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Новости Война в Украине
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Латвия (1163) память (1453)

Сейм Латвии назначил 9 мая днем памяти погибших украинцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

латвія

В четверг, 7 апреля, Сейм Латвии в финальном чтении поддержал предложение назначить 9 мая 2022 года днем траура по украинцам, погибшим в результате агрессивной войны РФ - гражданскими жителями и защитниками Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Предложение поддержал 61 депутат, против проголосовали 18.

Отдельные оппозиционные депутаты в дебатах призвали выбрать для этой цели другую дату, например 24 февраля, мотивируя это тем, что назначение траура на 9 мая кажется попыткой скрыто запретить празднование и использовать трагедии в Украине для внутренних политических целей.

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Одобренный проект предусматривает, что в день траура государственные флаги будут приспущены. На резиденции президента, здания Кабмина и Сейма рядом разместят и флаг Украины. Государственные и местные органы власти в этот день не могут организовывать развлекательные мероприятия и праздники – разрешение на них не будут давать.

Ранее Сейм одобрил поправки к законодательству по символике, выражающей одобрение вооруженной агрессии, причислив к такой, в частности, символы Z и V.
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Топ комментарии
+28
Дякуємо, друзі.
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07.04.2022 21:52
+23
Тепер у лаптєногих у Латвії на Дівятає Майа пердаки буде рвати на лахміття.
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07.04.2022 21:55
+20
Дякуємо Вам Латвія!!!
За підтримку, за толерантність, за рішучість

Дякуємо і пам'ятаємо!
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07.04.2022 21:53
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Дякуємо, друзі.
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07.04.2022 21:52 Ответить
весь Світ у сумі за Бучею
у сумі вся Україна

невже ми не можемо вшанувати память наших близьких (так ! наших близьких!) людей з Мариупіля, Бучі, Мотижина.... загальнонаціональним Днем траура ?
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07.04.2022 22:04 Ответить
Обов'язково будемо вшановувати Днем траура, після Перемоги. А зараз кожен удар в пику х*йла та російського бидла ві дружніх країн викликає подяку, бо наближує Перемогу.
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07.04.2022 23:02 Ответить
clever move)))
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07.04.2022 21:52 Ответить
Дякуємо Вам Латвія!!!
За підтримку, за толерантність, за рішучість

Дякуємо і пам'ятаємо!
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07.04.2022 21:53 Ответить
Хитро зроблено )
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07.04.2022 21:54 Ответить
що ж, відтепер 9 травня День памяти жертв світового фашизму
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07.04.2022 22:07 Ответить
Тепер у лаптєногих у Латвії на Дівятає Майа пердаки буде рвати на лахміття.
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07.04.2022 21:55 Ответить
Uze rvuta perdaki mesnix kacapov, daze uvas Ukraine slishno...
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07.04.2022 23:05 Ответить
Треск рвущихся шаблонов и пердаков у ваты уже однозначно присутствует. Если выйти, то только с флагами Украины, что совсем не скрепно. Прямо хочется увидеть, что эта свора в 9 мая будет делать.
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07.04.2022 23:13 Ответить
Латвія, давайте після нашої спільної Перемоги створимо якійся союз з Литвою, Естонією та Польшою. Ви - нормальні чуваки. Хоч і маленькі, але нам реально допомагаєте. Будемо разом рулити в Європі.
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07.04.2022 21:55 Ответить
Была у меня такая мысль, практика показала страны, которые помнят "подвиги" "освободителей" в отличие от скурвившейся Венгрии со склерозом! Думаю Чехия тоже помнит "Пражскую весну" и тоже захочет дружить против рашистских ублюдков.
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07.04.2022 23:09 Ответить
Как объединение стран, помнящих свою историю и не отягощённых политкоректностю внутри ЕС - вполне возможно. Там спокойно можно добавить и Финляндию. Мне почему то кажется что после победы над Мордором и присоединении Украини к ЕС, центр тяжести в ЕС сильно переместится на восточную сторону. Конечно, по размеру экономки Германия и Франция останется значимыми величинами. Но они так долго ошиблись и плясали под дудку Кремля, что им это уже так не сойдёт с рук. Особенно после Бучи и Ирпени.
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07.04.2022 23:35 Ответить
Ніколи не міг і подумати раніше що свято 9 травня для мене просто помре назавжди! Чекаємо на Свято перемоги України над рашистською ордою!
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07.04.2022 21:55 Ответить
Дякуємо! Нехай спробують в цей день кацапняві вийти з дідами на ломаках...
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07.04.2022 21:56 Ответить
І нам час скасувати цю дурню. Пабєдабєсіє має зникнути з України назавжди.
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07.04.2022 21:57 Ответить
Tak ves mir davno 8maja spaminaet ubitix, tolko savok i fashistkaja *****-racija roZZija mozgi kompastrirovala...
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07.04.2022 23:10 Ответить
Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox) https://www.youtube.com/watch?v=***********
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07.04.2022 21:58 Ответить
Нашим незламним Воїнам слава навіки! Нехай у віках лине Слава про наших захисників. Слава Матерям і Батькам що виховали таких сильних людей. Слава Україні, Героям і Господу нашому.
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07.04.2022 21:58 Ответить
Uh , nashi vatniki zagaritsa , dumaju na zombitv v mordore tozhe pilajet ...
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07.04.2022 21:59 Ответить
Да….. пердаки у ваты рвать будет сильно.
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07.04.2022 22:47 Ответить
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07.04.2022 22:00 Ответить
Принагідно, дякую Польщі, що приймаєте наших дружин і дітей, Естонії і Литві - за зброю і підтримку в міжнародних організаціях. Ви - Справжні друзі!!!
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07.04.2022 22:03 Ответить
слава в1льному народу Укра1ни!Слава братньому латв1йському народу!Слава непереможн1й укра1нськ1й арм11!
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07.04.2022 22:04 Ответить
Дякуємо Латвії! Але.. стосовно дати - який зв*язок?
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07.04.2022 22:12 Ответить
Чтобы местным ватникам нещадно сломать шаблон. В 9 мая на улицу только с флагами Украины
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07.04.2022 23:28 Ответить
Учения НАТО в Латвии ASV kaujas helikopteru "AH-64 Apache" mācību lidojumi Latvijā
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07.04.2022 22:18 Ответить
Нам в самый раз сейчас перенести 9 мая на 8 и праздновать вместе с Европой.
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07.04.2022 22:41 Ответить
Что значит "скрыто"?! Открыто запрещаются танцы с шашлыками у кремлёвского столба! И надо пойти поискать список МРАЗЕЙ, которые против проголосовали.
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07.04.2022 23:06 Ответить
Кто кто? 100% что опять "Согласие".
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07.04.2022 23:26 Ответить
Так і нам треба.

8 травня - День перемоги над нацистською Німеччиною у другій світовій війні (бо це саме 8 травня)
9 травня - день пам'яті за загиблими українцями
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08.04.2022 00:04 Ответить
спасибо ЛАТВИЯ!
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08.04.2022 15:07 Ответить
 
 