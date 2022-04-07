Лавров обвинил Украину в отходе от стамбульских договоренностей. Подоляк ответил, что украинская делегация работает строго в их рамках
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в якобы уходе от соглашений, достигнутых во время встречи переговорных делегаций в Стамбуле. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Киев работает четко в рамках этого соглашения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Лаврова, вчера украинская сторона, якобы представила в переговорную группу свой проект соглашения. В этом проекте, как утверждает Лавров, украинская сторона отходит от "важнейших положений", зафиксированных в Стамбуле.
"Зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации (Давида, - ред.) Арахамии. В Стамбуле украинцы четко зафиксировали, что будущие гарантии безопасности Украины не будут распространяться на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки", - заявил глава МИД РФ.
В комментарии РБК-Украина Подоляк заявил, что украинская делегация, возглавляемая Арахамией, в рамках переговорного процесса не взаимодействует с группой Лаврова.
"Поэтому сложно понять, что именно он имеет в виду и зачем вообще комментирует проблематику. А со стороны российских переговорщиков мы подобных претензий не получали", - сказав он.
Подоляк отметил, что украинская сторона работает строго в рамках предложенной в Стамбуле формулы, учитывающей интересы, прежде всего, Украины.
"Безусловно, работа юридических подгрупп предполагает и отработку формулировок, уточнение формулировок. Но не более того. Позиция же российской стороны и нынешние заявления Лаврова - нам абсолютно понятны", - заявил Подоляк.
Как объяснил представитель Банковой, в Москве видят стремительно нарастающие крайне негативные глобальные оценки способов ведения войны РФ и их склонность к отказу от правил и обычаев ведения войны.
"И потому пытаются сбить эти настроения подобными заявлениями", - резюмировал он.
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НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....дзвінок Байдену про знятти санкцій з руSSкого Злодія абрамовича та закриття Українських каналів "Еспрессо" та "прямий"..... взагалі має багато відкритих питань....
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...