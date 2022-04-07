Розбиту російськими ракетами трасу Київ - Чоп почали ремонтувати. ВIДЕО

Триває робота, аби українці скоріше повернулись додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Працюємо, щоб ви скоріше змогли повернутися додому. Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару. Сподіваємось, незабаром проїзд нею буде відновлено. Нагадую - повертатися до Києва та області поки небезпечно для життя.

Треба ще трохи почекати!", йдеться у повідомленні.

Окрім цього у "Укравтодорі" повідомляють, що 29 кілометрів траси М-06 Київ – Чоп, котру рашистські загарбники перетворили на цвинтар знищеної техніки, очищено.

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