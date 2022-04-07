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Новости Агрессия России против Украины Война
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Разбитую российскими ракетами трассу Киев – Чоп начали ремонтировать. ВИДЕО

Продолжается работа, чтобы украинцы скорее вернулись домой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Работаем, чтобы вы скорее смогли вернуться домой. Начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара. Надеемся, вскоре проезд по ней будет восстановлен. Напоминаю - возвращаться в Киев и область пока опасно для жизни".
Надо еще немного подождать!", - говорится в сообщении.

Кроме этого в "Укравтодоре" сообщают, что 29 километров трассы М-06 Киев – Чоп, которую рашистские захватчики превратили в кладбище уничтоженной техники, очищено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" освоїв ремонт російської трофейної техніки: зокрема РСЗВ "Смерч", "Ураган" та ЗРК "Оса"

обстрел (26995) ремонт (1180) трасса (107) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+28
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07.04.2022 17:46
+20
опять дороги делают
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07.04.2022 17:37
+18
Кирило тимошенко щас бабла знову "намиє". Завтра кацапи ракетами знову розвалять дорогу-знову "намиє". Бабло з повітря. А ви,каже,воюйте🤷
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07.04.2022 17:41
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опять дороги делают
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07.04.2022 17:37 Ответить
Не делают, уже наделали, мля...Сейчас просто ремонт.
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07.04.2022 17:39 Ответить
По ним товары и зброю надо везти
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07.04.2022 18:00 Ответить
Ну зараз слуги з буковелю на тендера потягнуться...
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07.04.2022 18:10 Ответить
Нда, мля корупція наше всьо...
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07.04.2022 18:21 Ответить
Найбільші біди в Україні це дураки і дороги
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07.04.2022 19:15 Ответить
Ніт, це в рашці. В нас найбільші біди - хитруни і дороги.
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08.04.2022 03:38 Ответить
Да если бы ДЕЛАЛИ. А то, как всегда: стоит 5 человек - никуя не делают и смотрят как каток катается.
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07.04.2022 19:28 Ответить
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07.04.2022 17:39 Ответить
Кирило тимошенко щас бабла знову "намиє". Завтра кацапи ракетами знову розвалять дорогу-знову "намиє". Бабло з повітря. А ви,каже,воюйте🤷
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07.04.2022 17:41 Ответить
Да там цілий батальйон ТрО Буковеля був створений. Зараз вже по Києву у військовій формі *************. Придурки...
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07.04.2022 18:19 Ответить
Почули запах бабла...
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07.04.2022 18:20 Ответить
Бітум буде білоруський?
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07.04.2022 17:42 Ответить
Не пали контору, война не мать родна.
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07.04.2022 17:46 Ответить
Знову зрада?
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07.04.2022 17:45 Ответить
"Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський. 18.02.22 (!!!)
Джерело:
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07.04.2022 18:04 Ответить
Цікаво, хоть якісь хімічні зміни відбулись у голові цього довбня?
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07.04.2022 18:52 Ответить
Запрацював інстинкт самозбереження.
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07.04.2022 19:41 Ответить
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07.04.2022 17:46 Ответить
засевают кабинетные черви баблом дороги...
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07.04.2022 17:47 Ответить
додому повертатися?американці кажуть, що рашисти ще можуть спробувати повернутися під Київ..
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07.04.2022 17:48 Ответить
Повертайся. По Києво-Святошинському по полях та лісосмугах рашисти вже відпочівають... Навоювались вже.
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07.04.2022 18:23 Ответить
на сході наші потерпають від навали рашистів, а вони дороги! зброя потрібна ,а не дороги
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07.04.2022 19:35 Ответить
щас возле аэропортов, начнут и ямковый ремонт "воздушных ям", тоже ракетами понаделанных.
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07.04.2022 17:48 Ответить
ця пісня буде вічною - якщо Кучма , Ющенко Яник з друзями сиділи на газових схемах, то Зеля з друзями на дорожніх - спробуй порахуй ці ями та асфальт
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07.04.2022 17:51 Ответить
Дороги то вічне . А от весна прийшла і вже пора б почати саджати мільярд дерев . Коли вже ?
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07.04.2022 17:55 Ответить
Воінам волонтери одежу і запчастини до автоматіз по всьому світу збирають по крупинкам,але зеленим виродкам то не цікаво,там гешефту маловато буде,краще знову дорогами займатись та старанно не помічати війну.А,ну і звичайно звинувачувати всіх окрім себе.
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07.04.2022 17:58 Ответить
А ти приїдь на Закарпаття і проїдь дорогою ТО-728 з с. Бедевля до пмт. Дубове. Зразу мізки твої промиє, треба ремонт чи ні. Вздовш цієї "дороги" дуже багато сел і багато біженців наїхало, люди мучаються по такому напрямку їздить. Тут дуже багато людей готують їжу для ЗСУ і відпраляють на передову, а влада за дорогу не думаї. Може де легко відмить гроші, щось і роблять, але тут треба кап. ремонт робить.
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07.04.2022 18:55 Ответить
мадьяри зроблять, якщо не переможемо
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07.04.2022 19:37 Ответить
Что-то никак не пойму эту фразу: .."сообщают, что 29 километров трассы М-06 Киев - Чоп, которую рашистские захватчики превратили в кладбище уничтоженной техники, очищено."
Так кто "превратил в кладбище уничтоженной техники", рашисты?
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07.04.2022 18:00 Ответить
Ехали рашисты на своей технике и превратились в кладбище техники. Так понятно.
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07.04.2022 18:25 Ответить
велике будівництво 2.0
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07.04.2022 18:02 Ответить
это уже вэлыкэ видбудивныцьтво,или еще нет?
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07.04.2022 18:04 Ответить
ПОКИ НЕ ВИГРАЄМО ВІЙНИ БУДУВАТИ НІЧОГО НЕ МОЖНА=ЦІ ПДРСИ КАЦАПСЬКІ ОРКИ ЗНОВУ ВСЕ ЗНИЩАТЬ
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07.04.2022 18:05 Ответить
от умом не понять не делают, матом их , делают тоже матом , сколько злости у людей.
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07.04.2022 18:06 Ответить
Дома разрушены и загажены, дети убиты, вода намеренно испорчена, чтобы её нельзя было пить, мечеть осквернена испражнениями...

