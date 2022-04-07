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Новости Агрессия России против Украины Война
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Лавров обвинил Украину в отходе от стамбульских договоренностей. Подоляк ответил, что украинская делегация работает строго в их рамках

переговори

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в якобы уходе от соглашений, достигнутых во время встречи переговорных делегаций в Стамбуле. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Киев работает четко в рамках этого соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Лаврова, вчера украинская сторона, якобы представила в переговорную группу свой проект соглашения. В этом проекте, как утверждает Лавров, украинская сторона отходит от "важнейших положений", зафиксированных в Стамбуле.

"Зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации (Давида, - ред.) Арахамии. В Стамбуле украинцы четко зафиксировали, что будущие гарантии безопасности Украины не будут распространяться на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки", - заявил глава МИД РФ.

В комментарии РБК-Украина Подоляк заявил, что украинская делегация, возглавляемая Арахамией, в рамках переговорного процесса не взаимодействует с группой Лаврова.

"Поэтому сложно понять, что именно он имеет в виду и зачем вообще комментирует проблематику. А со стороны российских переговорщиков мы подобных претензий не получали", - сказав он.

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Подоляк отметил, что украинская сторона работает строго в рамках предложенной в Стамбуле формулы, учитывающей интересы, прежде всего, Украины.

"Безусловно, работа юридических подгрупп предполагает и отработку формулировок, уточнение формулировок. Но не более того. Позиция же российской стороны и нынешние заявления Лаврова - нам абсолютно понятны", - заявил Подоляк.

Как объяснил представитель Банковой, в Москве видят стремительно нарастающие крайне негативные глобальные оценки способов ведения войны РФ и их склонность к отказу от правил и обычаев ведения войны.

"И потому пытаются сбить эти настроения подобными заявлениями", - резюмировал он.

Автор: 

Лавров Сергей (2292) Подоляк Михаил (246) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+43
Лавров має давати передсмертні свідчення в Нюрнберзі, а не виступати зі звинуваченнями України.
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07.04.2022 15:55
+34
Наверно ЗСУ вооружены хорошо раз тварь завизжала.
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07.04.2022 15:55
+26
Дивуюся з кацапів які можуть вірити арахамії. Він і попав мабуть в цю групу, щоб кацапів "кручу, верчу, нає...ть хочу", поки нам зброю ще не підвезли.
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07.04.2022 15:55
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Пошліть на.... уй цього коня педального.... він ще має нахабність вказувати нам... Виконайте гниди фашистські Будапешт, тоді матимете право на слово...
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07.04.2022 18:48 Ответить
Лавров может подать жалобу в Печерский суд.
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07.04.2022 19:19 Ответить
Опубликуйте сканы документов и вопрос отпадет.
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07.04.2022 19:38 Ответить
Слово коня ничего не стоит, потому что все насрали на него.
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07.04.2022 19:39 Ответить
лавров звинуватив Україну у відході від оманських домовленостей...

НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....дзвінок Байдену про знятти санкцій з руSSкого Злодія абрамовича та закриття Українських каналів "Еспрессо" та "прямий"..... взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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07.04.2022 19:45 Ответить
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