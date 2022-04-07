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Підтримка курсу рубля виснажує військовий потенціал Росії, - Мінфін США

рубль

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо розповів, що спроби Росії підтримати курс рубля вичерпають її ресурси для ведення війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Адеємо в інтерв’ю CNN.

За його словами, він разом із європейськими партнерами працювали, щоб запровадити руйнівні санкції проти російської економіки.

"Через це вони беруть гроші, які заробляють від продажу ресурсів за кордоном, і змушують своїх експортерів повертати свою виручку у Росію, і купувати рублі", - сказав Адеємо.

Читайте також: Росія вимушена штучно підтримувати курс рубля, - Мінфін США

Також він додав, що щоразу, коли вони беруть долари чи євро, і повертають їх у Росію, чи змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їхні ресурси для продовження війни.

Адеємо зазначив, що Європа має зобов’язання відключитися від російської енергетики, що вона й почала робити.

Окрім того, наразі робота Мінфіну зосереджена на тому, щоб запобігати ухиленню від санкцій і переслідувати "російську військову машину".

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Автор: 

Мінфін США (122) курс рубля (146)


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Топ коментарі
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"

Трагедія Бородянки, яка може виявитися ще більшою за бучанську... Тут менше було розстрілів. Хоча, це ще рано стверджувати. Тіла вбитих рашистами також знаходять на вулицях та в дворах. Щоправда, рідше. Поки ще не натрапляли на місця масових поховань і катівні. Хоча й тут щось стверджувати зарано.

Але головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.

Зараз рятівники, відразу після розмінування починають розбір завалів. Звісно, що за місяць часу там ніхто не міг вижити. Але й досі невідома навіть приблизна кількість закатованих рашистами в такий страшний спосіб людей. Злочини проти мирних мешканців Бородянки - ще один приклад жахливого геноциду проти українців.

Ці виродки - не люди!"
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07.04.2022 19:13
+3
Такие мощные санкции, что курс уже 75 рублей за доллар, ещё меньше, чем до войны. И они спокойно по этому курсу покупают все что им надо с АлиЭкспресс.
Как выше написали, пока Европа покупает нефти газа на 800 млн в день, то эта песня будет вечной.
Но тут тоже надо понять что игра очень тонкая. Если ввести полное эмбарго, то цена взлетит в 2 раза и рф все равно заработает свое на поставках нефти в Азию. Надо просто обрушить цену до 40 долларов, как в 14 году. А вот как это сделать нужно спросить у Обамы. Как вариант, объявить новый суперужасный штамм коронки и на месяц все предприятия остановить. Тогда вообще увидим минусовую цену, как 2 года назад
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07.04.2022 19:29
+3
Россия тратит на военные операции в Украине более 20 млрд долларов в сутки. Об этом сообщает консалтинговая компания Consultancy со ссылкой на исследования Centre for Economic Recovery и EasyBusiness, а также данные компании Civitta.

Прямой ущерб от боевых действий первых пяти дней войны, включая подтвержденные потери военной техники, обошелся России примерно в 7 млрд долларов, говорится в исследовании.

Кроме того, прогнозируется, что ущерб от гибели людей обернется для России потерей 2,7 млрд долларов в последующие 40 лет.
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07.04.2022 20:18
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"

Трагедія Бородянки, яка може виявитися ще більшою за бучанську... Тут менше було розстрілів. Хоча, це ще рано стверджувати. Тіла вбитих рашистами також знаходять на вулицях та в дворах. Щоправда, рідше. Поки ще не натрапляли на місця масових поховань і катівні. Хоча й тут щось стверджувати зарано.

Але головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.

Зараз рятівники, відразу після розмінування починають розбір завалів. Звісно, що за місяць часу там ніхто не міг вижити. Але й досі невідома навіть приблизна кількість закатованих рашистами в такий страшний спосіб людей. Злочини проти мирних мешканців Бородянки - ще один приклад жахливого геноциду проти українців.

