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Новости Война
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НАТО поощряет союзников поставлять оружие Украине, - Кулеба

нато

НАТО пока не планирует предоставлять Украине летальное оружие для отражения вооруженной агрессии России, однако поощряет это делать странам-союзникам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам заседания НАТО на уровне министров в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но у меня нет оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", - отметил глава МИД.

В то же время министр заявил, что сейчас самых ожесточенных боев следует ожидать на востоке Украины.

"Битва за Донбасс будет напоминать о Второй мировой войне крупными операциями, маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники", - подытожил он.

Читайте: Мы должны говорить с россиянами, чтобы предотвратить другие "Бучи", - Кулеба

НАТО (9970) оружие (10203) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+29
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07.04.2022 19:12
+16
шо ти не бачиш там? це твоя робота 24/7 вибивати зброю в західних союзників! а не ******* про перемовини з росіянами.
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07.04.2022 19:16
+15
Тати шо! 😲 А зелена влада каже, що "НАТА нам нє нада" і купа зачарованих поатрюють цю дурню, як мантру!
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07.04.2022 19:22
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07.04.2022 19:12 Ответить
золоті слова! пішла скотина жиріновскій в путінскій рай на концерт кабздона і хора ім. алєксандрова...
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07.04.2022 19:30 Ответить
Алилуя. Амінь.
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07.04.2022 19:41 Ответить
Владімір Вольфововіч, как я рад!
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07.04.2022 19:42 Ответить
ага, тільки в мене питання: ДЕ нам брати ці тисячі "танків, літаків і бронетехніки"?!
хіба що в кацапів віджимать
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07.04.2022 19:14 Ответить
ну на 2е тбр уже танков налутали 150штук
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07.04.2022 19:15 Ответить
Ці 150 залутаних надіюсь не входять у 700 втрат орди
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07.04.2022 19:43 Ответить
входят- они потеряны для орды
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07.04.2022 19:47 Ответить
шкода я думав то бонус
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07.04.2022 20:06 Ответить
NATO jest dobre do pacyfikacji przeciwników np LGBT lub innych bzdur. Kacapa się boją jak ognia. To sojusz pussies and fagots. Trzeba to załatwiać z krajami takimi jak Polska Czechy może Skandynawia i Anglia USA. Reszta to pussies!
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07.04.2022 19:16 Ответить
yes, we know it but we should to try all ways.
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07.04.2022 19:18 Ответить
шо ти не бачиш там? це твоя робота 24/7 вибивати зброю в західних союзників! а не ******* про перемовини з росіянами.
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07.04.2022 19:16 Ответить
Які тисячі танків в "битві за Донбас",Кулеба? Не сміши.
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07.04.2022 19:18 Ответить
Буде великий затор ))
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07.04.2022 19:20 Ответить
ага тут скинули я и офигел копухи 1 д вариант для Афгана 1983-84й залутали
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07.04.2022 19:36 Ответить
Ну так не одночасно тисячі танків. Якщо війна затягнеться на місяці чи роки то можеш уявити скільки буде задіяно техніки за весь цей час
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07.04.2022 20:13 Ответить
Тати шо! 😲 А зелена влада каже, що "НАТА нам нє нада" і купа зачарованих поатрюють цю дурню, як мантру!
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07.04.2022 19:22 Ответить
Украина должна той Нате послать высокоточные памперсы. Бо та Ната уже все трусы пообссыкала. Задроты
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07.04.2022 19:23 Ответить
Обійдемося без савєтав свинособак
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07.04.2022 19:34 Ответить
Влада боїться. Різні країни, уряди, угрупування.... Давно домовились.
Але їхні домовленості ніщо, ні кулеби ні ху...би, ні інша проплачена наволоч, не зробить нічого... Вони не можуть нічого зробити в бою... Лише в колуарах.
Буде так, як захоче України народ!
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07.04.2022 19:26 Ответить
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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07.04.2022 19:33 Ответить
А чому не 92%?
нема чого думати, бізнес в Україні Порошенко продав, акурат перед початком війни, весь...
Тому не думати, а діяти потрібно.
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07.04.2022 19:43 Ответить
Виробники ПТРК Javelin та NLAW після досвіду перших бойових зіткнень з російськими танками всі нові поставки почали комплеткувати трилітровими банками!
Інфа не 100%, можливо фейк.
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07.04.2022 19:27 Ответить
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07.04.2022 19:29 Ответить
Этот псевдоэксперт за неделю до войны ванговал, что Китай запретил ***** нападать на Украину. Потом втирал, о том, что Украине поставят самолёты и ПРО уже как о свершившемся факте. В общем он в одном ряду с понамарем, демурой и прочими подобными "экспертами"
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07.04.2022 19:35 Ответить
100
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07.04.2022 19:46 Ответить
Они бы и пошли на шашлыки для кадыровцев, если бы не ВСУ.
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07.04.2022 19:41 Ответить
Goof news! https://www.unian.net/world/razvedka-ssha-amerika-nablyudaet-za-voynoy-v-ukraine-s-pomoshchyu-novyh-sputnikov-novosti-mira-11776791.html
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07.04.2022 19:33 Ответить
о забыл залутали такое
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07.04.2022 19:33 Ответить
але я не маю оптимізму, що НАТО загалом постачатиме Україні необхідну зброю

Скажіть вже хтось йому, що в НАТО немає зброї
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07.04.2022 19:34 Ответить
НАТО наразі не планує надавати Україні летальну зброю для відсічі збройній агресії Росії, однак заохочує робити це країни-союзники. Джерело:
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07.04.2022 19:36 Ответить
Може я помиляюсь, але в НАТО немає складів зі зброєю, бо НАТО складається з незалежних держав зі своєю армією і своєю зброєю.
Тому поставки зброї союзниками, - це і є поставки НАТО.
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07.04.2022 19:41 Ответить
Извините НАТО, но Вы своим БЕЗДЕЙСТВИЕМ, поощряете убийство украинцев. Сколько можно лебезить перед кремлём? У кого из Вас первого выростут яйца ?
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07.04.2022 19:37 Ответить


Може я помиляюсь, але в НАТО немає складів зі зброєю, бо НАТО складається з незалежних держав зі своєю армією і своєю зброєю.
Тому поставки зброї союзниками, - це і є поставки НАТО.
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07.04.2022 19:42 Ответить
НАТО- це альянс держав . В НАТО нема своїх ЗС і зброї. Ну може якісь виставкові батальйони. Зброю нам діють країни члени НАТО.
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07.04.2022 19:47 Ответить
Сильно хочется думать, что где-то едет дивизиончик стареньких комплексов MGM-140 ATACMS с одним инструкторским расчетом и тремя-пятью сотнями ракеток. Ситуация на юге и востоке могла бы в корне поменяться.
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07.04.2022 19:50 Ответить
Будуть надавати наступальну важку зброю тоді, коли українці підходитимуть до кордонів каганату
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07.04.2022 20:29 Ответить
дик на півночі вийшлі ...і шо..?
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07.04.2022 20:45 Ответить
 
 