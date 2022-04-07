Китайские нефтеперерабатывающие компании боятся заключать новые контракты с Россией, - СМИ
Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании придерживаются действующих контактов по поставкам нефти из России, но опасаются заключать новые соглашения из-за санкций против Москвы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что крупнейшие китайские нефтяные компании CNOOC, PetroChina и Sinochem не закупали российскую нефть, которая планировалась к отгрузке в мае, поскольку китайские государственные компании не хотят подозревать их в открытой поддержке России из-за покупки дополнительных объемов нефти.
"Государственные предприятия осторожны, поскольку их действия могут рассматриваться как позиция китайского правительства, и никто из них не хочет, чтобы его считали покупателем российской нефти", - отметил источник.
Кроме того, отмечается, что в Китае, несмотря на скидки на российскую нефть, есть вопросы к ее оплате и страхованию отгрузок.
В частности, китайская компания Sinopec столкнулась с проблемами при оплате даже по соглашениям, которые были заключены ранее, поскольку не подверженные риску государственные банки стремятся сократить финансирование сделок, связанных с российской нефтью.
По информации собеседников агентства, один из китайских нефтеперерабатывающих заводов получил от подразделения Sinopec – компании Unipec – поручение найти замену российскому продукту.
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пошлину на товары на 30 %. И куда будет девать Китай свой ширпотреб.
Зачем платить за рашкину нефть со скидкой 30% сегодня, если завтра она будет умолять взять у нее эту нефть со скидкой 70%.
Нефтедобыча, если кто-то не знает, цикл непрерывный. и просто так законсервировать мощности на 1-2 месяца, а потом открыть их снова, нельзя. Надо или качать непрерывно, или закрывать вообще.
Ой, путин, путин... Влип ты.