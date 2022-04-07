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Розбиту російськими ракетами трасу Київ - Чоп почали ремонтувати. ВIДЕО

Триває робота, аби українці скоріше повернулись додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Працюємо, щоб ви скоріше змогли повернутися додому. Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару. Сподіваємось, незабаром проїзд нею буде відновлено. Нагадую - повертатися до Києва та області поки небезпечно для життя.
Треба ще трохи почекати!", йдеться у повідомленні.

Окрім цього у "Укравтодорі" повідомляють, що 29 кілометрів траси М-06 Київ – Чоп, котру рашистські загарбники перетворили на цвинтар знищеної техніки, очищено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" освоїв ремонт російської трофейної техніки: зокрема РСЗВ "Смерч", "Ураган" та ЗРК "Оса"

обстріл (28472) ремонт (2302) траса (83) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+28
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07.04.2022 17:46
+20
опять дороги делают
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07.04.2022 17:37
+18
Кирило тимошенко щас бабла знову "намиє". Завтра кацапи ракетами знову розвалять дорогу-знову "намиє". Бабло з повітря. А ви,каже,воюйте🤷
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07.04.2022 17:41
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опять дороги делают
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07.04.2022 17:37 Відповісти
Не делают, уже наделали, мля...Сейчас просто ремонт.
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07.04.2022 17:39 Відповісти
По ним товары и зброю надо везти
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07.04.2022 18:00 Відповісти
Ну зараз слуги з буковелю на тендера потягнуться...
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07.04.2022 18:10 Відповісти
Нда, мля корупція наше всьо...
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07.04.2022 18:21 Відповісти
Найбільші біди в Україні це дураки і дороги
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07.04.2022 19:15 Відповісти
Ніт, це в рашці. В нас найбільші біди - хитруни і дороги.
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08.04.2022 03:38 Відповісти
Да если бы ДЕЛАЛИ. А то, как всегда: стоит 5 человек - никуя не делают и смотрят как каток катается.
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07.04.2022 19:28 Відповісти
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07.04.2022 17:39 Відповісти
Кирило тимошенко щас бабла знову "намиє". Завтра кацапи ракетами знову розвалять дорогу-знову "намиє". Бабло з повітря. А ви,каже,воюйте🤷
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07.04.2022 17:41 Відповісти
Да там цілий батальйон ТрО Буковеля був створений. Зараз вже по Києву у військовій формі *************. Придурки...
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07.04.2022 18:19 Відповісти
Почули запах бабла...
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07.04.2022 18:20 Відповісти
Бітум буде білоруський?
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07.04.2022 17:42 Відповісти
Не пали контору, война не мать родна.
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07.04.2022 17:46 Відповісти
Знову зрада?
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07.04.2022 17:45 Відповісти
"Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський. 18.02.22 (!!!)
Джерело:
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07.04.2022 18:04 Відповісти
Цікаво, хоть якісь хімічні зміни відбулись у голові цього довбня?
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07.04.2022 18:52 Відповісти
Запрацював інстинкт самозбереження.
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07.04.2022 19:41 Відповісти
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07.04.2022 17:46 Відповісти
засевают кабинетные черви баблом дороги...
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07.04.2022 17:47 Відповісти
додому повертатися?американці кажуть, що рашисти ще можуть спробувати повернутися під Київ..
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07.04.2022 17:48 Відповісти
Повертайся. По Києво-Святошинському по полях та лісосмугах рашисти вже відпочівають... Навоювались вже.
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07.04.2022 18:23 Відповісти
на сході наші потерпають від навали рашистів, а вони дороги! зброя потрібна ,а не дороги
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07.04.2022 19:35 Відповісти
щас возле аэропортов, начнут и ямковый ремонт "воздушных ям", тоже ракетами понаделанных.
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07.04.2022 17:48 Відповісти
ця пісня буде вічною - якщо Кучма , Ющенко Яник з друзями сиділи на газових схемах, то Зеля з друзями на дорожніх - спробуй порахуй ці ями та асфальт
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07.04.2022 17:51 Відповісти
Дороги то вічне . А от весна прийшла і вже пора б почати саджати мільярд дерев . Коли вже ?
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07.04.2022 17:55 Відповісти
Воінам волонтери одежу і запчастини до автоматіз по всьому світу збирають по крупинкам,але зеленим виродкам то не цікаво,там гешефту маловато буде,краще знову дорогами займатись та старанно не помічати війну.А,ну і звичайно звинувачувати всіх окрім себе.
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07.04.2022 17:58 Відповісти
А ти приїдь на Закарпаття і проїдь дорогою ТО-728 з с. Бедевля до пмт. Дубове. Зразу мізки твої промиє, треба ремонт чи ні. Вздовш цієї "дороги" дуже багато сел і багато біженців наїхало, люди мучаються по такому напрямку їздить. Тут дуже багато людей готують їжу для ЗСУ і відпраляють на передову, а влада за дорогу не думаї. Може де легко відмить гроші, щось і роблять, але тут треба кап. ремонт робить.
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07.04.2022 18:55 Відповісти
мадьяри зроблять, якщо не переможемо
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07.04.2022 19:37 Відповісти
Что-то никак не пойму эту фразу: .."сообщают, что 29 километров трассы М-06 Киев - Чоп, которую рашистские захватчики превратили в кладбище уничтоженной техники, очищено."
Так кто "превратил в кладбище уничтоженной техники", рашисты?
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07.04.2022 18:00 Відповісти
Ехали рашисты на своей технике и превратились в кладбище техники. Так понятно.
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07.04.2022 18:25 Відповісти
велике будівництво 2.0
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07.04.2022 18:02 Відповісти
это уже вэлыкэ видбудивныцьтво,или еще нет?
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07.04.2022 18:04 Відповісти
ПОКИ НЕ ВИГРАЄМО ВІЙНИ БУДУВАТИ НІЧОГО НЕ МОЖНА=ЦІ ПДРСИ КАЦАПСЬКІ ОРКИ ЗНОВУ ВСЕ ЗНИЩАТЬ
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07.04.2022 18:05 Відповісти
от умом не понять не делают, матом их , делают тоже матом , сколько злости у людей.
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07.04.2022 18:06 Відповісти
Дома разрушены и загажены, дети убиты, вода намеренно испорчена, чтобы её нельзя было пить, мечеть осквернена испражнениями...

