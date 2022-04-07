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Ми маємо говорити з росіянами, щоб запобігти іншим "Бучам", - Кулеба

кулеба

Необхідно говорити з росіянами для того, щоб запобігти іншим "Бучам" і бачити, як можна закінчити цю війну.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції в Брюселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ви ставите правильне запитання: як це говорити з росіянами після всього того, що сталося. У мене є лише одне запитання до росіян: хто вони такі? Звідки вони, що у них немає співчуття чи емпатії ні до дітей, яких вони ґвалтують, ні до жінок і дівчат, яких вони ґвалтують і вбивають, ні до мирного населення, ні до людей похилого віку, навіть до тварин і домашніх тварин... Вони вбивають домашніх тварин. Щодо Бучі я не розумію: хто вони, хто ці люди. Ставлячи собі це запитання, я також розумію, що для того, щоб запобігти іншим "Бучам", ми маємо говорити і бачити, як ми можемо закінчити цю війну", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що позиції делегацій у переговорах будуть визначені успіхами відповідних армій на полі бою та впливом санкцій, запроваджених проти Росії.

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"Це два головні критерії, які роблять нашу або їхню позицію сильнішими в переговорах. І, звісно, ми повністю сфокусовані на тому, щоб забезпечити, що ми будемо сильнішими і врешті-решт переможемо", - наголосив Кулеба.

Автор: 

росія (65007) Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+55
а шо там зеля? 3 роки говорив з раісянами, війну в голові виграв (тому на армію хєр забив), хотів поцьомати *****, і хєрив відносини з західними партнерами
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07.04.2022 18:23
+54
Якраз коли ви говорите з ними - вони сприймають це як слабкість. Тому вони будуть робити нові і нові Бучі, допоки бачитимуть нашу слабкість. Для того щоб не було нових Буч - їх треба бити нещадно, жорстко.
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07.04.2022 18:24
+46
Уже говорили. Запобігли? Війну виграє не той, що говорить, а той, що знищує ворога.
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07.04.2022 18:25
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еще один ******* на всю голову... дима, ты не перегрелся во время учёбы к школе в Каире?
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07.04.2022 19:04 Відповісти
https://zn.ua/ukr/WORLD/henasambleja-oon-prizupinila-chlenstvo-rf-v-radi-z-prav-ljudini.html Генасамблея ООН призупинила (на жаль, для виключення не вистачило голосів, двох третин від всього складу ООН) Членство РФ в Раді ООН з прав людини
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07.04.2022 19:05 Відповісти
Рука-лицо…
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07.04.2022 19:07 Відповісти
тобто Буча сталася, бо зєдіна команда мало чи неправильно говорила з рашкою? це каяття? тобто таки команда зє винна у подіях в Бучі? нє? то не треба цього тупого триндьожу про неохідність розмов з рашкою
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07.04.2022 19:07 Відповісти
Мне кажется, они специально делают эти вбросы, чтобы проверить реакцию народа. Поэтому, панове, гавкаем везде как овчарки на подобную ересь..
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07.04.2022 19:09 Відповісти
Ну или рычим как львы
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07.04.2022 19:11 Відповісти
Говорить с кацапами можно только после того, как разбить им пецало в кровь. С позиции силы. Разговоры без позиции силы - это слабость для кацапов. Они - гопники, с ними надо "говорить" на их языке.
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07.04.2022 19:09 Відповісти
Та шо за ******* *******, панове!!
Чиновники від зе, ви зовсім ******* чи що взагалі відбувається???
Яке на *** говорити? З ким говорити? З **********, потворами, маргіналами, убивцями ,катами, ворюгами?
Чучело, ти мабудь поки катався по закордону, звик до того, що навкруги нормальні люди. Кацапи - не люди, і не нормальні. З ними нема про що балакати. Вони горді тим, що вбивають "каклов". Вони про це мріяли десятиліттями. Вони не бачать нічого неправильного в тому, щоб мародерити, гвалтувати і нищити, бо у них зайва хромосома. Вони не будуть нормальбно співіснувати з нормальними людьми. Це війна на виживання виду, або переможе хомо сапієнс, або все задавить кровава чума кацапів.
Опам'ятайся, Кулебо, ти ж був нормальною, мислячою істотою! Чи дєрьмак тобі гівно в рота заливає з путінської методички?
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07.04.2022 19:20 Відповісти
Та шо ж за день сьогодні такий... говоруни мля...
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07.04.2022 19:28 Відповісти
Необхідно говорити з росіянами для того, щоб запобігти іншим "Бучам" і бачити, як можна закінчити цю війну. Кулєба і вся "зе" власть зовсім сліпі.або прикидаються такими і не бачуть очевидного, Окупація українського Криму і створення ордло по вказівці кровавого рашиста,було планом створення нинішньої війни ,створення рашистського геноциду українців в Бучі,Бородянки.Гостомеля.Маріуполя.Харкова.Чернігова і т.д саме через восьмирічну балаканину.з рашистом.Саме різьні формати з окупантом,котрі його ніяк не влаштовували і ніколи не будуть влаштовувати привели стали наслідком кровопролитної війни в Україні.Саме на протязі 8 ми років пустослів'я рашист заговорював світові зуби.готуючись до того.що сьогодні пожинає Україна і її народ.Тільки світові умови рашисту без ніяких переговорів.Виведення всіх рашистських війск з окупованої України, повністю виплата нанесених збитків,встановлена світовою спільнотою кількість збройних сил рабсії і т.дТе .що було застосовано по відношенню до німецького окупанта в роки другої світової війни має бути повторено по відношенню до рашиста.котрий цілком повторює в Україні фашистські дії .а методи набагато брудніші .котрі засновані на брехні і фальсифікаціях
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07.04.2022 19:40 Відповісти
Время действия, а не разговоров.
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07.04.2022 19:45 Відповісти
Шантаж це. Погроза повторити Бучі щоб йшли на здачу територій. Тільки силу розуміє орд
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07.04.2022 19:52 Відповісти
Переговоры идут 8 лет, есле шо. Ещё переговоров? Ещё детей на заклание?
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07.04.2022 19:59 Відповісти
Так хочет ермак.
Он будет говорить даже с Генрихом Гимлером(сс, сд, и т.д), и с Гейдрихом(сд) и Мюллером(гестапо).
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07.04.2022 20:43 Відповісти
кулеба схожий на ідіота...
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07.04.2022 20:45 Відповісти
Чим більше ти говориш з кацапами, тим більше вони тебе ВБИВАЮТЬ!
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07.04.2022 20:52 Відповісти
Бісер перед свинями?
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07.04.2022 21:41 Відповісти
Краще вбивати окупантів.Хай з чортами розмовляють.
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08.04.2022 15:02 Відповісти
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