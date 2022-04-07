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Беларусь (7524) крылатые ракеты (730)

Российская противокорабельная ракета отвалилась от истребителя и упала на территорию Беларуси, - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,білорусь

В Беларуси упала российская противокорабельная ракета Х-35УЭ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал Белорусский Гаюн.

Как отмечает канал, под Давид-Городком найдены обломки крылатой ракеты. Это произошло в районе 11:30 между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область).

При детальном анализе снимков в соцсетях выяснилось, что под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ.

На каждом руле этих ракет присутствуют номера, у обломков ракет, найденных в Беларуси — это 06050. Также на корпусе есть надпись "Контрольный разъем", похожая и задняя часть ракеты.

Такие ракеты могут нести на себе боевики-бомбардировщики Су-34. И напомним, что незадолго до взрыва в 10:57 и 11:00 с военного аэродрома в Барановичах вышли на взлет в сторону Украины два истребителя. Вполне возможно, что либо ракета просто отвалилась от истребителя, либо при запуске возникли проблемы и ракета упала в поле в Беларуси.

Также читайте: Атомная подлодка США со 154 крылатыми ракетами на борту подошла к берегам Греции

Российская противокорабельная ракета отвалилась от истребителя и упала на территорию Беларуси, - СМИ 01
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Топ комментарии
+58
Очень жаль, что ракета не упала на Минск. Авось сябры наконец проснулись бы.
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07.04.2022 22:00
+45
а щас я вам карту атвалівшихся ракет пакажу! я с сабой пріньос
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07.04.2022 22:01
+33
Хуэ по усатому
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07.04.2022 21:58
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Хуэ по усатому
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07.04.2022 21:58 Ответить
Руко Дупи
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07.04.2022 21:59 Ответить
Очень жаль, что ракета не упала на Минск. Авось сябры наконец проснулись бы.
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07.04.2022 22:00 Ответить
не сміши... з тупорилими, ватними, зденаціоналізованими сябрами, нормальних там меншість.
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07.04.2022 22:52 Ответить
15 лямов фуфлей по курсу 2010 года
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07.04.2022 22:00 Ответить
русня - країна-фейк з фейковою армією.
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07.04.2022 22:01 Ответить
Намек Бульбофюреру?
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07.04.2022 22:01 Ответить
а щас я вам карту атвалівшихся ракет пакажу! я с сабой пріньос
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07.04.2022 22:01 Ответить
это был превентивный удар за шесть часов.)))
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07.04.2022 22:40 Ответить
Шкода що без жертв!
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07.04.2022 22:01 Ответить
Ізоленти не вистачило?
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07.04.2022 22:02 Ответить
Ембарго, сер!
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07.04.2022 22:03 Ответить
Партизаны керосин слили - сбросить сбросили, а лететь не на чем, получилась просто бомба
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07.04.2022 23:07 Ответить
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07.04.2022 22:02 Ответить
А жувальна ґумка вже не спрацьовує?
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07.04.2022 22:29 Ответить
Ну, прям во всём рукожопы
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07.04.2022 22:03 Ответить
роль воронежа в белорусии кому достанется? бабруйску??
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07.04.2022 22:03 Ответить
Мозирю повинна карма прилетіти.
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07.04.2022 22:14 Ответить
Щось не так із перекладом…
А з новиною все Ок
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07.04.2022 22:05 Ответить
Теперь Лукашенко просто обязан объявить войну России!
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07.04.2022 22:06 Ответить
Про Беларусь
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07.04.2022 22:06 Ответить
Нравиться , не нравиться ( дальше все знают )
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07.04.2022 22:07 Ответить
"Вповне ймовірно"
достатньо написати ймовірно , поправие щоб кров з очей не йшла
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07.04.2022 22:09 Ответить
Ой. Конфуз.
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07.04.2022 22:09 Ответить
БОГ есть!
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07.04.2022 22:09 Ответить
В поле у бульбашей обнаружен корабль..
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07.04.2022 22:09 Ответить
Увы, но они прекрасно работают и по неподвижным целям тоже. Я так понимаю, что кацапы уже достреливают всё то, что у них было на складах, даже некондиционное.
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07.04.2022 22:22 Ответить
І я на цей факт звернув увагу, скребуть по сусєках ))
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07.04.2022 22:54 Ответить
Абдалла за Свободу Украины


