Європарламент підтримує негайну заборону на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива з Росії?

Через вбивства мирних жителів у Бучі Європарламент закликав Раду Європейського Союзу запровадити додаткові санкції проти Росії. Євродепутати виступили за негайне ембарго на імпорт газу, нафти, вугілля та ядерного палива з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення кореспондента DW, про це йдеться у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбургу в четвер, 7 квітня. За неї проголосували 513 євродепутатів, проти були 22, ще 19 - утрималися.

У резолюції зазначається, що Раді ЄС слід ухвалити такі подальші "суворі санкції, які би відображали неослабну ескалацію російської агресії та шокуючі звірства, вчинені військовими силами Росії, які беззаперечно є воєнними злочинами".

Хоча резолюція формально була присвячена результатам саміту ЄС, її головною темою стали санкції проти Росії. Європарламент на міг оминути тему Бучі. В резолюції висловлюється "обурення" через "звірства, про які повідомлялося, включно зі ґвалтуванням та стратою цивільних, примусовим переміщенням, мародерством та атаками на цивільну інфраструктуру, зокрема лікарні, медичні установи, школи, сховища та автомобілі швидкої допомоги, а також зі стрільбою в цивільних, які намагаються залишити зони конфлікту наперед погодженими гуманітарними коридорами, які вчинялися збройними силами Росії у низці окупованих українських міст, таких як Буча". Євродепутати наголосили, що необхідно притягнути до відповідальності як тих, хто вчиняв воєнні злочини, так і високопосадовців і вищих офіцерів.

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"Європарламент закликає запровадити негайне повне ембарго на імпорт російських нафти, вугілля, ядерного палива та газу, цілковито відмовитися від "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", а також представити план гарантування безпеки поставок енергоносіїв до ЄС у короткостроковій перспективі", - зазначено в резолюції.

Цей момент викликав найбільше суперечок серед євродепутатів. У первинній редакції резолюції до ембарго газу додавалося "настільки швидко, наскільки можливо". На це формулювання надійшло аж три поправки від різних парламентарів, які, фактично, повторювали одна одну. В підсумку 413 підтримали їх, закликавши до негайного ембарго на всі чотири види енергоносіїв з РФ.

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Нагадаємо, що в ЄС уже обговорюють санкції на імпорт російського вугілля. Відмова від нафти з РФ також вважається можливою впродовж року. Однак у Євросоюзі зазначають, що повністю замінити російський газ поки не можуть.

Резолюція виступає й за низку інших обмежень. Зокрема, євродепутати підтримують відключення всіх російських банків від системи повідомлень про фінансові перекази SWIFT.

Також, на думку Європарламенту, всім суднам під прапором РФ, які зареєстровані в Росії, перебувають у російській власності чи зафрахтовані з РФ, треба заборонити заходити не лише до портів у ЄС, а також і до його територіальних вод. Те саме має поширюватися і на кораблі, які прямують до або з російських гаваней.