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Цілком поділяю європейську формулу перемоги, - Порошенко привітав Резолюцію Європарламенту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко привітав схвалення Європейським Парламентом потужної програмної Резолюції щодо підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили "Європейська солідарність", про це він написав у Фейсбуку.

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"Вдячний за рішучість і сміливість наших європейських партнерів та союзників, які демонструють незмінну єдність та солідарність з українським народом у боротьбі з російською навалою", - зазначив він.

"Повністю підтримую та поділяю бачення Європарламентом "формули перемоги": більше зброї Україні, більш болючі та нестерпніші санкції проти Росії, зокрема тотальне енергетичне ембарго та повна міжнародна ізоляція агресора, більша координація санкційного режиму та залучення до санкційного режиму третіх держав, більше допомоги Україні, зокрема новий План Маршала на відбудову нашої держави, а також швидке надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі", - наголошує п’ятий президент.

"Продовжуватиму активно просувати цей порядок денний у своїх особистих та міжпартійних контактах по лінії Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу. Разом ми обов’язково переможемо!" - переконаний Порошенко.

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Топ коментарі
+69
Хто Він зараз - знають всі нормальні громодяни. А от хто ти - не цікаво нікому.
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07.04.2022 16:53
+49
Порох, як мав, має так і буде мати і звитягу, і повагу, і вплив у світі.
А до зелених, після перемоги, ще багато питань буде. І про крадівництво, і скорочення, і призначення, і закриття, і шашличок.
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07.04.2022 17:00
+47
Звитягу має ЗСУ, якi будувались саме пiд час його керування державою..
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07.04.2022 16:56
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Привітав і молодець. Хто він зара, яку звитягу має?
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07.04.2022 16:51 Відповісти
Хто Він зараз - знають всі нормальні громодяни. А от хто ти - не цікаво нікому.
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07.04.2022 16:53 Відповісти
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Я- є виборець. А це цікаво кожному демократичному президенту. Якщо тобі не цікаво, то ти єсть посбнік тоталітаризму
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07.04.2022 16:57 Відповісти
- справа в тому , що завдання президента в зовнішній політиці потрібно реально виконувати .
А коли помічники у голов-командуючого росо-підлеглі , то вже не ясно які задачі виконує керівництво країною ...
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07.04.2022 17:04 Відповісти
Татаров ,демченко, портнов - прихвостни рашизма ,благодаря которым стал возможен кровавый геноцид украинского народа,работают до сих пор ,кроме мрази портнова ,удравшего от ВОЙНЫ , которую он привёл в Украину
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07.04.2022 18:23 Відповісти
єсть
 руzzіш ?
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07.04.2022 17:22 Відповісти
А ты кто? Правильно, никто. А теперь брысь отсюда.
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07.04.2022 16:55 Відповісти
Звитягу має ЗСУ, якi будувались саме пiд час його керування державою..
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07.04.2022 16:56 Відповісти
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Не спречаюся, що далі?
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07.04.2022 17:00 Відповісти
Ви не сперечаєтесь, ви лайновКидете, на кожен виступ Порошенка. Регулярно.
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07.04.2022 17:02 Відповісти
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Порошенко, наш Гетьман. Так пійде?
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07.04.2022 17:07 Відповісти
Олег Кущ 3c573107 а ти не занадто інтенсивно розпочав? Явно палиш Єрмакову контору. Пора вже змінювать НІК.
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07.04.2022 17:13 Відповісти
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До ермакової контори, відношення не маю
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07.04.2022 17:17 Відповісти
Ти повсюду сереш, ти- *********-зеленодрочерная тварь . Здрисни звідси, валі на рашку, таким як ти там місце.
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07.04.2022 17:48 Відповісти
Порох, як мав, має так і буде мати і звитягу, і повагу, і вплив у світі.
