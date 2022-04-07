РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10419 посетителей онлайн
Новости
13 872 33

Поддержка курса рубля истощает военный потенциал России, - Минфин США

рубль

Заместитель министра финансов США Уолли Адеем рассказал, что попытки России поддержать курс рубля исчерпают ее ресурсы для ведения войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Адеем в интервью CNN.

По его словам, он вместе с европейскими партнерами работал, чтобы ввести разрушительные санкции против российской экономики.

"Из-за этого они берут деньги, которые зарабатывают от продажи ресурсов за границей, и заставляют своих экспортеров возвращать свою выручку в Россию и покупать рубли", - сказал Адеем.

Также читайте: Зять Путина, сыновья Иванова, Фрадкова, Сечина: Британия и США ввели санкции против родственников властей России

Также он добавил, что каждый раз, когда они берут доллары или евро, и возвращают их в Россию, или заставляют свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы для продолжения войны.

Адеем отметил, что Европа обязана отключиться от российской энергетики, что она и начала делать.

Кроме того, в настоящее время работа Минфина сосредоточена на том, чтобы предотвращать уклонение от санкций и преследовать "российскую военную машину".

Минфин США (68) курс рубля (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
"

Трагедія Бородянки, яка може виявитися ще більшою за бучанську... Тут менше було розстрілів. Хоча, це ще рано стверджувати. Тіла вбитих рашистами також знаходять на вулицях та в дворах. Щоправда, рідше. Поки ще не натрапляли на місця масових поховань і катівні. Хоча й тут щось стверджувати зарано.

Але головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.

Зараз рятівники, відразу після розмінування починають розбір завалів. Звісно, що за місяць часу там ніхто не міг вижити. Але й досі невідома навіть приблизна кількість закатованих рашистами в такий страшний спосіб людей. Злочини проти мирних мешканців Бородянки - ще один приклад жахливого геноциду проти українців.

Ці виродки - не люди!"
показать весь комментарий
07.04.2022 19:13
+3
Такие мощные санкции, что курс уже 75 рублей за доллар, ещё меньше, чем до войны. И они спокойно по этому курсу покупают все что им надо с АлиЭкспресс.
Как выше написали, пока Европа покупает нефти газа на 800 млн в день, то эта песня будет вечной.
Но тут тоже надо понять что игра очень тонкая. Если ввести полное эмбарго, то цена взлетит в 2 раза и рф все равно заработает свое на поставках нефти в Азию. Надо просто обрушить цену до 40 долларов, как в 14 году. А вот как это сделать нужно спросить у Обамы. Как вариант, объявить новый суперужасный штамм коронки и на месяц все предприятия остановить. Тогда вообще увидим минусовую цену, как 2 года назад
показать весь комментарий
07.04.2022 19:29
+3
Россия тратит на военные операции в Украине более 20 млрд долларов в сутки. Об этом сообщает консалтинговая компания Consultancy со ссылкой на исследования Centre for Economic Recovery и EasyBusiness, а также данные компании Civitta.

Прямой ущерб от боевых действий первых пяти дней войны, включая подтвержденные потери военной техники, обошелся России примерно в 7 млрд долларов, говорится в исследовании.

Кроме того, прогнозируется, что ущерб от гибели людей обернется для России потерей 2,7 млрд долларов в последующие 40 лет.
показать весь комментарий
07.04.2022 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"

Трагедія Бородянки, яка може виявитися ще більшою за бучанську... Тут менше було розстрілів. Хоча, це ще рано стверджувати. Тіла вбитих рашистами також знаходять на вулицях та в дворах. Щоправда, рідше. Поки ще не натрапляли на місця масових поховань і катівні. Хоча й тут щось стверджувати зарано.

Але головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.

Зараз рятівники, відразу після розмінування починають розбір завалів. Звісно, що за місяць часу там ніхто не міг вижити. Але й досі невідома навіть приблизна кількість закатованих рашистами в такий страшний спосіб людей. Злочини проти мирних мешканців Бородянки - ще один приклад жахливого геноциду проти українців.

