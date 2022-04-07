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Китайские нефтеперерабатывающие компании боятся заключать новые контракты с Россией, - СМИ

китай

Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании придерживаются действующих контактов по поставкам нефти из России, но опасаются заключать новые соглашения из-за санкций против Москвы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что крупнейшие китайские нефтяные компании CNOOC, PetroChina и Sinochem не закупали российскую нефть, которая планировалась к отгрузке в мае, поскольку китайские государственные компании не хотят подозревать их в открытой поддержке России из-за покупки дополнительных объемов нефти.

"Государственные предприятия осторожны, поскольку их действия могут рассматриваться как позиция китайского правительства, и никто из них не хочет, чтобы его считали покупателем российской нефти", - отметил источник.

Кроме того, отмечается, что в Китае, несмотря на скидки на российскую нефть, есть вопросы к ее оплате и страхованию отгрузок.

В частности, китайская компания Sinopec столкнулась с проблемами при оплате даже по соглашениям, которые были заключены ранее, поскольку не подверженные риску государственные банки стремятся сократить финансирование сделок, связанных с российской нефтью.

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По информации собеседников агентства, один из китайских нефтеперерабатывающих заводов получил от подразделения Sinopec – компании Unipec – поручение найти замену российскому продукту.

Автор: 

Китай (2946) нефть (1917) россия (95418) санкции (11268)


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Топ комментарии
+11
Китайцы умные.
Зачем платить за рашкину нефть со скидкой 30% сегодня, если завтра она будет умолять взять у нее эту нефть со скидкой 70%.
Нефтедобыча, если кто-то не знает, цикл непрерывный. и просто так законсервировать мощности на 1-2 месяца, а потом открыть их снова, нельзя. Надо или качать непрерывно, или закрывать вообще.
Ой, путин, путин... Влип ты.
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07.04.2022 18:07
+4
США предупредило Китай , в случае нарушения санкций подымит ввозную
пошлину на товары на 30 %. И куда будет девать Китай свой ширпотреб.
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07.04.2022 18:02
+3
Было бы очень к стати. Пусть касап репу нефтью поливает.
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07.04.2022 17:52
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Было бы очень к стати. Пусть касап репу нефтью поливает.
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07.04.2022 17:52 Ответить
Проще пареной нефтью репы .
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07.04.2022 17:58 Ответить
Я думаю,если кацапня ещё и приплатит китайцам за свою нефть-то те согласятся взять. Ведь это скрепная экономика))
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07.04.2022 17:53 Ответить
Они и так уже индусам её с 50-ти процентным дисконтом впаривают.
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07.04.2022 18:13 Ответить
Кактай- это вторая ********. Там свои кактайские фашисты. Вообще не понятно, как сша и запад дали возможность желтомордым (кактайцам) и красномордым (**************) фашистам подняться в экономическом плане. Давали им технологии и т.д, а потом удивляются как это в 21-м веке война в центре европы, как это происходит геноцид украинцев. Запад и сша сами взрастили этих диктаторов. Пусть бы себе жили в своих идеологиях, но без технологий и инноваций в своих родных говенях.
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07.04.2022 17:58 Ответить
Китай это и близко не *********.
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07.04.2022 19:01 Ответить
США предупредило Китай , в случае нарушения санкций подымит ввозную
пошлину на товары на 30 %. И куда будет девать Китай свой ширпотреб.
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07.04.2022 18:02 Ответить
Китайцы умные.
Зачем платить за рашкину нефть со скидкой 30% сегодня, если завтра она будет умолять взять у нее эту нефть со скидкой 70%.
Нефтедобыча, если кто-то не знает, цикл непрерывный. и просто так законсервировать мощности на 1-2 месяца, а потом открыть их снова, нельзя. Надо или качать непрерывно, или закрывать вообще.
Ой, путин, путин... Влип ты.
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07.04.2022 18:07 Ответить
Нагоа їм знижки при бартерних розрахунках.
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07.04.2022 18:11 Ответить
Лошадь-Риббентроп прошвырнулась в Китай и Индию с одной задачей: впарить хоть за что-то нефть/газ. Дели на3буквы... Пекин: и хочется и колется...
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07.04.2022 18:10 Ответить
Дели покупает в учеличенном масштабе. Но не так много, как хочется путлеру.
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07.04.2022 18:31 Ответить
У Дели нефтезаводы заточены под другую нефть, чем у кацапов... вопрос переделки - дорогой.
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07.04.2022 18:43 Ответить
Вывод - они на реэкспорт покупают. "На полшишечки".
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07.04.2022 18:44 Ответить
"Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага ... или друга ."
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07.04.2022 18:24 Ответить
Кто проплыл, тот и враг.
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07.04.2022 18:32 Ответить
я розумію, що зараз не треба якусь зраду розганяти але люди близькі до фінансової сфери кажуть що гроші російських олігархів багатіїв не конфісковані в наших банках..
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07.04.2022 18:28 Ответить
 
 