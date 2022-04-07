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Новини Економіка
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газ (1989) Європарламент (600) нафта (295) Рада Європи (292) ядерне паливо (39) вугілля (539) ембарго (48)

Європарламент підтримує негайну заборону на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива з Росії

Новини Цензор.НЕТ Економіка

європарламент

Через вбивства мирних жителів у Бучі Європарламент закликав Раду Європейського Союзу запровадити додаткові санкції проти Росії. Євродепутати виступили за негайне ембарго на імпорт газу, нафти, вугілля та ядерного палива з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення кореспондента DW, про це йдеться у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбургу в четвер, 7 квітня. За неї проголосували 513 євродепутатів, проти були 22, ще 19 - утрималися.

У резолюції зазначається, що Раді ЄС слід ухвалити такі подальші "суворі санкції, які би відображали неослабну ескалацію російської агресії та шокуючі звірства, вчинені військовими силами Росії, які беззаперечно є воєнними злочинами".

Хоча резолюція формально була присвячена результатам саміту ЄС, її головною темою стали санкції проти Росії. Європарламент на міг оминути тему Бучі. В резолюції висловлюється "обурення" через "звірства, про які повідомлялося, включно зі ґвалтуванням та стратою цивільних, примусовим переміщенням, мародерством та атаками на цивільну інфраструктуру, зокрема лікарні, медичні установи, школи, сховища та автомобілі швидкої допомоги, а також зі стрільбою в цивільних, які намагаються залишити зони конфлікту наперед погодженими гуманітарними коридорами, які вчинялися збройними силами Росії у низці окупованих українських міст, таких як Буча". Євродепутати наголосили, що необхідно притягнути до відповідальності як тих, хто вчиняв воєнні злочини, так і високопосадовців і вищих офіцерів.

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"Європарламент закликає запровадити негайне повне ембарго на імпорт російських нафти, вугілля, ядерного палива та газу, цілковито відмовитися від "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", а також представити план гарантування безпеки поставок енергоносіїв до ЄС у короткостроковій перспективі", - зазначено в резолюції.

Цей момент викликав найбільше суперечок серед євродепутатів. У первинній редакції резолюції до ембарго газу додавалося "настільки швидко, наскільки можливо". На це формулювання надійшло аж три поправки від різних парламентарів, які, фактично, повторювали одна одну. В підсумку 413 підтримали їх, закликавши до негайного ембарго на всі чотири види енергоносіїв з РФ.

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Нагадаємо, що в ЄС уже обговорюють санкції на імпорт російського вугілля. Відмова від нафти з РФ також вважається можливою впродовж року. Однак у Євросоюзі зазначають, що повністю замінити російський газ поки не можуть.

Резолюція виступає й за низку інших обмежень. Зокрема, євродепутати підтримують відключення всіх російських банків від системи повідомлень про фінансові перекази SWIFT.

Також, на думку Європарламенту, всім суднам під прапором РФ, які зареєстровані в Росії, перебувають у російській власності чи зафрахтовані з РФ, треба заборонити заходити не лише до портів у ЄС, а також і до його територіальних вод. Те саме має поширюватися і на кораблі, які прямують до або з російських гаваней.

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Топ коментарі
+37
Дайте угадаю: из этих 22 "против" большинство венгры?
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07.04.2022 16:25
+16
Австрія та Угорщина там 100%
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07.04.2022 16:40
+11
Это символическая рекомендация...
Они даже эмбарго угля отложили на месяц, о каком газе и нефти идёт речь.
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07.04.2022 16:26
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Дайте угадаю: из этих 22 "против" большинство венгры?
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07.04.2022 16:25 Відповісти
Австрія та Угорщина там 100%
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07.04.2022 16:40 Відповісти
Ембарго!

