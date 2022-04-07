СНБО в ближайшее время обнародует реестр коллаборантов, - Данилов

Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов и в ближайшее время обнародует его.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас этих подонков… Каждый день мы увеличиваем этот список коллаборантов. Аппарат СНБО по поручению Президента ведет такой реестр, в ближайшее время мы его обнародуем для того, чтобы все видели фамилии, имя и отчество этих людей. Там будет очень много странных людей, потому что они до 24 февраля выступали на всех телеэфирах нашей страны, они даже были ведущими наших программ и вопили о нашем государстве, о стране, о демократии, о свободе слова и многих других вещах", - сообщил Данилов, добавив, что речь идет о человеке из Одессы.

Секретарь СНБО также пообещал изучить ситуацию по выезду за границу политтехнолога Медведчука Михаила Погребинского.

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