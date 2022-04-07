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Новости Агрессия России против Украины Война
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Полностью разделяю европейскую формулу победы, - Порошенко приветствует Резолюцию Европарламента

порошенко

Петр Порошенко приветствовал одобрение Европейским Парламентом мощной программной Резолюции по поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы "Европейская солидарность", об этом он написал в Facebook.

"Благодарен за решительность и смелость наших европейских партнеров и союзников, которые демонстрируют неизменное единство и солидарность с украинским народом в борьбе с российским нашествием", - отметил он.

"Полностью поддерживаю и разделяю видение Европарламентом "формулы победы": больше оружия Украине, более болезненные и невыносимые санкции против России, в частности тотальное энергетическое эмбарго и полная международная изоляция агрессора, большая координация санкционного режима и привлечение к санкционному режиму третьих государств в частности, новый План Маршала на восстановление нашего государства, а также быстрое предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе", - отмечает пятый президент.

Также читайте: Европарламент поддерживает немедленный запрет на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России

"Буду продолжать активно продвигать эту повестку дня в своих личных и межпартийных контактах по линии Европейской народной партии и Международного демократического союза. Вместе мы обязательно победим!", - убежден Порошенко.

Автор: 

Европарламент (1799) Порошенко Петр (19594)


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Топ комментарии
+69
Хто Він зараз - знають всі нормальні громодяни. А от хто ти - не цікаво нікому.
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07.04.2022 16:53
+49
Порох, як мав, має так і буде мати і звитягу, і повагу, і вплив у світі.
А до зелених, після перемоги, ще багато питань буде. І про крадівництво, і скорочення, і призначення, і закриття, і шашличок.
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07.04.2022 17:00
+47
Звитягу має ЗСУ, якi будувались саме пiд час його керування державою..
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07.04.2022 16:56
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07.04.2022 16:51 Ответить
Хто Він зараз - знають всі нормальні громодяни. А от хто ти - не цікаво нікому.
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07.04.2022 16:53 Ответить
Я- є виборець. А це цікаво кожному демократичному президенту. Якщо тобі не цікаво, то ти єсть посбнік тоталітаризму
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07.04.2022 16:57 Ответить
- справа в тому , що завдання президента в зовнішній політиці потрібно реально виконувати .
А коли помічники у голов-командуючого росо-підлеглі , то вже не ясно які задачі виконує керівництво країною ...
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07.04.2022 17:04 Ответить
Татаров ,демченко, портнов - прихвостни рашизма ,благодаря которым стал возможен кровавый геноцид украинского народа,работают до сих пор ,кроме мрази портнова ,удравшего от ВОЙНЫ , которую он привёл в Украину
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07.04.2022 18:23 Ответить
єсть
 руzzіш ?
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07.04.2022 17:22 Ответить
А ты кто? Правильно, никто. А теперь брысь отсюда.
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07.04.2022 16:55 Ответить
Звитягу має ЗСУ, якi будувались саме пiд час його керування державою..
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07.04.2022 16:56 Ответить
Не спречаюся, що далі?
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07.04.2022 17:00 Ответить
Ви не сперечаєтесь, ви лайновКидете, на кожен виступ Порошенка. Регулярно.
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07.04.2022 17:02 Ответить
Порошенко, наш Гетьман. Так пійде?
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07.04.2022 17:07 Ответить
Олег Кущ 3c573107 а ти не занадто інтенсивно розпочав? Явно палиш Єрмакову контору. Пора вже змінювать НІК.
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07.04.2022 17:13 Ответить
До ермакової контори, відношення не маю
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07.04.2022 17:17 Ответить
Ти повсюду сереш, ти- *********-зеленодрочерная тварь . Здрисни звідси, валі на рашку, таким як ти там місце.
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07.04.2022 17:48 Ответить
Порох, як мав, має так і буде мати і звитягу, і повагу, і вплив у світі.
