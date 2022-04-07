Росіянам 11 квітня повністю відключать Spotify
Стрімінговий сервіс Spotify, що дає змогу легально прослуховувати музичні треки, повністю припинить роботу в Росії 11 квітня. Про терміни можливого повернення доступу для росіян у компанії не повідомляють.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує OBOZREVATEL із посиланням на повідомлення Spotify.
"Після ретельного аналізу поточної ситуації ми ухвалили складне рішення повністю призупинити роботу Spotify у Росії з 11 квітня 2022 року", – зазначили у компанії.
При цьому схитрувати і просто замінити країну у профілі росіян не вдасться, попередили у службі підтримки. "Ви можете змінити країну вашого облікового запису тільки якщо ви знаходитесь у країні, на яку хочете змінити локацію", – пояснили в Spotify.
Більше того, для російських користувачів із платною підпискою (а лише вона дає доступ до більшості функцій сервісу) зміна країни буде недоступною до 11 квітня.
Через відключення постраждають не лише російські слухачі, а й місцеві артисти. Серед усіх музичних стрімінгових платформ найбільші відрахування творцям контенту робить саме Spotify.
Spotify оголосив про припинення роботи у Росії у відповідь на її військову агресію в Україні ще 25 березня. Проте тоді не озвучувалася дата відключення. Ще раніше компанія перестала продавати в РФ преміум-підписку – через обмеження на платежі для росіян.
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За какойто-то Донецк, какой-то Крым, Мариуполь ...при их-то гигантских территориях....превращать РОССИЮ В МОНГОЛИЮ, а саму МОСКВУ В БОЛЬШУЮ РОГУЛЯТНЮ, без Свифт, Виза и других благ цивилизации....это русские тока так умеют))))
У них есть масса своих "достижений - лагерный блатняк, гордо именуемый "русский шансон", рэп под балалайку, и наконец "патриотический" хор александрова.
Правда этот хор немного "потаскан" в последнее время. ))
Зато теперь у "солиста" на подпевке дофига "бэк-вокалистов".
Вот уж где от гордости распирать должно.