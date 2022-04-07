Сейм Латвии назначил 9 мая днем памяти погибших украинцев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В четверг, 7 апреля, Сейм Латвии в финальном чтении поддержал предложение назначить 9 мая 2022 года днем траура по украинцам, погибшим в результате агрессивной войны РФ - гражданскими жителями и защитниками Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Предложение поддержал 61 депутат, против проголосовали 18.
Отдельные оппозиционные депутаты в дебатах призвали выбрать для этой цели другую дату, например 24 февраля, мотивируя это тем, что назначение траура на 9 мая кажется попыткой скрыто запретить празднование и использовать трагедии в Украине для внутренних политических целей.
Одобренный проект предусматривает, что в день траура государственные флаги будут приспущены. На резиденции президента, здания Кабмина и Сейма рядом разместят и флаг Украины. Государственные и местные органы власти в этот день не могут организовывать развлекательные мероприятия и праздники – разрешение на них не будут давать.
Ранее Сейм одобрил поправки к законодательству по символике, выражающей одобрение вооруженной агрессии, причислив к такой, в частности, символы Z и V.
Пожалуйста, подождите...
у сумі вся Україна
невже ми не можемо вшанувати память наших близьких (так ! наших близьких!) людей з Мариупіля, Бучі, Мотижина.... загальнонаціональним Днем траура ?
За підтримку, за толерантність, за рішучість
Дякуємо і пам'ятаємо!
8 травня - День перемоги над нацистською Німеччиною у другій світовій війні (бо це саме 8 травня)
9 травня - день пам'яті за загиблими українцями