Россия так воюет всегда. Веками. Отрывок из повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат", написанной в конце 1890-х - начале 1900-х годов. Главный герой повести - реальное историческое лицо, Хаджи-Мурат, **** Шамиля, в 1851 году перешедший на сторону русских, а в следующем году погибший при попытке бежать в горы.
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07.04.2022 18:08 Ответить
опять велике будивництво чтоб колонны быстрее до киева ехали
идиеты, стройте защитные сооружения лучше
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07.04.2022 18:19 Ответить
у зели мозг сломался на дорогах
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07.04.2022 18:20 Ответить
если кинем деньги на защиту, за шо будувать дороги для танков (с) зельц
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07.04.2022 18:22 Ответить
Що було, то було.
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07.04.2022 18:23 Ответить
Бляха-муха, давайте війну завершимо. Чи руки чешуться, гроші у Коломойського закінчуються?
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07.04.2022 18:22 Ответить
Война ещё идёт. В ямку очень удобно поставить минку и присыпать - броню разрывает очень эффектно.
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07.04.2022 18:27 Ответить
яке воно кончене
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07.04.2022 18:28 Ответить
Ракети треба робити і поповнювати ряди ВСУ.
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07.04.2022 19:04 Ответить
Можливо, крадусь! Але просто вдумайтесь: щоб завезти ліки в аптеки Києва мої машини їздять через чагарники, в 2 сторони понад 200 км лишніх проїздить авто. Окрім ліків так хлопці і продукти везуть і хліб і гуманітарки. А це пальне, час, переживаєш за водія, там дороги не кращі. Все це помножте на гроші що витрачаються на пальне, розбиваються машини. А ще в такий час вибачте за тавтологію - час це те чого немає ні в людей Києві які без їжі і інших товарів судять ні в військових якщо їм зброя їде. Машини ж не літають. Ще ж врахуйте що цими дорогами швидше поїдуть наші військові. А ще цією дорогою будуть евакуйовуватися наші земляки!!! Знаєте що крадуть - ідіть доводьте, бастуйте, робіть щось! Не сидіть на дивані! Без образ я нікого не намагаюсь зачепити!
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07.04.2022 20:09 Ответить
 
 