Ці виродки - не люди!"
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07.04.2022 19:13 Відповісти
Запаси відмазок таких от циніків.
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07.04.2022 19:25 Відповісти
"санкции нам только на пользу" (С)
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07.04.2022 19:25 Відповісти
И че? Лярд заплатили и тутже забрали за процентьі по долгам. А тьі свою зарплату резаньіми бумажками получишь
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07.04.2022 19:31 Відповісти
Уверен на сто процентов. Если РФ заплатит долги рублями, то завтра из нее будут вьібивать говно кредиторьі всего мира. Хотя на ОРТ они конечно могут говорить и другие сказки.
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07.04.2022 19:36 Відповісти
А тьі не знаешь что дальше? Бьіл же один дефолт уже. Понравилось? Или тьі тогда еще не родился?
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07.04.2022 19:40 Відповісти
" в этом году будет больше"

С какой радости? С вами отказались торговать все, кто могут, а кто не могут - делают все, чтобьі смочь. Заводьі останавливаются или сокращают производство из-за разрьіва поставок. Все технологичньіе компании ушли с рьінка и перестали поставлять товарьі. Неужели єто так сложно для понимания?
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07.04.2022 19:53 Відповісти
Ну да, Африка - єто серьезно
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07.04.2022 20:01 Відповісти
Блііін! Навіщо кацапа в бан відправили? Він тут останні новини з ОРТ пересказував. А мені туди самому гидко було лізти.
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07.04.2022 20:14 Відповісти
Россия тратит на военные операции в Украине более 20 млрд долларов в сутки. Об этом сообщает консалтинговая компания Consultancy со ссылкой на исследования Centre for Economic Recovery и EasyBusiness, а также данные компании Civitta.

Прямой ущерб от боевых действий первых пяти дней войны, включая подтвержденные потери военной техники, обошелся России примерно в 7 млрд долларов, говорится в исследовании.

Кроме того, прогнозируется, что ущерб от гибели людей обернется для России потерей 2,7 млрд долларов в последующие 40 лет.
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07.04.2022 20:18 Відповісти
20 лярдов в сутки??? херасе... єто не сильно завьішенная цифра?
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07.04.2022 20:20 Відповісти
вони ЗАРАЗ за день заробляють на продажах жижи 1лярд.шо таке 2.7 лярда за 40 років?
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07.04.2022 21:35 Відповісти
Не всё так однозначно, грузовиками им никто валюту не возит. А содержание военной группировки обходится более 1 миллиарда в день, про*бывают ресурсы кацапы каждый день.
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07.04.2022 19:29 Відповісти
Содержание: питание и довольствие и выплаты, логистика и т.д. тот же Bloomberg подавал. Все что ведется после 1 марта, этого в бюджете педирации заложено не было, все непредвиденные расходы.
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07.04.2022 19:39 Відповісти
будете обклеивать свои отхожие ямы...?
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07.04.2022 20:19 Відповісти
Война не способствует веселью на фоне уничтоженных городов и тысячах погибших. Тем не менее, пол часа тому назад по ТВ-марафоне прошла инфа, в которой картофельный дуче Лука прокукарекал, что толи он с спецназом, то-ли спецназ бальбанутого дуче провел в Украине блестящую операцию, в ходе которой освободил из бандеровского плена несколько грузовиков. Скоро это должно появиться и в тырнете.
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07.04.2022 19:28 Відповісти
Это у них даже ему хороших таблеток не хватает, жрет что дают, импортозамещение называется
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07.04.2022 19:31 Відповісти
Такие мощные санкции, что курс уже 75 рублей за доллар, ещё меньше, чем до войны. И они спокойно по этому курсу покупают все что им надо с АлиЭкспресс.
Как выше написали, пока Европа покупает нефти газа на 800 млн в день, то эта песня будет вечной.
Но тут тоже надо понять что игра очень тонкая. Если ввести полное эмбарго, то цена взлетит в 2 раза и рф все равно заработает свое на поставках нефти в Азию. Надо просто обрушить цену до 40 долларов, как в 14 году. А вот как это сделать нужно спросить у Обамы. Как вариант, объявить новый суперужасный штамм коронки и на месяц все предприятия остановить. Тогда вообще увидим минусовую цену, как 2 года назад
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07.04.2022 19:29 Відповісти
О чем спрашивать этого копченного???? Вы еще Шраму немецкую с лягушатником спросите , как просрали Крым......
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07.04.2022 19:50 Відповісти
Такими темпами до нового пришествия дотянуть можно неплохо. Пока германии,венгрии и прочие кремлевские пуесосы будут спонсировать войну каждый день
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07.04.2022 19:45 Відповісти
В Сургуте на "черном" рынке цена наличного доллара : 250 рублей РФ за 1 доллар. Это по состоянию на вчера (6 апреля 2022)
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07.04.2022 20:21 Відповісти
 
 