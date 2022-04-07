НАТО заохочує союзників постачати зброю Україні, - Кулеба
НАТО наразі не планує надавати Україні летальну зброю для відсічі збройній агресії Росії, однак заохочує робити це країни-союзники.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результатами засідання НАТО на рівні міністрів в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Я з обережним оптимізмом ставлюся до поставок від деяких союзників, але я не маю оптимізму, що НАТО загалом постачатиме Україні необхідну зброю в осяжному майбутньому. Це може змінитися, але поки я цього не бачу", - зазначив глава МЗС.
Водночас міністр заявив, що нині на найзапекліші бої слід чекати на сході України.
"Битва за Донбас нагадуватиме про Другу світову війну великими операціями, маневрами та тисячами танків, літаків і бронетехніки", - підсумував він.
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хіба що в кацапів віджимать
Але їхні домовленості ніщо, ні кулеби ні ху...би, ні інша проплачена наволоч, не зробить нічого... Вони не можуть нічого зробити в бою... Лише в колуарах.
Буде так, як захоче України народ!
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
нема чого думати, бізнес в Україні Порошенко продав, акурат перед початком війни, весь...
Тому не думати, а діяти потрібно.
Інфа не 100%, можливо фейк.
Скажіть вже хтось йому, що в НАТО немає зброї
Тому поставки зброї союзниками, - це і є поставки НАТО.
Може я помиляюсь, але в НАТО немає складів зі зброєю, бо НАТО складається з незалежних держав зі своєю армією і своєю зброєю.
Тому поставки зброї союзниками, - це і є поставки НАТО.