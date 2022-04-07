Мы должны говорить с россиянами, чтобы предотвратить другие "Бучи", - Кулеба
Необходимо говорить с россиянами для того, чтобы предотвратить другие "Бучи" и видеть, как можно закончить эту войну.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вы задаете правильный вопрос: как это говорить с россиянами после всего произошедшего. У меня есть только один вопрос к россиянам: кто они такие? Откуда они, что у них нет сострадания или эмпатии ни к детям, которых они насилуют, ни к женщинам и девушкам, которых они насилуют и убивают, ни к мирному населению, ни к пожилым людям, даже к животным и домашним животным... Они убивают домашних животных... Что касается Бучи, я не понимаю: кто они, кто эти люди. Задавая себе этот вопрос, я также понимаю, что для того, чтобы предотвратить другие "Бучи", мы должны говорить и видеть, как мы можем закончить эту войну", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что позиции делегаций в переговорах будут определены успехами соответствующих армий на поле боя и влиянием санкций, введенных против России.
"Это два главных критерия, которые делают нашу или их позицию более сильными в переговорах. И, конечно, мы полностью сфокусированы на том, чтобы обеспечить, что мы будем сильнее и в конце концов победим", - подчеркнул Кулеба.
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Чиновники від зе, ви зовсім ******* чи що взагалі відбувається???
Яке на *** говорити? З ким говорити? З **********, потворами, маргіналами, убивцями ,катами, ворюгами?
Чучело, ти мабудь поки катався по закордону, звик до того, що навкруги нормальні люди. Кацапи - не люди, і не нормальні. З ними нема про що балакати. Вони горді тим, що вбивають "каклов". Вони про це мріяли десятиліттями. Вони не бачать нічого неправильного в тому, щоб мародерити, гвалтувати і нищити, бо у них зайва хромосома. Вони не будуть нормальбно співіснувати з нормальними людьми. Це війна на виживання виду, або переможе хомо сапієнс, або все задавить кровава чума кацапів.
Опам'ятайся, Кулебо, ти ж був нормальною, мислячою істотою! Чи дєрьмак тобі гівно в рота заливає з путінської методички?
Он будет говорить даже с Генрихом Гимлером(сс, сд, и т.д), и с Гейдрихом(сд) и Мюллером(гестапо).