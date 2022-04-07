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Китайські нафтопереробні компанії бояться укладати нові контракти з Росією, - ЗМІ

китай

Китайські державні нафтопереробні компанії дотримуються чинних контактів щодо постачання нафти з Росії, але побоюються укладати нові угоди через санкції проти Москви.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що найбільші китайські нафтові компанії CNOOC, PetroChina та Sinochem не закуповували російську нафту, яка планувалась до відвантаження у травні, оскільки китайські державні компанії не хочуть, аби їх підозрювали у відкритій підтримці Росії через купівлю додаткових об'ємів нафти.

"Державні підприємства обережні, оскільки їхні дії можуть розглядатися як позиція китайського уряду, і ніхто з них не хоче, щоб його вважали покупцем російської нафти", - зауважило джерело видання.

Окрім того, зазначається, що у Китаї попри знижки на російську нафту мають питання до її оплати та страхування відвантажень.

Зокрема, китайська компанія Sinopec стикнулася з проблемами під час оплати навіть за угодами, які були укладені раніше, оскільки не схильні до ризику державні банки прагнуть скоротити фінансування угод, пов'язаних із російською нафтою.

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За інформацією співрозмовників агентства, один із китайських нафтопереробних заводів отримав від підрозділу Sinopec - компанії Unipec - доручення знайти заміну російському продукту.

Китай (4555) нафта (5496) росія (65007) санкції (11793)


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Топ коментарі
+11
Китайцы умные.
Зачем платить за рашкину нефть со скидкой 30% сегодня, если завтра она будет умолять взять у нее эту нефть со скидкой 70%.
Нефтедобыча, если кто-то не знает, цикл непрерывный. и просто так законсервировать мощности на 1-2 месяца, а потом открыть их снова, нельзя. Надо или качать непрерывно, или закрывать вообще.
Ой, путин, путин... Влип ты.
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07.04.2022 18:07
+4
США предупредило Китай , в случае нарушения санкций подымит ввозную
пошлину на товары на 30 %. И куда будет девать Китай свой ширпотреб.
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07.04.2022 18:02
+3
Было бы очень к стати. Пусть касап репу нефтью поливает.
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07.04.2022 17:52
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Было бы очень к стати. Пусть касап репу нефтью поливает.
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07.04.2022 17:52 Відповісти
Проще пареной нефтью репы .
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07.04.2022 17:58 Відповісти
Я думаю,если кацапня ещё и приплатит китайцам за свою нефть-то те согласятся взять. Ведь это скрепная экономика))
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07.04.2022 17:53 Відповісти
Они и так уже индусам её с 50-ти процентным дисконтом впаривают.
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07.04.2022 18:13 Відповісти
Кактай- это вторая ********. Там свои кактайские фашисты. Вообще не понятно, как сша и запад дали возможность желтомордым (кактайцам) и красномордым (**************) фашистам подняться в экономическом плане. Давали им технологии и т.д, а потом удивляются как это в 21-м веке война в центре европы, как это происходит геноцид украинцев. Запад и сша сами взрастили этих диктаторов. Пусть бы себе жили в своих идеологиях, но без технологий и инноваций в своих родных говенях.
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07.04.2022 17:58 Відповісти
Китай это и близко не *********.
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07.04.2022 19:01 Відповісти
США предупредило Китай , в случае нарушения санкций подымит ввозную
пошлину на товары на 30 %. И куда будет девать Китай свой ширпотреб.
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07.04.2022 18:02 Відповісти
Китайцы умные.
Зачем платить за рашкину нефть со скидкой 30% сегодня, если завтра она будет умолять взять у нее эту нефть со скидкой 70%.
Нефтедобыча, если кто-то не знает, цикл непрерывный. и просто так законсервировать мощности на 1-2 месяца, а потом открыть их снова, нельзя. Надо или качать непрерывно, или закрывать вообще.
Ой, путин, путин... Влип ты.
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07.04.2022 18:07 Відповісти
Нагоа їм знижки при бартерних розрахунках.
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07.04.2022 18:11 Відповісти
Лошадь-Риббентроп прошвырнулась в Китай и Индию с одной задачей: впарить хоть за что-то нефть/газ. Дели на3буквы... Пекин: и хочется и колется...
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07.04.2022 18:10 Відповісти
Дели покупает в учеличенном масштабе. Но не так много, как хочется путлеру.
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07.04.2022 18:31 Відповісти
У Дели нефтезаводы заточены под другую нефть, чем у кацапов... вопрос переделки - дорогой.
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07.04.2022 18:43 Відповісти
Вывод - они на реэкспорт покупают. "На полшишечки".
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07.04.2022 18:44 Відповісти
"Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага ... или друга ."
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07.04.2022 18:24 Відповісти
Кто проплыл, тот и враг.
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07.04.2022 18:32 Відповісти
я розумію, що зараз не треба якусь зраду розганяти але люди близькі до фінансової сфери кажуть що гроші російських олігархів багатіїв не конфісковані в наших банках..
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07.04.2022 18:28 Відповісти
 
 