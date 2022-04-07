Полностью разделяю европейскую формулу победы, - Порошенко приветствует Резолюцию Европарламента

Петр Порошенко приветствовал одобрение Европейским Парламентом мощной программной Резолюции по поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы "Европейская солидарность", об этом он написал в Facebook.

"Благодарен за решительность и смелость наших европейских партнеров и союзников, которые демонстрируют неизменное единство и солидарность с украинским народом в борьбе с российским нашествием", - отметил он.

"Полностью поддерживаю и разделяю видение Европарламентом "формулы победы": больше оружия Украине, более болезненные и невыносимые санкции против России, в частности тотальное энергетическое эмбарго и полная международная изоляция агрессора, большая координация санкционного режима и привлечение к санкционному режиму третьих государств в частности, новый План Маршала на восстановление нашего государства, а также быстрое предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе", - отмечает пятый президент.

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"Буду продолжать активно продвигать эту повестку дня в своих личных и межпартийных контактах по линии Европейской народной партии и Международного демократического союза. Вместе мы обязательно победим!", - убежден Порошенко.