Злу русского мира кінець. Амінь
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07.04.2022 21:32 Відповісти
Враховуючи те, що Європа планує скорочення фінансування мад'яр, то будуть вони, незабаром, тихенько чесати ріпу і не вийожуватись.
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07.04.2022 16:41 Відповісти
100%! От нахєра заливати людям хєрню? Мадяр же заявив,що він з ****** форевер. Що неясно??? . А додати ще головних єврокурвів( фундаторів та лідерів УЄ) ферштеєрів і жабоїдів... Тріскотня.
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07.04.2022 16:48 Відповісти
93 проти. 46 утримались. 413 за.
Всього 552.
Рішення прийнято. Проти голосували одиничні депутати з різних країн.
На сайті ЄС пише що це голосування по санкціям за ембарго нафти газу вугілля ядерного палива
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07.04.2022 17:00 Відповісти
Вряд ли. В Европарламенте присутствует группа прикормышей Кремля и полезных идиотов из партий с пропроссийским уклоном. Их мало, но они есть. Там представители из всех стран ЕС. Не буду удивлён, увидя в списке "против" и нашу г-жу Жданок.
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07.04.2022 17:05 Відповісти
Европарламент уже проголосовал. Дело за Еврокомиссией.
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07.04.2022 17:45 Відповісти
Під тиском Німеччини Євросоюз переносить термін повної відмови від російського вугілля на місяць - до середини серпня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.
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07.04.2022 16:25 Відповісти
чума на німеччину! Навіть вугілля. Навіть ці смішні санкції, що дорівнюють укусу комара, вони відкладають. Чума на них!
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07.04.2022 17:04 Відповісти
Німеччина завдяки продажним корумпованим політикам потрапила в ту саму "газову" пастку як колись Україна.Починаючи від Гегрхарда Шредера який дуже поглибил відносини з москвою ту ж поітику продовжила і Ангела Меркель з їх партією СДПН.Вони відмовилися від розвитку своєї атомної енергетики та поступово закрили майже всі атомні станції і паралельно збільшуючи закупівлі того ж російського газу,вугілля та нафти ,за останні роки вони стали дуже уразливі від забаганок путіна адже їх економіка на 65% стала залежна від одгого постачальника.
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07.04.2022 17:43 Відповісти
Эти смешные санкции уже поставили рашку на грань дефолта.
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07.04.2022 19:00 Відповісти
І що?
росія перестала воювати? чи це якось катастрофічно відбилося на побуті русскіх?
Р.Рейґан ввів ембарго на нафту для ссср за менші порушення: формально ссср зайшов до Афганістану на запрошення його уряду, а не напав, як у випадку з Україною.
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07.04.2022 20:33 Відповісти
Это символическая рекомендация...
Они даже эмбарго угля отложили на месяц, о каком газе и нефти идёт речь.
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07.04.2022 16:26 Відповісти
ого... це круто..
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07.04.2022 16:26 Відповісти
Чим круто бла..бла..бла?
Коли введуть тоді буде "круто".
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07.04.2022 16:31 Відповісти
Вони просуваються у правильному напрямку.
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07.04.2022 16:33 Відповісти
Рекомендация то классная, но они уголь, который 3% импорта, начали до августа переносить. И это после бучи. Агентура из немцев/*******/австрии сделают все, что бы это дело убить на корню
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07.04.2022 19:29 Відповісти
Видно єто не такая вещь, от которой можно отказаться прямо сегодня. Вам бьі конечно хотелось сначала вьібрать идиота в перзидентьі, потом закопать бабло в асфальт, а потом, когда жареньій петух в жопу клюнет - чтоб все метнулись кабанчиком и начали спасать здесь и сейчас?
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07.04.2022 19:34 Відповісти
Окей, тогда альтернатива - замороженый спец счёт, откуда бабос пойдёт на репарации
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07.04.2022 19:42 Відповісти
По моему скромному мнению, когда Украина отмахается, запад такое вливание бабла сделает, что мама не горюй. Вольют на восстановление столько, что даже Зеля и компания все украсть не смогут. Но для єтого надо один пустячок - отбиться от рашки. Я бьі концентрировался на єтом вопросе.
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07.04.2022 19:45 Відповісти
Пусть Запад уже сейчас вливает миллиарды в Украину-в виде военных самолетов,ударных беспилотников,крылатых ракет,ПРО И ПВО Петриот-почему Запад ждет? Все перечисленное в руках ЗСУ позволит победить Украине за 2 недели уничтожив на территории РБ и РФ места дислокации войск,ЖД узлы,хранилища ГСМ и закрыв небо над Украиной. А дальше наша авиация и артилерия зачистит русню из оккупированных городов включая Крым
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08.04.2022 09:58 Відповісти
Пусть. я не против.
Почему ждет? Хз. К сожалению они передо мной не отчитьіваются. Скорее всего ссутся открьітой конфронтации с рашкой.
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09.04.2022 00:51 Відповісти
Ще ж потрібно "так" єврокомісії та ради європи...
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07.04.2022 16:27 Відповісти
много-ходов-очка хйла заинтересовали "гейропейцев"..)
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07.04.2022 16:28 Відповісти
Очередная "озабоченность". Прямого действия, так понимаю, эта резолюция не несет.
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07.04.2022 16:30 Відповісти
Що це практично означає?
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07.04.2022 16:31 Відповісти
Перший крок до імбарго. Тільки доки вони розворушаться ***** й його раби-нелюди ще вб'ють багато людей!!!
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07.04.2022 16:32 Відповісти
Пока что это не значит ничего фактически. Но последствия будут уже сейчас. Потому что уже сейчас китайские компании отказываются от заключения с раисей контрактов по нефти, даже со скидкой, хотя ничего ещё вроде не началось. В общем, уже сейчас серьёзно увеличиваются риски на продление контрактов.
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07.04.2022 17:01 Відповісти
Європарламент підтримує негайну заборону на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива з Росії?

