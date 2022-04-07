Ми маємо говорити з росіянами, щоб запобігти іншим "Бучам", - Кулеба

Необхідно говорити з росіянами для того, щоб запобігти іншим "Бучам" і бачити, як можна закінчити цю війну.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції в Брюселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ви ставите правильне запитання: як це говорити з росіянами після всього того, що сталося. У мене є лише одне запитання до росіян: хто вони такі? Звідки вони, що у них немає співчуття чи емпатії ні до дітей, яких вони ґвалтують, ні до жінок і дівчат, яких вони ґвалтують і вбивають, ні до мирного населення, ні до людей похилого віку, навіть до тварин і домашніх тварин... Вони вбивають домашніх тварин. Щодо Бучі я не розумію: хто вони, хто ці люди. Ставлячи собі це запитання, я також розумію, що для того, щоб запобігти іншим "Бучам", ми маємо говорити і бачити, як ми можемо закінчити цю війну", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що позиції делегацій у переговорах будуть визначені успіхами відповідних армій на полі бою та впливом санкцій, запроваджених проти Росії.

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"Це два головні критерії, які роблять нашу або їхню позицію сильнішими в переговорах. І, звісно, ми повністю сфокусовані на тому, щоб забезпечити, що ми будемо сильнішими і врешті-решт переможемо", - наголосив Кулеба.