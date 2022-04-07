Мы должны говорить с россиянами, чтобы предотвратить другие "Бучи", - Кулеба

Необходимо говорить с россиянами для того, чтобы предотвратить другие "Бучи" и видеть, как можно закончить эту войну.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вы задаете правильный вопрос: как это говорить с россиянами после всего произошедшего. У меня есть только один вопрос к россиянам: кто они такие? Откуда они, что у них нет сострадания или эмпатии ни к детям, которых они насилуют, ни к женщинам и девушкам, которых они насилуют и убивают, ни к мирному населению, ни к пожилым людям, даже к животным и домашним животным... Они убивают домашних животных... Что касается Бучи, я не понимаю: кто они, кто эти люди. Задавая себе этот вопрос, я также понимаю, что для того, чтобы предотвратить другие "Бучи", мы должны говорить и видеть, как мы можем закончить эту войну", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что позиции делегаций в переговорах будут определены успехами соответствующих армий на поле боя и влиянием санкций, введенных против России.

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"Это два главных критерия, которые делают нашу или их позицию более сильными в переговорах. И, конечно, мы полностью сфокусированы на том, чтобы обеспечить, что мы будем сильнее и в конце концов победим", - подчеркнул Кулеба.