Підтримує? "Собрание решило...."
Угорщина отримала російське ядерне паливо повітряним шляхом.

Если очень хочется, то...
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07.04.2022 16:33 Відповісти
Нууу, по - перше обсяги, які споживає Угорщина незначні і замінити навіть об'єми половини Польщі не здатні, не кажучи вже про змогу прогодувати всю кацапію. І по-друге - мені здається, що Угорщину відправлять з того ЄС слідом за кацапським кораблем, тим паче, що як перший крок їм було заморожено фінансову допомогу від ЄС.
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07.04.2022 16:39 Відповісти
так вроде пролет над воздухом ЕС для кацапиков закрыт. Или при посадке арест самолета
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07.04.2022 17:10 Відповісти
А як же срані мадяри? Баба-Яга всєгда протів. Їм тоді доведеться шукати нові способи фінансування військової машини Мордору.
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07.04.2022 16:35 Відповісти
ядерне паливо це дійсно серйозно. в рахє третина світового урану
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07.04.2022 16:36 Відповісти
есть такие страны-шлюхи

им реально накакать на смерть НАШИХ детей

венгры- стопро такие
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07.04.2022 16:37 Відповісти
Венграм кстати уже кран поступлений из ЕС прикрутили.
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07.04.2022 16:47 Відповісти
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07.04.2022 16:42 Відповісти
Вот не понимаю, нахрена оркам старые телевизоры с 21" кинескопом. У нас этот хлам остался только в барахолках и в обьявлениях, где его можно купить за 10-15 евро.
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07.04.2022 17:08 Відповісти
Здається, це пропозиція флешмоба "Збурені місцеві відносять весь непотріб під двері рашкиних амбасад - хай мародерики подавляться!"
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08.04.2022 02:03 Відповісти
Европарламент - это декларативный орган, пятое колесо в телеге (там, можно призывать к чему угодно, к сожалению толка от того только для дешевого пиара самих депутатов)!
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07.04.2022 16:43 Відповісти
А тем временем........... СБУ считает трусы на одесской таможне. Браво.
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07.04.2022 16:45 Відповісти
Европарламент - по же что парламент страны, но для всего ЕС.
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07.04.2022 17:10 Відповісти
Такие же дармоеды как и ООН.
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07.04.2022 18:12 Відповісти
Слава обєднаній Європі!
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07.04.2022 16:47 Відповісти
Почему в ЕС и НАТО могут принимать, но не исключать? Есть отмороженный ***** Орбан, за которого венгры голосуют. Эта недофашитская ***** открыто срёт на европейские ценности, мешает ЕС и НАТО принимать решения, по которым есть консенсус остальных. ***** нужен такой «партнер»?
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07.04.2022 16:54 Відповісти
Кикать то такое, но запихнуть в ссаный угол ес/нато на год профилактики, без права голоса и вето, с заморозкой инвестиций, отменой без виза и остальных плюшек ес, вышли бы шёлковые, как зайчики и больше бы не вымахувались
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07.04.2022 19:37 Відповісти
А як же Шольц?Вроді через нього відтермінували ембарго на вугілля на один місяць
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07.04.2022 16:56 Відповісти
Цікаво, якими повітряними коридорами в Угорщину прибуло ядерне паливо?
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07.04.2022 17:01 Відповісти
Словакия
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07.04.2022 17:07 Відповісти
Але, щоб зайти в Словакію, треба пройти Польщею.
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07.04.2022 17:15 Відповісти
Из Украины залететь, оформившись гуманитаркой маршрутом Стамбул - Братислава-Будапешт.
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07.04.2022 17:39 Відповісти
Повітряний простір України закрито. Тим паче що, за останньою, офіційною інформацією з ГШ Збройних Сил України, всі повітряні суда, прямуючі в Придністровья, будуть збиватися українською ППО.
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08.04.2022 08:27 Відповісти
Ми це вже чули, про Чонгар. Шо муха не проповзе.
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08.04.2022 08:58 Відповісти
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.04.2022 17:05 Відповісти
Можливо Угорщані спеціальновідведена роль "Баба Яга проти" для того, щоб була формальна, протокольна ситуція "хотіли, але консенсусу" не досягли?

