НАТО поощряет союзников поставлять оружие Украине, - Кулеба

НАТО пока не планирует предоставлять Украине летальное оружие для отражения вооруженной агрессии России, однако поощряет это делать странам-союзникам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам заседания НАТО на уровне министров в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но у меня нет оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", - отметил глава МИД.

В то же время министр заявил, что сейчас самых ожесточенных боев следует ожидать на востоке Украины.

"Битва за Донбасс будет напоминать о Второй мировой войне крупными операциями, маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники", - подытожил он.

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