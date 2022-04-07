Российская противокорабельная ракета отвалилась от истребителя и упала на территорию Беларуси, - СМИ. ФОТО

В Беларуси упала российская противокорабельная ракета Х-35УЭ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал Белорусский Гаюн.

Как отмечает канал, под Давид-Городком найдены обломки крылатой ракеты. Это произошло в районе 11:30 между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область).

При детальном анализе снимков в соцсетях выяснилось, что под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ.

На каждом руле этих ракет присутствуют номера, у обломков ракет, найденных в Беларуси — это 06050. Также на корпусе есть надпись "Контрольный разъем", похожая и задняя часть ракеты.

Такие ракеты могут нести на себе боевики-бомбардировщики Су-34. И напомним, что незадолго до взрыва в 10:57 и 11:00 с военного аэродрома в Барановичах вышли на взлет в сторону Украины два истребителя. Вполне возможно, что либо ракета просто отвалилась от истребителя, либо при запуске возникли проблемы и ракета упала в поле в Беларуси.

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