Китайські нафтопереробні компанії бояться укладати нові контракти з Росією, - ЗМІ
Китайські державні нафтопереробні компанії дотримуються чинних контактів щодо постачання нафти з Росії, але побоюються укладати нові угоди через санкції проти Москви.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найбільші китайські нафтові компанії CNOOC, PetroChina та Sinochem не закуповували російську нафту, яка планувалась до відвантаження у травні, оскільки китайські державні компанії не хочуть, аби їх підозрювали у відкритій підтримці Росії через купівлю додаткових об'ємів нафти.
"Державні підприємства обережні, оскільки їхні дії можуть розглядатися як позиція китайського уряду, і ніхто з них не хоче, щоб його вважали покупцем російської нафти", - зауважило джерело видання.
Окрім того, зазначається, що у Китаї попри знижки на російську нафту мають питання до її оплати та страхування відвантажень.
Зокрема, китайська компанія Sinopec стикнулася з проблемами під час оплати навіть за угодами, які були укладені раніше, оскільки не схильні до ризику державні банки прагнуть скоротити фінансування угод, пов'язаних із російською нафтою.
За інформацією співрозмовників агентства, один із китайських нафтопереробних заводів отримав від підрозділу Sinopec - компанії Unipec - доручення знайти заміну російському продукту.
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пошлину на товары на 30 %. И куда будет девать Китай свой ширпотреб.
Зачем платить за рашкину нефть со скидкой 30% сегодня, если завтра она будет умолять взять у нее эту нефть со скидкой 70%.
Нефтедобыча, если кто-то не знает, цикл непрерывный. и просто так законсервировать мощности на 1-2 месяца, а потом открыть их снова, нельзя. Надо или качать непрерывно, или закрывать вообще.
Ой, путин, путин... Влип ты.