Россия так воюет всегда. Веками. Отрывок из повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат", написанной в конце 1890-х - начале 1900-х годов. Главный герой повести - реальное историческое лицо, Хаджи-Мурат, **** Шамиля, в 1851 году перешедший на сторону русских, а в следующем году погибший при попытке бежать в горы.
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07.04.2022 18:08 Відповісти
опять велике будивництво чтоб колонны быстрее до киева ехали
идиеты, стройте защитные сооружения лучше
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07.04.2022 18:19 Відповісти
у зели мозг сломался на дорогах
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07.04.2022 18:20 Відповісти
если кинем деньги на защиту, за шо будувать дороги для танков (с) зельц
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07.04.2022 18:22 Відповісти
Що було, то було.
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07.04.2022 18:23 Відповісти
Бляха-муха, давайте війну завершимо. Чи руки чешуться, гроші у Коломойського закінчуються?
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07.04.2022 18:22 Відповісти
Война ещё идёт. В ямку очень удобно поставить минку и присыпать - броню разрывает очень эффектно.
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07.04.2022 18:27 Відповісти
яке воно кончене
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07.04.2022 18:28 Відповісти
Ракети треба робити і поповнювати ряди ВСУ.
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07.04.2022 19:04 Відповісти
Можливо, крадусь! Але просто вдумайтесь: щоб завезти ліки в аптеки Києва мої машини їздять через чагарники, в 2 сторони понад 200 км лишніх проїздить авто. Окрім ліків так хлопці і продукти везуть і хліб і гуманітарки. А це пальне, час, переживаєш за водія, там дороги не кращі. Все це помножте на гроші що витрачаються на пальне, розбиваються машини. А ще в такий час вибачте за тавтологію - час це те чого немає ні в людей Києві які без їжі і інших товарів судять ні в військових якщо їм зброя їде. Машини ж не літають. Ще ж врахуйте що цими дорогами швидше поїдуть наші військові. А ще цією дорогою будуть евакуйовуватися наші земляки!!! Знаєте що крадуть - ідіть доводьте, бастуйте, робіть щось! Не сидіть на дивані! Без образ я нікого не намагаюсь зачепити!
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07.04.2022 20:09 Відповісти
 
 