А до зелених, після перемоги, ще багато питань буде. І про крадівництво, і скорочення, і призначення, і закриття, і шашличок.
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07.04.2022 17:00 Ответить
Мені є кого кохати, та й у нього є кохана.
Завдяки Пороху, у нас є армія, зброя і ППО. Мені є за що його поважати.
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07.04.2022 17:08 Ответить
Ти хто по національності?
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07.04.2022 17:12 Ответить
Козак, спадкоємець Отамана Кущівського куреня
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07.04.2022 17:15 Ответить
Дрыщ, так вали в свой куринь, к ЗЕбанутым, а то таких как ты тут опускают.
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07.04.2022 17:29 Ответить
Кто опускает? Ты?
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07.04.2022 17:32 Ответить
Може Куст?...
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07.04.2022 17:39 Ответить
Та думай, як хочеш. Мені твоя думка - до спини
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07.04.2022 17:42 Ответить
Ладно...я для тебе не авторитет...а Бужанський?
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07.04.2022 17:49 Ответить
А шо воно таке? Я не знаю
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07.04.2022 17:51 Ответить
ааа..то ти нє мєстний...
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07.04.2022 18:00 Ответить
Може і знаю, але погане
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07.04.2022 18:03 Ответить
А нам твоя думка до жопи, тому ти тут - утирок був, є та будеш
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07.04.2022 17:49 Ответить
Ви - це хто, бидло?
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07.04.2022 17:56 Ответить
Бидло- це ти, причому ********** бидло. Йди на хєр, утирок.
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07.04.2022 22:10 Ответить
Відповіді на те, чому вас від Пороха глючить не буде? Ну, Ок. Ваше право.
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07.04.2022 17:31 Ответить
Мене не від Пороха глючить, Мене глючить від неправди, Заведіть собі кішку, а не кумира
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07.04.2022 17:35 Ответить
Якщо тебе глючить від неправди, то за останні 2,5 роки ти мав просто 10000000 раз здохнути!
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07.04.2022 17:51 Ответить
Ще встигну, Завтра будуть Харків штурмувати
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07.04.2022 17:54 Ответить
Я не відповів, чи Ви не почули?
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07.04.2022 17:53 Ответить
Дрыщ, кто такой Порох, знает вся страна и весь мир, а тебя знает только твой обосцанный диван, с которого ты кукарекаешь, петушок.
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07.04.2022 17:26 Ответить
Порох - голова однієї з партій. Ніби все.
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07.04.2022 18:05 Ответить
А ще він п'ятий президент, такого титулу лишили тільки Яника.
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07.04.2022 20:35 Ответить
П'ятий президент, для тих хто не знає.
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07.04.2022 20:30 Ответить
Це для тих довбойобів, які й досі висираються в бік Пороха і заявляють, що "он нічєво нє дєлаєт, імєя связі". Порох робить все, що в його силах, між тим як зелена падаль намагається щосили посіяти в головах людей думку, що "в НАТО нас нє возьмут".
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07.04.2022 16:53 Ответить
Этим персонажам также стоит напомнить, что счета "Рошена" до сих пор арестованы из-за обвинений в... гос.измене
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07.04.2022 17:04 Ответить
Як так? Він же в слєпом трастє
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07.04.2022 17:38 Ответить
Це ти в слєпой кішке у жопі зеленського з дерьмаком, звідки вЄщаеш?
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07.04.2022 17:52 Ответить
Думаю так: якщо Україна впаде, то це означатиме, що весь світ такий, як і роZZія - цинічний, брехливий, людожерливий. Це не війна України з мордором, це - війна просто щоб вижити. Інакше тут буде одна величезна Буча. Тут треба зупиняти моZZковію остаточно і насмерть, щоб цьо падла ніколи не було на планеті. Так, як зупинили фашистський нацизм: ніби зупинили, а він, бачите, знову ожив.
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07.04.2022 16:55 Ответить
Янукович був би...ані адінакавиє?
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07.04.2022 17:00 Ответить
Без него мы делали это

