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Сейм Латвії призначив 9 травня днем пам’яті загиблих українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

латвія

У четвер 7 квітня Сейм Латвії у фінальному читанні підтримав пропозицію призначити 9 травня 2022 року днем жалоби за українцями, які загинули внаслідок агресивної війни РФ - цивільними мешканцями і захисниками України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Пропозицію підтримав 61 депутат, проти проголосували 18.

Окремі опозиційні депутати у дебатах закликали обрати для цієї мети іншу дату, наприклад 24 лютого, мотивуючи це тим, що призначення жалоби на 9 травня видається спробою приховано заборонити святкування і використати трагедії в Україні для внутрішніх політичних цілей.

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Схвалений проєкт передбачає, що у день жалоби державні прапори будуть приспущені. На резиденції президента, будівлі Кабміну та Сейму поруч розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади у цей день не можуть організовувати розважальні заходи і свята - дозвіл на них не даватимуть.

Раніше Сейм схвалив поправки до законодавства щодо символіки, яка висловлює схвалення збройної агресії, зарахувавши до такої, зокрема, символи Z і V.

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Топ коментарі
+28
Дякуємо, друзі.
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07.04.2022 21:52
+23
Тепер у лаптєногих у Латвії на Дівятає Майа пердаки буде рвати на лахміття.
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07.04.2022 21:55
+20
Дякуємо Вам Латвія!!!
За підтримку, за толерантність, за рішучість

Дякуємо і пам'ятаємо!
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07.04.2022 21:53
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Дякуємо, друзі.
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07.04.2022 21:52 Відповісти
весь Світ у сумі за Бучею
у сумі вся Україна

невже ми не можемо вшанувати память наших близьких (так ! наших близьких!) людей з Мариупіля, Бучі, Мотижина.... загальнонаціональним Днем траура ?
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07.04.2022 22:04 Відповісти
Обов'язково будемо вшановувати Днем траура, після Перемоги. А зараз кожен удар в пику х*йла та російського бидла ві дружніх країн викликає подяку, бо наближує Перемогу.
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07.04.2022 23:02 Відповісти
clever move)))
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07.04.2022 21:52 Відповісти
Дякуємо Вам Латвія!!!
За підтримку, за толерантність, за рішучість

Дякуємо і пам'ятаємо!
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07.04.2022 21:53 Відповісти
Хитро зроблено )
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07.04.2022 21:54 Відповісти
що ж, відтепер 9 травня День памяти жертв світового фашизму
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07.04.2022 22:07 Відповісти
Тепер у лаптєногих у Латвії на Дівятає Майа пердаки буде рвати на лахміття.
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07.04.2022 21:55 Відповісти
Uze rvuta perdaki mesnix kacapov, daze uvas Ukraine slishno...
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07.04.2022 23:05 Відповісти
Треск рвущихся шаблонов и пердаков у ваты уже однозначно присутствует. Если выйти, то только с флагами Украины, что совсем не скрепно. Прямо хочется увидеть, что эта свора в 9 мая будет делать.
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07.04.2022 23:13 Відповісти
Латвія, давайте після нашої спільної Перемоги створимо якійся союз з Литвою, Естонією та Польшою. Ви - нормальні чуваки. Хоч і маленькі, але нам реально допомагаєте. Будемо разом рулити в Європі.
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07.04.2022 21:55 Відповісти
Была у меня такая мысль, практика показала страны, которые помнят "подвиги" "освободителей" в отличие от скурвившейся Венгрии со склерозом! Думаю Чехия тоже помнит "Пражскую весну" и тоже захочет дружить против рашистских ублюдков.
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07.04.2022 23:09 Відповісти
Как объединение стран, помнящих свою историю и не отягощённых политкоректностю внутри ЕС - вполне возможно. Там спокойно можно добавить и Финляндию. Мне почему то кажется что после победы над Мордором и присоединении Украини к ЕС, центр тяжести в ЕС сильно переместится на восточную сторону. Конечно, по размеру экономки Германия и Франция останется значимыми величинами. Но они так долго ошиблись и плясали под дудку Кремля, что им это уже так не сойдёт с рук. Особенно после Бучи и Ирпени.
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07.04.2022 23:35 Відповісти
Ніколи не міг і подумати раніше що свято 9 травня для мене просто помре назавжди! Чекаємо на Свято перемоги України над рашистською ордою!
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07.04.2022 21:55 Відповісти
Дякуємо! Нехай спробують в цей день кацапняві вийти з дідами на ломаках...
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07.04.2022 21:56 Відповісти
І нам час скасувати цю дурню. Пабєдабєсіє має зникнути з України назавжди.
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07.04.2022 21:57 Відповісти
Tak ves mir davno 8maja spaminaet ubitix, tolko savok i fashistkaja *****-racija roZZija mozgi kompastrirovala...
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07.04.2022 23:10 Відповісти
Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox) https://www.youtube.com/watch?v=***********
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07.04.2022 21:58 Відповісти
Нашим незламним Воїнам слава навіки! Нехай у віках лине Слава про наших захисників. Слава Матерям і Батькам що виховали таких сильних людей. Слава Україні, Героям і Господу нашому.
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07.04.2022 21:58 Відповісти
Uh , nashi vatniki zagaritsa , dumaju na zombitv v mordore tozhe pilajet ...
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07.04.2022 21:59 Відповісти
Да….. пердаки у ваты рвать будет сильно.
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07.04.2022 22:47 Відповісти
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07.04.2022 22:00 Відповісти
Принагідно, дякую Польщі, що приймаєте наших дружин і дітей, Естонії і Литві - за зброю і підтримку в міжнародних організаціях. Ви - Справжні друзі!!!
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07.04.2022 22:03 Відповісти
слава в1льному народу Укра1ни!Слава братньому латв1йському народу!Слава непереможн1й укра1нськ1й арм11!
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07.04.2022 22:04 Відповісти
Дякуємо Латвії! Але.. стосовно дати - який зв*язок?
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07.04.2022 22:12 Відповісти
Чтобы местным ватникам нещадно сломать шаблон. В 9 мая на улицу только с флагами Украины
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07.04.2022 23:28 Відповісти
Учения НАТО в Латвии ASV kaujas helikopteru "AH-64 Apache" mācību lidojumi Latvijā
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07.04.2022 22:18 Відповісти
Нам в самый раз сейчас перенести 9 мая на 8 и праздновать вместе с Европой.
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07.04.2022 22:41 Відповісти
Что значит "скрыто"?! Открыто запрещаются танцы с шашлыками у кремлёвского столба! И надо пойти поискать список МРАЗЕЙ, которые против проголосовали.
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07.04.2022 23:06 Відповісти
Кто кто? 100% что опять "Согласие".
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07.04.2022 23:26 Відповісти
Так і нам треба.

8 травня - День перемоги над нацистською Німеччиною у другій світовій війні (бо це саме 8 травня)
9 травня - день пам'яті за загиблими українцями
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08.04.2022 00:04 Відповісти
спасибо ЛАТВИЯ!
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08.04.2022 15:07 Відповісти
 
 