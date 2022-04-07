Российская противокорабельная ракета отвалилась от истребителя и упала на территорию Беларуси, - СМИ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Беларуси упала российская противокорабельная ракета Х-35УЭ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал Белорусский Гаюн.
Как отмечает канал, под Давид-Городком найдены обломки крылатой ракеты. Это произошло в районе 11:30 между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область).
При детальном анализе снимков в соцсетях выяснилось, что под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ.
На каждом руле этих ракет присутствуют номера, у обломков ракет, найденных в Беларуси — это 06050. Также на корпусе есть надпись "Контрольный разъем", похожая и задняя часть ракеты.
Такие ракеты могут нести на себе боевики-бомбардировщики Су-34. И напомним, что незадолго до взрыва в 10:57 и 11:00 с военного аэродрома в Барановичах вышли на взлет в сторону Украины два истребителя. Вполне возможно, что либо ракета просто отвалилась от истребителя, либо при запуске возникли проблемы и ракета упала в поле в Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
А з новиною все Ок
достатньо написати ймовірно , поправие щоб кров з очей не йшла
@turkmendagz
·
1 ч
Сегодня фашисткую Россию ******* и позорили в ООН, в Германии, в США, в Бельгии, в Австрии, в Австралии, в Финляндии, в Польше. Простите если кого забыл.
Вот бы ещё на фронте ******** навешали.
Это пять! Гугалевский переводчик и Пидлога Макартни нервно курят в сторонке
Цілком ймовірно ...
Вважаю що білорусія це посібник терористичного режиму і має бути знищена як і Росія
Я ж то переживаю.....і ЧЕКАЮ)))
З полегшенням!..
Das ist russische logische!