А до зелених, після перемоги, ще багато питань буде. І про крадівництво, і скорочення, і призначення, і закриття, і шашличок.
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07.04.2022 17:00 Відповісти
Мені є кого кохати, та й у нього є кохана.
Завдяки Пороху, у нас є армія, зброя і ППО. Мені є за що його поважати.
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07.04.2022 17:08 Відповісти
Ти хто по національності?
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07.04.2022 17:12 Відповісти
Козак, спадкоємець Отамана Кущівського куреня
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07.04.2022 17:15 Відповісти
Дрыщ, так вали в свой куринь, к ЗЕбанутым, а то таких как ты тут опускают.
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07.04.2022 17:29 Відповісти
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Кто опускает? Ты?
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07.04.2022 17:32 Відповісти
Може Куст?...
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07.04.2022 17:39 Відповісти
Та думай, як хочеш. Мені твоя думка - до спини
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07.04.2022 17:42 Відповісти
Ладно...я для тебе не авторитет...а Бужанський?
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07.04.2022 17:49 Відповісти
А шо воно таке? Я не знаю
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07.04.2022 17:51 Відповісти
ааа..то ти нє мєстний...
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07.04.2022 18:00 Відповісти
Може і знаю, але погане
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07.04.2022 18:03 Відповісти
А нам твоя думка до жопи, тому ти тут - утирок був, є та будеш
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07.04.2022 17:49 Відповісти
Ви - це хто, бидло?
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07.04.2022 17:56 Відповісти
Бидло- це ти, причому ********** бидло. Йди на хєр, утирок.
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07.04.2022 22:10 Відповісти
Відповіді на те, чому вас від Пороха глючить не буде? Ну, Ок. Ваше право.
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07.04.2022 17:31 Відповісти
Мене не від Пороха глючить, Мене глючить від неправди, Заведіть собі кішку, а не кумира
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07.04.2022 17:35 Відповісти
Якщо тебе глючить від неправди, то за останні 2,5 роки ти мав просто 10000000 раз здохнути!
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07.04.2022 17:51 Відповісти
Ще встигну, Завтра будуть Харків штурмувати
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07.04.2022 17:54 Відповісти
Я не відповів, чи Ви не почули?
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07.04.2022 17:53 Відповісти
Дрыщ, кто такой Порох, знает вся страна и весь мир, а тебя знает только твой обосцанный диван, с которого ты кукарекаешь, петушок.
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07.04.2022 17:26 Відповісти
Порох - голова однієї з партій. Ніби все.
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07.04.2022 18:05 Відповісти
А ще він п'ятий президент, такого титулу лишили тільки Яника.
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07.04.2022 20:35 Відповісти
П'ятий президент, для тих хто не знає.
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07.04.2022 20:30 Відповісти
Це для тих довбойобів, які й досі висираються в бік Пороха і заявляють, що "он нічєво нє дєлаєт, імєя связі". Порох робить все, що в його силах, між тим як зелена падаль намагається щосили посіяти в головах людей думку, що "в НАТО нас нє возьмут".
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07.04.2022 16:53 Відповісти
Этим персонажам также стоит напомнить, что счета "Рошена" до сих пор арестованы из-за обвинений в... гос.измене
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07.04.2022 17:04 Відповісти
Як так? Він же в слєпом трастє
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07.04.2022 17:38 Відповісти
Це ти в слєпой кішке у жопі зеленського з дерьмаком, звідки вЄщаеш?
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07.04.2022 17:52 Відповісти
Думаю так: якщо Україна впаде, то це означатиме, що весь світ такий, як і роZZія - цинічний, брехливий, людожерливий. Це не війна України з мордором, це - війна просто щоб вижити. Інакше тут буде одна величезна Буча. Тут треба зупиняти моZZковію остаточно і насмерть, щоб цьо падла ніколи не було на планеті. Так, як зупинили фашистський нацизм: ніби зупинили, а він, бачите, знову ожив.
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07.04.2022 16:55 Відповісти
Янукович був би...ані адінакавиє?
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07.04.2022 17:00 Відповісти
Без него мы делали это

