Ми маємо говорити з росіянами, щоб запобігти іншим "Бучам", - Кулеба
Необхідно говорити з росіянами для того, щоб запобігти іншим "Бучам" і бачити, як можна закінчити цю війну.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції в Брюселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ви ставите правильне запитання: як це говорити з росіянами після всього того, що сталося. У мене є лише одне запитання до росіян: хто вони такі? Звідки вони, що у них немає співчуття чи емпатії ні до дітей, яких вони ґвалтують, ні до жінок і дівчат, яких вони ґвалтують і вбивають, ні до мирного населення, ні до людей похилого віку, навіть до тварин і домашніх тварин... Вони вбивають домашніх тварин. Щодо Бучі я не розумію: хто вони, хто ці люди. Ставлячи собі це запитання, я також розумію, що для того, щоб запобігти іншим "Бучам", ми маємо говорити і бачити, як ми можемо закінчити цю війну", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що позиції делегацій у переговорах будуть визначені успіхами відповідних армій на полі бою та впливом санкцій, запроваджених проти Росії.
"Це два головні критерії, які роблять нашу або їхню позицію сильнішими в переговорах. І, звісно, ми повністю сфокусовані на тому, щоб забезпечити, що ми будемо сильнішими і врешті-решт переможемо", - наголосив Кулеба.
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Чиновники від зе, ви зовсім ******* чи що взагалі відбувається???
Яке на *** говорити? З ким говорити? З **********, потворами, маргіналами, убивцями ,катами, ворюгами?
Чучело, ти мабудь поки катався по закордону, звик до того, що навкруги нормальні люди. Кацапи - не люди, і не нормальні. З ними нема про що балакати. Вони горді тим, що вбивають "каклов". Вони про це мріяли десятиліттями. Вони не бачать нічого неправильного в тому, щоб мародерити, гвалтувати і нищити, бо у них зайва хромосома. Вони не будуть нормальбно співіснувати з нормальними людьми. Це війна на виживання виду, або переможе хомо сапієнс, або все задавить кровава чума кацапів.
Опам'ятайся, Кулебо, ти ж був нормальною, мислячою істотою! Чи дєрьмак тобі гівно в рота заливає з путінської методички?
Он будет говорить даже с Генрихом Гимлером(сс, сд, и т.д), и с Гейдрихом(сд) и Мюллером(гестапо).