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РНБО найближчим часом оприлюднить реєстр колаборантів, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Апарат РНБО за дорученням президента веде реєстр колаборантів і найближчим часом оприлюднить його.

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас цих покидьків… Кожного дня ми збільшуємо цей список колаборантів. Апарат РНБО за дорученням Президента веде такий реєстр, найближчим часом ми його оприлюднимо для того, щоб всі бачили прізвища, ім’я та по батькові цих людей. Там буде дуже багато дивних людей, тому що вони до 24 лютого виступали на всіх телеефірах нашої країни, вони навіть були ведучими наших програм і волали про нашу державу, про країну, про демократію, про свободу слова і багато інших речей", - повідомив Данілов, додавши, що йдеться про людину з Одеси.

Секретар РНБО також пообіцяв вивчити ситуацію щодо виїзду за кордон політтехнолога Медведчука Михайла Погребинського.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Неужели в список внесут татарова, шуфрича, ермака, рабиновича и т.п.?
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07.04.2022 22:02
+20
А тих, що влада допомогла евакуювати , запишите ?
Суркіси, Погребінський, Демченко, Портнов, Медвечук ?
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07.04.2022 22:01
+13
В мене ще питання що роблять на марафоні жорналізди з інтера, інших зашкварених руцкім міром аналах ?
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07.04.2022 22:02
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Живих?
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07.04.2022 22:00 Відповісти
А тих, що влада допомогла евакуювати , запишите ?
Суркіси, Погребінський, Демченко, Портнов, Медвечук ?
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07.04.2022 22:01 Відповісти
Та ні, Порошенко.
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07.04.2022 22:18 Відповісти
Так почему никто не сидит и чем вообще занималось СБУ все эти годы? В СБУ два генерала-коллаборанта, которым платили зарплаты и пенсии.
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07.04.2022 22:02 Відповісти
Неужели в список внесут татарова, шуфрича, ермака, рабиновича и т.п.?
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07.04.2022 22:02 Відповісти
Арахамия?Чалый?Ермак?
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07.04.2022 22:23 Відповісти
Ермах вроде свой.
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07.04.2022 22:47 Відповісти
Кому и шойгу свой
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07.04.2022 23:11 Відповісти
Єрмак не колаборант... він диверсант
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07.04.2022 23:52 Відповісти
Oleksandr Ievtushenko, Вы правы - наверное больше диверсант. Ну тогда его надо поместить к пленным российским солдатам для обмена на наших!
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07.04.2022 23:55 Відповісти
Колаборантів треба не називати, а САДЖАТИ !!! Весна вже давно прийшла, і яка вже вона по рахунку ?!!
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07.04.2022 22:02 Відповісти
во время войны коллаборантов расстреливают а не садят.
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07.04.2022 23:51 Відповісти
В мене ще питання що роблять на марафоні жорналізди з інтера, інших зашкварених руцкім міром аналах ?
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07.04.2022 22:02 Відповісти
Цілувальщиця з" України має талант" , падлюка ксанка марченко у списку буде.
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07.04.2022 22:04 Відповісти
Нам не реєстр колаборантів потрібен, а ємкий список колаборантів, засуджених за вироком суду!

У нас вже є реєстр олігархів. Ш шо?
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07.04.2022 22:04 Відповісти
Чудово! Не забудьте тих, хто злив "вагнерівців"!!!
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07.04.2022 22:05 Відповісти
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07.04.2022 22:06 Відповісти
Данілов пообіцяв вивчити ситуацію щодо виїзу Погребінського
А СБУ, прикордонники що робити мають?
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07.04.2022 22:08 Відповісти
аппарат президента потом всех опзжо и им подобные, это только от власти, а среди населения не початый край
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07.04.2022 22:18 Відповісти
Секретар РНБО також пообіцяв вивчити ситуацію щодо виїзду за кордон політтехнолога Медведчука Михайла Погребинського.

Поздно вспомнил.
Пятая колонна жила припеваючи, да и сейчас на свободе.
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07.04.2022 22:27 Відповісти
Борцы за руцкий мир ??? ОРДА !!!!

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07.04.2022 22:28 Відповісти
Кто привёл, и назначил Наумова???
Да и остальных предателей и тех кто убежал за границу.
Кто их назначал, кто рекомендовал???
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07.04.2022 22:29 Відповісти
А татарав там будет.
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07.04.2022 22:34 Відповісти
Про головного арестовича суку не забуьте, сьогодні генерала Марченко зняли з Ніколаєвського напрямку, а ще раніше суки арестовичи Херсон віддали кацапам
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07.04.2022 23:04 Відповісти
А я маю мрію. Що в один з днів, можливо завтра, я не побачу різного роду виступів дєрмака, подляка, арахама, арестовича і примкнувшего к ним данілова.
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08.04.2022 00:13 Відповісти
Це буде такий самий список як для контрабандистів з якого потім почали зникати деякі люди (очевидно після того як занесли пару чемоданів з баблом)?
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08.04.2022 04:02 Відповісти
по поручению президента??? и тут подлизнули. А без его поручений никак?
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08.04.2022 08:28 Відповісти
Может их приучать к полезному труду на благо родины.
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08.04.2022 09:05 Відповісти
 
 