forever!
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07.04.2022 15:00 Ответить
У них же там проводное радио на кухнях есть, достаточно.
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07.04.2022 15:02 Ответить
Недопрацьовують: потрібно їм кисень відключити.
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07.04.2022 15:14 Ответить
Остановка работы Spotify, это хорошо, но полная остановка работы SWIFTифи, наверное полезней
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07.04.2022 15:21 Ответить
В сотый раз убеждаюсь...что РУССКИЕ - ЭТО НАЦИЯ ПОЛУДУРОК)))))))
За какойто-то Донецк, какой-то Крым, Мариуполь ...при их-то гигантских территориях....превращать РОССИЮ В МОНГОЛИЮ, а саму МОСКВУ В БОЛЬШУЮ РОГУЛЯТНЮ, без Свифт, Виза и других благ цивилизации....это русские тока так умеют))))
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07.04.2022 15:25 Ответить
свинособаки кобздея слушайте теперь)))))))))))))))))))00
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07.04.2022 15:26 Ответить
А нафига им какой-то Spotify вообще нужен.
У них есть масса своих "достижений - лагерный блатняк, гордо именуемый "русский шансон", рэп под балалайку, и наконец "патриотический" хор александрова.
Правда этот хор немного "потаскан" в последнее время. ))
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07.04.2022 15:38 Ответить
Хор Александрова уже давно поёт у Кобзона.
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07.04.2022 16:34 Ответить
О том и разговор. ))
Зато теперь у "солиста" на подпевке дофига "бэк-вокалистов".
Вот уж где от гордости распирать должно.
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07.04.2022 16:37 Ответить
 
 