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07.04.2022 17:08 Відповісти
Это относится исключительно к Организму и ОПе ?
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07.04.2022 18:37 Відповісти
Aleksiey Ykropovich , бачиш - Порох теж зі мною згоден
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07.04.2022 16:56 Відповісти
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07.04.2022 17:00 Відповісти
Знаю таку людину що дала медальку Меркальші під "завісу" північного потоку-2, а зараз кричить: "ти погана і НАТО в 2008-му нам завалила"
Це що? "Раздоаєніє лічності" чи "совпадєніє"?
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07.04.2022 17:04 Відповісти
Це не та сама, що повісила після Революції Гідності орден Ярослава Мудрого на шию ригівської потвори Охендовського він же Підрахуй-2 та учень Ківалова?
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07.04.2022 17:43 Відповісти
Via Cuba чукчі з вами
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07.04.2022 17:15 Відповісти
Європарламент сьогодні о чотирнадцятій з хвилинами абсолютною більшістю у 413 голосів підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафта, газ, вугілля та ядерне паливо.

Скрін
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07.04.2022 17:23 Відповісти
А Зеля шо?
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07.04.2022 17:41 Відповісти
Порох самый крутой политик в Украине последние 8 лет.
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07.04.2022 17:45 Відповісти
Маєш повне право на свою точку зору, якою б вона не була.
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07.04.2022 18:02 Відповісти
Віталій Різничук

Україна з початку війни отримала 20млрд$.

Коли після перемоги хтось кричатимете, що Україна виграла сама і нам не треба в НАТО то згадайте, що Україна в час активної фази на 90% забезпечувалася здебільшого коштом держав-членів НАТО.

Кожен 3-ій нині воюючий військовий - легіонер, здебільшого з країн НАТО.

6500 грн допомоги, які ви отримали на свою картку, чи будь-які інші кошти, чи допомога країн Європи - це не подарунок Зеленського і навіть не України! Це кошти американських та британських платників податків.
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07.04.2022 18:43 Відповісти
У всьому погоджуюсь крім кожного 3-го ...
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07.04.2022 20:41 Відповісти
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07.04.2022 18:56 Відповісти
Всі люди цю резолюцію схвалюють. Не розумію змісту статті.
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07.04.2022 19:40 Відповісти
Порохоботи як москалі, тупо,сліпо і агресивно захищають Пецьку Ліпецкого.
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07.04.2022 19:53 Відповісти
Зелєботи як москалі, тупо,сліпо і агресивно захищають преЗЕдента. А докази про тупо і сліпо?
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07.04.2022 20:43 Відповісти
Щось то ти зарано проснувся, зазвичай ваша зграя посеред ночі вилазить
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07.04.2022 20:48 Відповісти
Українською прокинувся, москалику.
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07.04.2022 20:51 Відповісти
Стандартна методичка порохобота, як не за Пецю Ліпецкого то москаль Боже,які ви кончені і примітивні,міняйте методички або йдіть за расєйським кораблем,прихвостні пороха
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07.04.2022 20:57 Відповісти
У тебе москальська методичка, москалі без образ спілкуватися не можуть. Зверни будь ласка увагу хто почав гадити в форум і ображати співрозмовників. Схоже ти москальський бот, який спеціально закидує в форум лайно щоб почався срач.
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07.04.2022 21:04 Відповісти
Ви зараз, шановні і не зовсім, диванні стратеги, не за Петрові рейтинги думайте. Гидко читати
Думайте за нашу Україну! НАШУ!!!!
Кому немає чим зайнятись, окрім вирощувати в своїх головах "гетьманів" та гадити тут за чиїсь мільярди, то ***** в мене точно для вас робота знайдеться.
Пишіть дзвоніть.
За...ли !!!!!!!!
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07.04.2022 21:36 Відповісти
Аби шось сказати
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07.04.2022 21:49 Відповісти
 
 