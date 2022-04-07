Розбиту російськими ракетами трасу Київ - Чоп почали ремонтувати. ВIДЕО

Триває робота, аби українці скоріше повернулись додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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"Працюємо, щоб ви скоріше змогли повернутися додому. Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару. Сподіваємось, незабаром проїзд нею буде відновлено. Нагадую - повертатися до Києва та області поки небезпечно для життя.

Треба ще трохи почекати!", йдеться у повідомленні.

Окрім цього у "Укравтодорі" повідомляють, що 29 кілометрів траси М-06 Київ – Чоп, котру рашистські загарбники перетворили на цвинтар знищеної техніки, очищено.

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