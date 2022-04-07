Цілком поділяю європейську формулу перемоги, - Порошенко привітав Резолюцію Європарламенту

Петро Порошенко привітав схвалення Європейським Парламентом потужної програмної Резолюції щодо підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили "Європейська солідарність", про це він написав у Фейсбуку.

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"Вдячний за рішучість і сміливість наших європейських партнерів та союзників, які демонструють незмінну єдність та солідарність з українським народом у боротьбі з російською навалою", - зазначив він.

"Повністю підтримую та поділяю бачення Європарламентом "формули перемоги": більше зброї Україні, більш болючі та нестерпніші санкції проти Росії, зокрема тотальне енергетичне ембарго та повна міжнародна ізоляція агресора, більша координація санкційного режиму та залучення до санкційного режиму третіх держав, більше допомоги Україні, зокрема новий План Маршала на відбудову нашої держави, а також швидке надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі", - наголошує п’ятий президент.

"Продовжуватиму активно просувати цей порядок денний у своїх особистих та міжпартійних контактах по лінії Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу. Разом ми обов’язково переможемо!" - переконаний Порошенко.

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