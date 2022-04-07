Полностью разделяю европейскую формулу победы, - Порошенко приветствует Резолюцию Европарламента
Петр Порошенко приветствовал одобрение Европейским Парламентом мощной программной Резолюции по поддержке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы "Европейская солидарность", об этом он написал в Facebook.
"Благодарен за решительность и смелость наших европейских партнеров и союзников, которые демонстрируют неизменное единство и солидарность с украинским народом в борьбе с российским нашествием", - отметил он.
"Полностью поддерживаю и разделяю видение Европарламентом "формулы победы": больше оружия Украине, более болезненные и невыносимые санкции против России, в частности тотальное энергетическое эмбарго и полная международная изоляция агрессора, большая координация санкционного режима и привлечение к санкционному режиму третьих государств в частности, новый План Маршала на восстановление нашего государства, а также быстрое предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе", - отмечает пятый президент.
"Буду продолжать активно продвигать эту повестку дня в своих личных и межпартийных контактах по линии Европейской народной партии и Международного демократического союза. Вместе мы обязательно победим!", - убежден Порошенко.
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А коли помічники у голов-командуючого росо-підлеглі , то вже не ясно які задачі виконує керівництво країною ...
руzzіш ?
А до зелених, після перемоги, ще багато питань буде. І про крадівництво, і скорочення, і призначення, і закриття, і шашличок.
Завдяки Пороху, у нас є армія, зброя і ППО. Мені є за що його поважати.
Це що? "Раздоаєніє лічності" чи "совпадєніє"?
https://t.me/pryamiy/26239 Скрін
Україна з початку війни отримала 20млрд$.
Коли після перемоги хтось кричатимете, що Україна виграла сама і нам не треба в НАТО то згадайте, що Україна в час активної фази на 90% забезпечувалася здебільшого коштом держав-членів НАТО.
Кожен 3-ій нині воюючий військовий - легіонер, здебільшого з країн НАТО.
6500 грн допомоги, які ви отримали на свою картку, чи будь-які інші кошти, чи допомога країн Європи - це не подарунок Зеленського і навіть не України! Це кошти американських та британських платників податків.
Думайте за нашу Україну! НАШУ!!!!
Кому немає чим зайнятись, окрім вирощувати в своїх головах "гетьманів" та гадити тут за чиїсь мільярди, то ***** в мене точно для вас робота знайдеться.
Пишіть дзвоніть.
За...ли !!!!!!!!