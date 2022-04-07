Розбиту російськими ракетами трасу Київ - Чоп почали ремонтувати. ВIДЕО
Триває робота, аби українці скоріше повернулись додому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
"Працюємо, щоб ви скоріше змогли повернутися додому. Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару. Сподіваємось, незабаром проїзд нею буде відновлено. Нагадую - повертатися до Києва та області поки небезпечно для життя.
Треба ще трохи почекати!", йдеться у повідомленні.
Окрім цього у "Укравтодорі" повідомляють, що 29 кілометрів траси М-06 Київ – Чоп, котру рашистські загарбники перетворили на цвинтар знищеної техніки, очищено.
Топ коментарі
+28 Шимус
показати весь коментар07.04.2022 17:46
+20 Сергей Владимирович #504607
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+18 Garry Grant
показати весь коментар07.04.2022 17:41
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Так кто "превратил в кладбище уничтоженной техники", рашисты?
Россия так воюет всегда. Веками. Отрывок из повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат", написанной в конце 1890-х - начале 1900-х годов. Главный герой повести - реальное историческое лицо, Хаджи-Мурат, **** Шамиля, в 1851 году перешедший на сторону русских, а в следующем году погибший при попытке бежать в горы.
идиеты, стройте защитные сооружения лучше