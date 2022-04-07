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СНБО в ближайшее время обнародует реестр коллаборантов, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов и в ближайшее время обнародует его.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас этих подонков… Каждый день мы увеличиваем этот список коллаборантов. Аппарат СНБО по поручению Президента ведет такой реестр, в ближайшее время мы его обнародуем для того, чтобы все видели фамилии, имя и отчество этих людей. Там будет очень много странных людей, потому что они до 24 февраля выступали на всех телеэфирах нашей страны, они даже были ведущими наших программ и вопили о нашем государстве, о стране, о демократии, о свободе слова и многих других вещах", - сообщил Данилов, добавив, что речь идет о человеке из Одессы.

Секретарь СНБО также пообещал изучить ситуацию по выезду за границу политтехнолога Медведчука Михаила Погребинского.

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Топ комментарии
+23
Неужели в список внесут татарова, шуфрича, ермака, рабиновича и т.п.?
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07.04.2022 22:02
+20
А тих, що влада допомогла евакуювати , запишите ?
Суркіси, Погребінський, Демченко, Портнов, Медвечук ?
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07.04.2022 22:01
+13
В мене ще питання що роблять на марафоні жорналізди з інтера, інших зашкварених руцкім міром аналах ?
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07.04.2022 22:02
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Живих?
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07.04.2022 22:00 Ответить
А тих, що влада допомогла евакуювати , запишите ?
Суркіси, Погребінський, Демченко, Портнов, Медвечук ?
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07.04.2022 22:01 Ответить
Та ні, Порошенко.
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07.04.2022 22:18 Ответить
Так почему никто не сидит и чем вообще занималось СБУ все эти годы? В СБУ два генерала-коллаборанта, которым платили зарплаты и пенсии.
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07.04.2022 22:02 Ответить
Неужели в список внесут татарова, шуфрича, ермака, рабиновича и т.п.?
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07.04.2022 22:02 Ответить
Арахамия?Чалый?Ермак?
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07.04.2022 22:23 Ответить
Ермах вроде свой.
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07.04.2022 22:47 Ответить
Кому и шойгу свой
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07.04.2022 23:11 Ответить
Єрмак не колаборант... він диверсант
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07.04.2022 23:52 Ответить
Oleksandr Ievtushenko, Вы правы - наверное больше диверсант. Ну тогда его надо поместить к пленным российским солдатам для обмена на наших!
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07.04.2022 23:55 Ответить
Колаборантів треба не називати, а САДЖАТИ !!! Весна вже давно прийшла, і яка вже вона по рахунку ?!!
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07.04.2022 22:02 Ответить
во время войны коллаборантов расстреливают а не садят.
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07.04.2022 23:51 Ответить
В мене ще питання що роблять на марафоні жорналізди з інтера, інших зашкварених руцкім міром аналах ?
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07.04.2022 22:02 Ответить
Цілувальщиця з" України має талант" , падлюка ксанка марченко у списку буде.
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07.04.2022 22:04 Ответить
Нам не реєстр колаборантів потрібен, а ємкий список колаборантів, засуджених за вироком суду!

У нас вже є реєстр олігархів. Ш шо?
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07.04.2022 22:04 Ответить
Чудово! Не забудьте тих, хто злив "вагнерівців"!!!
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07.04.2022 22:05 Ответить
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07.04.2022 22:06 Ответить
Данілов пообіцяв вивчити ситуацію щодо виїзу Погребінського
А СБУ, прикордонники що робити мають?
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07.04.2022 22:08 Ответить
аппарат президента потом всех опзжо и им подобные, это только от власти, а среди населения не початый край
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07.04.2022 22:18 Ответить
Секретар РНБО також пообіцяв вивчити ситуацію щодо виїзду за кордон політтехнолога Медведчука Михайла Погребинського.

Поздно вспомнил.
Пятая колонна жила припеваючи, да и сейчас на свободе.
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07.04.2022 22:27 Ответить
Борцы за руцкий мир ??? ОРДА !!!!

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07.04.2022 22:28 Ответить
Кто привёл, и назначил Наумова???
Да и остальных предателей и тех кто убежал за границу.
Кто их назначал, кто рекомендовал???
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07.04.2022 22:29 Ответить
А татарав там будет.
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07.04.2022 22:34 Ответить
Про головного арестовича суку не забуьте, сьогодні генерала Марченко зняли з Ніколаєвського напрямку, а ще раніше суки арестовичи Херсон віддали кацапам
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07.04.2022 23:04 Ответить
А я маю мрію. Що в один з днів, можливо завтра, я не побачу різного роду виступів дєрмака, подляка, арахама, арестовича і примкнувшего к ним данілова.
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08.04.2022 00:13 Ответить
Це буде такий самий список як для контрабандистів з якого потім почали зникати деякі люди (очевидно після того як занесли пару чемоданів з баблом)?
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08.04.2022 04:02 Ответить
по поручению президента??? и тут подлизнули. А без его поручений никак?
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08.04.2022 08:28 Ответить
Может их приучать к полезному труду на благо родины.
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08.04.2022 09:05 Ответить
 
 