Підтримка курсу рубля виснажує військовий потенціал Росії, - Мінфін США

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо розповів, що спроби Росії підтримати курс рубля вичерпають її ресурси для ведення війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Адеємо в інтерв’ю CNN.

За його словами, він разом із європейськими партнерами працювали, щоб запровадити руйнівні санкції проти російської економіки.

"Через це вони беруть гроші, які заробляють від продажу ресурсів за кордоном, і змушують своїх експортерів повертати свою виручку у Росію, і купувати рублі", - сказав Адеємо.

Читайте також: Росія вимушена штучно підтримувати курс рубля, - Мінфін США

Також він додав, що щоразу, коли вони беруть долари чи євро, і повертають їх у Росію, чи змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їхні ресурси для продовження війни.

Адеємо зазначив, що Європа має зобов’язання відключитися від російської енергетики, що вона й почала робити.

Окрім того, наразі робота Мінфіну зосереджена на тому, щоб запобігати ухиленню від санкцій і переслідувати "російську військову машину".

Читайте також: Нові санкції вплинуть на 80% всіх активів у російських банках, - Мінфін США