@turkmendagz

·
1 ч



Сегодня фашисткую Россию ******* и позорили в ООН, в Германии, в США, в Бельгии, в Австрии, в Австралии, в Финляндии, в Польше. Простите если кого забыл.
Вот бы ещё на фронте ******** навешали.
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07.04.2022 22:10 Ответить
Як би на фронті звиздюлєй не вішали, то, всі перераховані, мовча би ковтали
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08.04.2022 08:23 Ответить
та то учєнія всьо ідьот по плану ...
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07.04.2022 22:11 Ответить
так і біло задумано
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07.04.2022 23:25 Ответить
И план у них все никак не закончится!
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08.04.2022 12:56 Ответить
А чьо скотч импортный уже закончился ?
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07.04.2022 22:12 Ответить
упс))
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07.04.2022 22:12 Ответить
Сидишь в своей хате с краю, терпишь, чтобы "абы не было войны" и тут на тебя падает ракета.
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07.04.2022 22:13 Ответить
При чём тут же сверху: - Всё нормально - СВОИ!
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07.04.2022 22:16 Ответить
"ракета Х-35УЭ" ХУЭвая оказалась ракета. Как и всё в рашке.
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07.04.2022 22:13 Ответить
Белорусо-бандэровцы намазали её вазелином и она вИскользнула...
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07.04.2022 22:15 Ответить
Благовещение..
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07.04.2022 22:16 Ответить
соцсетях - соцмережах , обломків - уламків , похожа - схожа , на себе - на собі , бомбардировщики - бомбардувальники , в поле - в полі , вповне - а це що за слово ? Цензор , ну это рекорд . Вы где этих редакторов набрали ?
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07.04.2022 22:17 Ответить
А "бойовики-бомбардировщики" - це шИдевр!
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07.04.2022 22:47 Ответить
Вповне ймовірно

Это пять! Гугалевский переводчик и Пидлога Макартни нервно курят в сторонке
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07.04.2022 22:19 Ответить
Ймовірно - вероятно . А тут вообще шедевр мысли .
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07.04.2022 22:41 Ответить
Вполне вероятно = Цілком імовірно.
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07.04.2022 22:50 Ответить
А где вообще в тех краях корабли ездят, по Припяти? Куда они стрелять хотели? Хотя, там же всё идет по плану?
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07.04.2022 22:22 Ответить
Мені просто цікаво - для чого використовувати, типу, цей "вузькоспеціалізований" виріб з білорусії фронтовою авіацією (нема логіки (?)) або її термін "придатності" закінчується або у реальній зоні дії є/була ціль по її спеціалізації або дійсно у кацапів мало лишається достатньо далекобійних керованих ракет або?
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07.04.2022 22:23 Ответить

Цілком ймовірно ...
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07.04.2022 22:28 Ответить
а шо робила ПРОТИКОРАБЕЛЬНА ракета в білорусі?
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07.04.2022 22:33 Ответить
Використовується рашкою як звичайна крилата бо імпортозаміщення, нема чим вже стріляти.
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07.04.2022 22:58 Ответить
Ну там есть место, откуда она может достать до Клайпеды с территории Беларуси. Тем более, что они и вертолетного базирования в том числе, поэтому даже границу можно не нарушать.
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07.04.2022 22:59 Ответить
її туди привезли .... ((
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07.04.2022 23:03 Ответить
Там є корекція по глонасс, щоб потрапити у місто - цілком достатньо
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07.04.2022 23:50 Ответить
А може її на Клайпеду в порт хотіли поцілити?
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08.04.2022 00:41 Ответить
Шкода , що на Мінськ та інші міста білорусії не впало з десяток таких, може б коли вони почали горіти живцем разом з дітьми та родинами, тоді б зрозуміли , що це бути злочинцями
Вважаю що білорусія це посібник терористичного режиму і має бути знищена як і Росія
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07.04.2022 22:34 Ответить
Хм....коли вони вже почнуть падати в районі" Красной площади"???
Я ж то переживаю.....і ЧЕКАЮ)))
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07.04.2022 22:56 Ответить
Не долетіла до мінського моря
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07.04.2022 23:02 Ответить
У вас тут скрєпа расшаталась
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07.04.2022 23:08 Ответить
Треба було скотчем
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07.04.2022 23:11 Ответить
А для чого вони перли протикорабельнк ракету?)
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07.04.2022 23:21 Ответить
- У вас ракета отклеилась!
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07.04.2022 23:39 Ответить
У них все маркировки ракет начинаются с буквы Х - сокращенно от слова «******»?
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08.04.2022 00:00 Ответить
...А тим часом мешканці Воронєжа хором зітхнули.
З полегшенням!..
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08.04.2022 00:45 Ответить
Вірьовка гнила була, перетерлася.
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08.04.2022 07:11 Ответить
Кацапы решили - раз чык-чырык поставляет им креветки, значит у него и море есть, а значит нужны противокорабельные ракеты!
Das ist russische logische!
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08.04.2022 12:55 Ответить
 
 