Отака вона Європа, таке воно НАТО.

Все як в ООН. Тільки замість накладання вето - консенсус.

Та ж імпотенція... Кругова порука по замовчуванню...
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07.04.2022 17:05 Відповісти
Це хороше рішення. Це означає, що парламенти членів ЄС в обовязковому порядку, повинні через свої парламенти розглядати основні законопроекти, які будуть передбачати ембарго на російський імпорт.
І тут треба буде очікувати на рішення про ембарго від парламентів Угорщини,Німеччини,Австрії,Франції.

Саме розгляди щодо ембарго російського імпорту цих парламентів (цікаві подальші дати голосовуння законопроектів в цих парламентах) будуть вирішальними у подальшому тиску ЄС на дії рф.
Також треба враховати інтереси політичного характеру приватних компаній (які імпортують російську сировину) у цих країнах і політичні партіїі які можуть бути повязані з такими компаніями і які будуть лобіювати інтереси цих компанії,щодо заборони ембарго рос.імпорту сировини.
Інакше ЄС має запровадити послідовну санкційну політику щодо тих країн,де парламенти не підтвердять своє рішення про ембарго рос.імпорту.

Це буде важка боротьба. Тут ми побачимо наочно існуючу мережу приватних компаній (особливо німецькі газові компанії) і їх проплачених путінських лобістів від політичних партій,які будуть намагатись блокувати цю резолюцій у своїх країнах.
Метою pутіна в ці роки була геополітична криза в ЄС шляхом токсичної газифікації економічних секторів країн ЄС
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07.04.2022 17:07 Відповісти
Оц діло! Кацапу ні на що буде годуватися, красти і і будувати зброю. Ще кадіркін обміліє...
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07.04.2022 17:10 Відповісти
В Криму паніка!!!

Без повісток: в окупованому Криму примусово забирають чоловіків у "військкомати."
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07.04.2022 17:13 Відповісти
"Европарламент призывает ввести немедленное полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, полностью отказаться от "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе" , - указано в резолюции.

К сожалению резолюция имеет рекомендательный характер, а ЕС под давлением Германии перенес эмбарго на уголь на август

https://haqqin.az/news/241291
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07.04.2022 17:16 Відповісти
Негайно, це який термін?
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07.04.2022 21:50 Відповісти
A чи не ідуть трубопроводи в Угорщину через Україну? А чи не може в них російська ракета влучити? Ось вам і ембарго.
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07.04.2022 21:58 Відповісти
хай Німеччина знову запускає свої АЕС - менше вуглеводнів треба буде.
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07.04.2022 22:09 Відповісти
Нафтосховища (бази) треба будувати на нафтопроводах. То буде або безпека, або ембарго.
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07.04.2022 22:26 Відповісти
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО !!!
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07.04.2022 23:32 Відповісти
 
 