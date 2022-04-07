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Новини Війна
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НАТО заохочує союзників постачати зброю Україні, - Кулеба

нато

НАТО наразі не планує надавати Україні летальну зброю для відсічі збройній агресії Росії, однак заохочує робити це країни-союзники.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результатами засідання НАТО на рівні міністрів в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я з обережним оптимізмом ставлюся до поставок від деяких союзників, але я не маю оптимізму, що НАТО загалом постачатиме Україні необхідну зброю в осяжному майбутньому. Це може змінитися, але поки я цього не бачу", - зазначив глава МЗС.

Водночас міністр заявив, що нині на найзапекліші бої слід чекати на сході України.

"Битва за Донбас нагадуватиме про Другу світову війну великими операціями, маневрами та тисячами танків, літаків і бронетехніки", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми маємо говорити з росіянами, щоб запобігти іншим "Бучам", - Кулеба

Автор: 

НАТО (6431) зброя (7443) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+29
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07.04.2022 19:12
+16
шо ти не бачиш там? це твоя робота 24/7 вибивати зброю в західних союзників! а не ******* про перемовини з росіянами.
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07.04.2022 19:16
+15
Тати шо! 😲 А зелена влада каже, що "НАТА нам нє нада" і купа зачарованих поатрюють цю дурню, як мантру!
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07.04.2022 19:22
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07.04.2022 19:12 Відповісти
золоті слова! пішла скотина жиріновскій в путінскій рай на концерт кабздона і хора ім. алєксандрова...
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07.04.2022 19:30 Відповісти
Алилуя. Амінь.
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07.04.2022 19:41 Відповісти
Владімір Вольфововіч, как я рад!
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07.04.2022 19:42 Відповісти
ага, тільки в мене питання: ДЕ нам брати ці тисячі "танків, літаків і бронетехніки"?!
хіба що в кацапів віджимать
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07.04.2022 19:14 Відповісти
ну на 2е тбр уже танков налутали 150штук
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07.04.2022 19:15 Відповісти
Ці 150 залутаних надіюсь не входять у 700 втрат орди
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07.04.2022 19:43 Відповісти
входят- они потеряны для орды
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07.04.2022 19:47 Відповісти
шкода я думав то бонус
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07.04.2022 20:06 Відповісти
NATO jest dobre do pacyfikacji przeciwników np LGBT lub innych bzdur. Kacapa się boją jak ognia. To sojusz pussies and fagots. Trzeba to załatwiać z krajami takimi jak Polska Czechy może Skandynawia i Anglia USA. Reszta to pussies!
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07.04.2022 19:16 Відповісти
yes, we know it but we should to try all ways.
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07.04.2022 19:18 Відповісти
шо ти не бачиш там? це твоя робота 24/7 вибивати зброю в західних союзників! а не ******* про перемовини з росіянами.
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07.04.2022 19:16 Відповісти
Які тисячі танків в "битві за Донбас",Кулеба? Не сміши.
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07.04.2022 19:18 Відповісти
Буде великий затор ))
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07.04.2022 19:20 Відповісти
ага тут скинули я и офигел копухи 1 д вариант для Афгана 1983-84й залутали
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07.04.2022 19:36 Відповісти
Ну так не одночасно тисячі танків. Якщо війна затягнеться на місяці чи роки то можеш уявити скільки буде задіяно техніки за весь цей час
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07.04.2022 20:13 Відповісти
Тати шо! 😲 А зелена влада каже, що "НАТА нам нє нада" і купа зачарованих поатрюють цю дурню, як мантру!
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07.04.2022 19:22 Відповісти
Украина должна той Нате послать высокоточные памперсы. Бо та Ната уже все трусы пообссыкала. Задроты
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07.04.2022 19:23 Відповісти
Обійдемося без савєтав свинособак
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07.04.2022 19:34 Відповісти
Влада боїться. Різні країни, уряди, угрупування.... Давно домовились.
Але їхні домовленості ніщо, ні кулеби ні ху...би, ні інша проплачена наволоч, не зробить нічого... Вони не можуть нічого зробити в бою... Лише в колуарах.
Буде так, як захоче України народ!
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07.04.2022 19:26 Відповісти
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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07.04.2022 19:33 Відповісти
А чому не 92%?
нема чого думати, бізнес в Україні Порошенко продав, акурат перед початком війни, весь...
Тому не думати, а діяти потрібно.
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07.04.2022 19:43 Відповісти
Виробники ПТРК Javelin та NLAW після досвіду перших бойових зіткнень з російськими танками всі нові поставки почали комплеткувати трилітровими банками!
Інфа не 100%, можливо фейк.
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07.04.2022 19:27 Відповісти
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07.04.2022 19:29 Відповісти
Этот псевдоэксперт за неделю до войны ванговал, что Китай запретил ***** нападать на Украину. Потом втирал, о том, что Украине поставят самолёты и ПРО уже как о свершившемся факте. В общем он в одном ряду с понамарем, демурой и прочими подобными "экспертами"
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07.04.2022 19:35 Відповісти
100
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07.04.2022 19:46 Відповісти
Они бы и пошли на шашлыки для кадыровцев, если бы не ВСУ.
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07.04.2022 19:41 Відповісти
Goof news! https://www.unian.net/world/razvedka-ssha-amerika-nablyudaet-za-voynoy-v-ukraine-s-pomoshchyu-novyh-sputnikov-novosti-mira-11776791.html
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07.04.2022 19:33 Відповісти
о забыл залутали такое
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07.04.2022 19:33 Відповісти
але я не маю оптимізму, що НАТО загалом постачатиме Україні необхідну зброю

Скажіть вже хтось йому, що в НАТО немає зброї
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07.04.2022 19:34 Відповісти
НАТО наразі не планує надавати Україні летальну зброю для відсічі збройній агресії Росії, однак заохочує робити це країни-союзники. Джерело:
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07.04.2022 19:36 Відповісти
Може я помиляюсь, але в НАТО немає складів зі зброєю, бо НАТО складається з незалежних держав зі своєю армією і своєю зброєю.
Тому поставки зброї союзниками, - це і є поставки НАТО.
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07.04.2022 19:41 Відповісти
Извините НАТО, но Вы своим БЕЗДЕЙСТВИЕМ, поощряете убийство украинцев. Сколько можно лебезить перед кремлём? У кого из Вас первого выростут яйца ?
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07.04.2022 19:37 Відповісти


Може я помиляюсь, але в НАТО немає складів зі зброєю, бо НАТО складається з незалежних держав зі своєю армією і своєю зброєю.
Тому поставки зброї союзниками, - це і є поставки НАТО.
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07.04.2022 19:42 Відповісти
НАТО- це альянс держав . В НАТО нема своїх ЗС і зброї. Ну може якісь виставкові батальйони. Зброю нам діють країни члени НАТО.
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07.04.2022 19:47 Відповісти
Сильно хочется думать, что где-то едет дивизиончик стареньких комплексов MGM-140 ATACMS с одним инструкторским расчетом и тремя-пятью сотнями ракеток. Ситуация на юге и востоке могла бы в корне поменяться.
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07.04.2022 19:50 Відповісти
Будуть надавати наступальну важку зброю тоді, коли українці підходитимуть до кордонів каганату
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07.04.2022 20:29 Відповісти
дик на півночі вийшлі ...і шо..?
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07.04.2022 20:45 Відповісти
 
 