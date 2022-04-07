Цілком поділяю європейську формулу перемоги, - Порошенко привітав Резолюцію Європарламенту
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко привітав схвалення Європейським Парламентом потужної програмної Резолюції щодо підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили "Європейська солідарність", про це він написав у Фейсбуку.
"Вдячний за рішучість і сміливість наших європейських партнерів та союзників, які демонструють незмінну єдність та солідарність з українським народом у боротьбі з російською навалою", - зазначив він.
"Повністю підтримую та поділяю бачення Європарламентом "формули перемоги": більше зброї Україні, більш болючі та нестерпніші санкції проти Росії, зокрема тотальне енергетичне ембарго та повна міжнародна ізоляція агресора, більша координація санкційного режиму та залучення до санкційного режиму третіх держав, більше допомоги Україні, зокрема новий План Маршала на відбудову нашої держави, а також швидке надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі", - наголошує п’ятий президент.
"Продовжуватиму активно просувати цей порядок денний у своїх особистих та міжпартійних контактах по лінії Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу. Разом ми обов’язково переможемо!" - переконаний Порошенко.
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А коли помічники у голов-командуючого росо-підлеглі , то вже не ясно які задачі виконує керівництво країною ...
руzzіш ?
А до зелених, після перемоги, ще багато питань буде. І про крадівництво, і скорочення, і призначення, і закриття, і шашличок.
Завдяки Пороху, у нас є армія, зброя і ППО. Мені є за що його поважати.
Це що? "Раздоаєніє лічності" чи "совпадєніє"?
Скрін
Україна з початку війни отримала 20млрд$.
Коли після перемоги хтось кричатимете, що Україна виграла сама і нам не треба в НАТО то згадайте, що Україна в час активної фази на 90% забезпечувалася здебільшого коштом держав-членів НАТО.
Кожен 3-ій нині воюючий військовий - легіонер, здебільшого з країн НАТО.
6500 грн допомоги, які ви отримали на свою картку, чи будь-які інші кошти, чи допомога країн Європи - це не подарунок Зеленського і навіть не України! Це кошти американських та британських платників податків.
Думайте за нашу Україну! НАШУ!!!!
Кому немає чим зайнятись, окрім вирощувати в своїх головах "гетьманів" та гадити тут за чиїсь мільярди, то ***** в мене точно для вас робота знайдеться.
Пишіть дзвоніть.
За...ли !!!!!!!!