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07.04.2022 17:08 Ответить
Это относится исключительно к Организму и ОПе ?
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07.04.2022 18:37 Ответить
, бачиш - Порох теж зі мною згоден
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07.04.2022 16:56 Ответить
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07.04.2022 17:00 Ответить
Знаю таку людину що дала медальку Меркальші під "завісу" північного потоку-2, а зараз кричить: "ти погана і НАТО в 2008-му нам завалила"
Це що? "Раздоаєніє лічності" чи "совпадєніє"?
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07.04.2022 17:04 Ответить
Це не та сама, що повісила після Революції Гідності орден Ярослава Мудрого на шию ригівської потвори Охендовського він же Підрахуй-2 та учень Ківалова?
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07.04.2022 17:43 Ответить
Via Cuba чукчі з вами
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07.04.2022 17:15 Ответить
Європарламент сьогодні о чотирнадцятій з хвилинами абсолютною більшістю у 413 голосів підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафта, газ, вугілля та ядерне паливо.

https://t.me/pryamiy/26239 Скрін
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07.04.2022 17:23 Ответить
А Зеля шо?
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07.04.2022 17:41 Ответить
Порох самый крутой политик в Украине последние 8 лет.
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07.04.2022 17:45 Ответить
Маєш повне право на свою точку зору, якою б вона не була.
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07.04.2022 18:02 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZWrrshFyArRuM_ywj8YT8X535AXo0LLeHyi-ARvBTBCAQOHmVIr4yTLKxAAn_KWQ2H3eQ29igtph5SrfTR8wbljYcvy4beOCcuJyer9a9yhMcdie3mTkDH9XN4jQ_nDyz8&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

Україна з початку війни отримала 20млрд$.

Коли після перемоги хтось кричатимете, що Україна виграла сама і нам не треба в НАТО то згадайте, що Україна в час активної фази на 90% забезпечувалася здебільшого коштом держав-членів НАТО.

Кожен 3-ій нині воюючий військовий - легіонер, здебільшого з країн НАТО.

6500 грн допомоги, які ви отримали на свою картку, чи будь-які інші кошти, чи допомога країн Європи - це не подарунок Зеленського і навіть не України! Це кошти американських та британських платників податків.
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07.04.2022 18:43 Ответить
У всьому погоджуюсь крім кожного 3-го ...
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07.04.2022 20:41 Ответить
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07.04.2022 18:56 Ответить
Всі люди цю резолюцію схвалюють. Не розумію змісту статті.
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07.04.2022 19:40 Ответить
Порохоботи як москалі, тупо,сліпо і агресивно захищають Пецьку Ліпецкого.
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07.04.2022 19:53 Ответить
Зелєботи як москалі, тупо,сліпо і агресивно захищають преЗЕдента. А докази про тупо і сліпо?
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07.04.2022 20:43 Ответить
Щось то ти зарано проснувся, зазвичай ваша зграя посеред ночі вилазить
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07.04.2022 20:48 Ответить
Українською прокинувся, москалику.
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07.04.2022 20:51 Ответить
Стандартна методичка порохобота, як не за Пецю Ліпецкого то москаль Боже,які ви кончені і примітивні,міняйте методички або йдіть за расєйським кораблем,прихвостні пороха
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07.04.2022 20:57 Ответить
У тебе москальська методичка, москалі без образ спілкуватися не можуть. Зверни будь ласка увагу хто почав гадити в форум і ображати співрозмовників. Схоже ти москальський бот, який спеціально закидує в форум лайно щоб почався срач.
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07.04.2022 21:04 Ответить
Ви зараз, шановні і не зовсім, диванні стратеги, не за Петрові рейтинги думайте. Гидко читати
Думайте за нашу Україну! НАШУ!!!!
Кому немає чим зайнятись, окрім вирощувати в своїх головах "гетьманів" та гадити тут за чиїсь мільярди, то ***** в мене точно для вас робота знайдеться.
Пишіть дзвоніть.
За...ли !!!!!!!!
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07.04.2022 21:36 Ответить
Аби шось сказати
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07.04.2022 21:49 Ответить
 
 