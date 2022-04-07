НАТО поощряет союзников поставлять оружие Украине, - Кулеба
НАТО пока не планирует предоставлять Украине летальное оружие для отражения вооруженной агрессии России, однако поощряет это делать странам-союзникам.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам заседания НАТО на уровне министров в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но у меня нет оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", - отметил глава МИД.
В то же время министр заявил, что сейчас самых ожесточенных боев следует ожидать на востоке Украины.
"Битва за Донбасс будет напоминать о Второй мировой войне крупными операциями, маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники", - подытожил он.
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хіба що в кацапів віджимать
Але їхні домовленості ніщо, ні кулеби ні ху...би, ні інша проплачена наволоч, не зробить нічого... Вони не можуть нічого зробити в бою... Лише в колуарах.
Буде так, як захоче України народ!
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
нема чого думати, бізнес в Україні Порошенко продав, акурат перед початком війни, весь...
Тому не думати, а діяти потрібно.
Інфа не 100%, можливо фейк.
Скажіть вже хтось йому, що в НАТО немає зброї
Тому поставки зброї союзниками, - це і є поставки НАТО.
Може я помиляюсь, але в НАТО немає складів зі зброєю, бо НАТО складається з незалежних держав зі своєю армією і своєю зброєю.
Тому поставки зброї союзниками, - це і є поставки НАТО.