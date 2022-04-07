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Росіянам 11 квітня повністю відключать Spotify

spotify

Стрімінговий сервіс Spotify, що дає змогу легально прослуховувати музичні треки, повністю припинить роботу в Росії 11 квітня. Про терміни можливого повернення доступу для росіян у компанії не повідомляють.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує OBOZREVATEL із посиланням на повідомлення Spotify.

"Після ретельного аналізу поточної ситуації ми ухвалили складне рішення повністю призупинити роботу Spotify у Росії з 11 квітня 2022 року", – зазначили у компанії.

При цьому схитрувати і просто замінити країну у профілі росіян не вдасться, попередили у службі підтримки. "Ви можете змінити країну вашого облікового запису тільки якщо ви знаходитесь у країні, на яку хочете змінити локацію", – пояснили в Spotify.

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Більше того, для російських користувачів із платною підпискою (а лише вона дає доступ до більшості функцій сервісу) зміна країни буде недоступною до 11 квітня.

Через відключення постраждають не лише російські слухачі, а й місцеві артисти. Серед усіх музичних стрімінгових платформ найбільші відрахування творцям контенту робить саме Spotify.

Також читайте: Premium-підписка у Spotify більше недоступна в Росії

Spotify оголосив про припинення роботи у Росії у відповідь на її військову агресію в Україні ще 25 березня. Проте тоді не озвучувалася дата відключення. Ще раніше компанія перестала продавати в РФ преміум-підписку – через обмеження на платежі для росіян.

Автор: 

росія (65007) санкції (11793) Spotify (23)


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Топ коментарі
+20
Рад за Лорак и других ********** шлюх.
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07.04.2022 14:40
+19
хай, бл.дь, кобзона з хором олександрова слухають, вживу.
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07.04.2022 14:40
+15
Скоро їх усіх підключать до Kobzonfy
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07.04.2022 14:40
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Рад за Лорак и других ********** шлюх.
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07.04.2022 14:40 Відповісти
хай, бл.дь, кобзона з хором олександрова слухають, вживу.
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07.04.2022 14:40 Відповісти
Скоро їх усіх підключать до Kobzonfy
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07.04.2022 14:40 Відповісти
Гадаєте в Чебунеті буде щось інше? Кабздон, Басков та Кіркоров з Газмановим forever! Ну, ще Укупнік, добре...
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07.04.2022 15:11 Відповісти
на балайках суки гратимуть
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07.04.2022 14:41 Відповісти
Нехай їм тепер коБЗДОн з хором алєксандрова та свєжій голос глашатого ***** жіріка пєстні пают
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07.04.2022 14:45 Відповісти
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07.04.2022 14:46 Відповісти
теперь па багатому будут винил слушать.
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07.04.2022 14:47 Відповісти
Курочка по зёрнышку ...
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07.04.2022 14:53 Відповісти
Нахрена, спрашиватеся, связываться с этими зомби и что-то им там доказывать?
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07.04.2022 15:08 Відповісти

Forever!
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07.04.2022 15:00 Відповісти
У них же там проводное радио на кухнях есть, достаточно.
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07.04.2022 15:02 Відповісти
Недопрацьовують: потрібно їм кисень відключити.
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07.04.2022 15:14 Відповісти
Остановка работы Spotify, это хорошо, но полная остановка работы SWIFTифи, наверное полезней
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07.04.2022 15:21 Відповісти
В сотый раз убеждаюсь...что РУССКИЕ - ЭТО НАЦИЯ ПОЛУДУРОК)))))))
За какойто-то Донецк, какой-то Крым, Мариуполь ...при их-то гигантских территориях....превращать РОССИЮ В МОНГОЛИЮ, а саму МОСКВУ В БОЛЬШУЮ РОГУЛЯТНЮ, без Свифт, Виза и других благ цивилизации....это русские тока так умеют))))
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07.04.2022 15:25 Відповісти
свинособаки кобздея слушайте теперь)))))))))))))))))))00
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07.04.2022 15:26 Відповісти
А нафига им какой-то Spotify вообще нужен.
У них есть масса своих "достижений - лагерный блатняк, гордо именуемый "русский шансон", рэп под балалайку, и наконец "патриотический" хор александрова.
Правда этот хор немного "потаскан" в последнее время. ))
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07.04.2022 15:38 Відповісти
Хор Александрова уже давно поёт у Кобзона.
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07.04.2022 16:34 Відповісти
О том и разговор. ))
Зато теперь у "солиста" на подпевке дофига "бэк-вокалистов".
Вот уж где от гордости распирать должно.
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07.04.2022 16:37 Відповісти
 
 