Ці виродки - не люди!"
показать весь комментарий
07.04.2022 19:13 Ответить
Запаси відмазок таких от циніків.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:25 Ответить
"санкции нам только на пользу" (С)
показать весь комментарий
07.04.2022 19:25 Ответить
И че? Лярд заплатили и тутже забрали за процентьі по долгам. А тьі свою зарплату резаньіми бумажками получишь
показать весь комментарий
07.04.2022 19:31 Ответить
Уверен на сто процентов. Если РФ заплатит долги рублями, то завтра из нее будут вьібивать говно кредиторьі всего мира. Хотя на ОРТ они конечно могут говорить и другие сказки.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:36 Ответить
А тьі не знаешь что дальше? Бьіл же один дефолт уже. Понравилось? Или тьі тогда еще не родился?
показать весь комментарий
07.04.2022 19:40 Ответить
" в этом году будет больше"

С какой радости? С вами отказались торговать все, кто могут, а кто не могут - делают все, чтобьі смочь. Заводьі останавливаются или сокращают производство из-за разрьіва поставок. Все технологичньіе компании ушли с рьінка и перестали поставлять товарьі. Неужели єто так сложно для понимания?
показать весь комментарий
07.04.2022 19:53 Ответить
Ну да, Африка - єто серьезно
показать весь комментарий
07.04.2022 20:01 Ответить
Блііін! Навіщо кацапа в бан відправили? Він тут останні новини з ОРТ пересказував. А мені туди самому гидко було лізти.
показать весь комментарий
07.04.2022 20:14 Ответить
Россия тратит на военные операции в Украине более 20 млрд долларов в сутки. Об этом сообщает консалтинговая компания Consultancy со ссылкой на исследования Centre for Economic Recovery и EasyBusiness, а также данные компании Civitta.

Прямой ущерб от боевых действий первых пяти дней войны, включая подтвержденные потери военной техники, обошелся России примерно в 7 млрд долларов, говорится в исследовании.

Кроме того, прогнозируется, что ущерб от гибели людей обернется для России потерей 2,7 млрд долларов в последующие 40 лет.
показать весь комментарий
07.04.2022 20:18 Ответить
20 лярдов в сутки??? херасе... єто не сильно завьішенная цифра?
показать весь комментарий
07.04.2022 20:20 Ответить
вони ЗАРАЗ за день заробляють на продажах жижи 1лярд.шо таке 2.7 лярда за 40 років?
показать весь комментарий
07.04.2022 21:35 Ответить
Не всё так однозначно, грузовиками им никто валюту не возит. А содержание военной группировки обходится более 1 миллиарда в день, про*бывают ресурсы кацапы каждый день.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:29 Ответить
Содержание: питание и довольствие и выплаты, логистика и т.д. тот же Bloomberg подавал. Все что ведется после 1 марта, этого в бюджете педирации заложено не было, все непредвиденные расходы.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:39 Ответить
будете обклеивать свои отхожие ямы...?
показать весь комментарий
07.04.2022 20:19 Ответить
Война не способствует веселью на фоне уничтоженных городов и тысячах погибших. Тем не менее, пол часа тому назад по ТВ-марафоне прошла инфа, в которой картофельный дуче Лука прокукарекал, что толи он с спецназом, то-ли спецназ бальбанутого дуче провел в Украине блестящую операцию, в ходе которой освободил из бандеровского плена несколько грузовиков. Скоро это должно появиться и в тырнете.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:28 Ответить
Это у них даже ему хороших таблеток не хватает, жрет что дают, импортозамещение называется
показать весь комментарий
07.04.2022 19:31 Ответить
Такие мощные санкции, что курс уже 75 рублей за доллар, ещё меньше, чем до войны. И они спокойно по этому курсу покупают все что им надо с АлиЭкспресс.
Как выше написали, пока Европа покупает нефти газа на 800 млн в день, то эта песня будет вечной.
Но тут тоже надо понять что игра очень тонкая. Если ввести полное эмбарго, то цена взлетит в 2 раза и рф все равно заработает свое на поставках нефти в Азию. Надо просто обрушить цену до 40 долларов, как в 14 году. А вот как это сделать нужно спросить у Обамы. Как вариант, объявить новый суперужасный штамм коронки и на месяц все предприятия остановить. Тогда вообще увидим минусовую цену, как 2 года назад
показать весь комментарий
07.04.2022 19:29 Ответить
О чем спрашивать этого копченного???? Вы еще Шраму немецкую с лягушатником спросите , как просрали Крым......
показать весь комментарий
07.04.2022 19:50 Ответить
Такими темпами до нового пришествия дотянуть можно неплохо. Пока германии,венгрии и прочие кремлевские пуесосы будут спонсировать войну каждый день
показать весь комментарий
07.04.2022 19:45 Ответить
В Сургуте на "черном" рынке цена наличного доллара : 250 рублей РФ за 1 доллар. Это по состоянию на вчера (6 апреля 2022)
показать весь комментарий
07.04.2022 20:21 Ответить
 
 