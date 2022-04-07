Китайські нафтопереробні компанії бояться укладати нові контракти з Росією, - ЗМІ

Китайські державні нафтопереробні компанії дотримуються чинних контактів щодо постачання нафти з Росії, але побоюються укладати нові угоди через санкції проти Москви.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що найбільші китайські нафтові компанії CNOOC, PetroChina та Sinochem не закуповували російську нафту, яка планувалась до відвантаження у травні, оскільки китайські державні компанії не хочуть, аби їх підозрювали у відкритій підтримці Росії через купівлю додаткових об'ємів нафти.

"Державні підприємства обережні, оскільки їхні дії можуть розглядатися як позиція китайського уряду, і ніхто з них не хоче, щоб його вважали покупцем російської нафти", - зауважило джерело видання.

Окрім того, зазначається, що у Китаї попри знижки на російську нафту мають питання до її оплати та страхування відвантажень.

Зокрема, китайська компанія Sinopec стикнулася з проблемами під час оплати навіть за угодами, які були укладені раніше, оскільки не схильні до ризику державні банки прагнуть скоротити фінансування угод, пов'язаних із російською нафтою.

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За інформацією співрозмовників агентства, один із китайських нафтопереробних заводів отримав від підрозділу Sinopec - компанії Unipec - доручення знайти заміну російському продукту.