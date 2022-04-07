РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15320 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 534 25
Беларусь (7524) санкции (10621) цены (2279)

Беларусь вводит госрегулирование цен на туалетную бумагу, подгузники и зубную пасту

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь,сакції

Беларусь вводит госрегулирование цен на ряд непродовольственных товаров, соответствующее решение подписал премьер-министр Роман Головченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В список вошли мыло, туалетная бумага, бумажные салфетки, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие порошкообразные, зубная паста, обувь для детей, чулочно-носочные изделия для детей.

Постановление также уточняет перечень товаров первой необходимости и лекарств, подвергающихся "жесткому" регулированию цен, снижает предельные размеры оптовых и торговых надбавок на мясо, хлеб и макаронные изделия, вносит поправки в ценовое регулирование плодоовощной продукции.

Также читайте: Россию исключили из Совета по правам человека ООН, а впоследствии она решила выйти оттуда сама
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
А зачем туалетная бумага, если не будет еды?
показать весь комментарий
07.04.2022 22:47
+20
Я вам сейчас покажу полки в магазинах, вот тут, 3 места и если бы не было внесёно госрегулирование, они бы исчезли
показать весь комментарий
07.04.2022 22:48
+18
Я вам сейчас покажу где есть туалетная бумага, подгузники и зубная паста. Я даже карту принес.)))
показать весь комментарий
07.04.2022 22:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зачем туалетная бумага, если не будет еды?
показать весь комментарий
07.04.2022 22:47 Ответить
Я вам сейчас покажу полки в магазинах, вот тут, 3 места и если бы не было внесёно госрегулирование, они бы исчезли
показать весь комментарий
07.04.2022 22:48 Ответить
https://youtu.be/pKyUW3utePg
показать весь комментарий
07.04.2022 22:53 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2022 22:57 Ответить
Йой, лишенько. А що сі стало?)))
показать весь комментарий
07.04.2022 22:48 Ответить
ну это......искандеры хихикали....
показать весь комментарий
07.04.2022 23:44 Ответить
шо всрались і очко зубною пастою чистять..
показать весь комментарий
07.04.2022 22:48 Ответить
Я вам сейчас покажу где есть туалетная бумага, подгузники и зубная паста. Я даже карту принес.)))
показать весь комментарий
07.04.2022 22:49 Ответить
зачем все это рашистам?
показать весь комментарий
07.04.2022 22:50 Ответить
Ми це вже проходили при СРСР - тверді ціни і пусті полиці.
Ідіотів нічого не вчить.
показать весь комментарий
07.04.2022 22:50 Ответить
Ну пройшли то й добре ! А ані вазраділі - нічого ти не розумієш , вони тих пустих полиць як манни небесної тридцять років чекали (( тепєріча хоть памрут в радной савєцкай говані ((
показать весь комментарий
07.04.2022 23:41 Ответить
Back in the USSR
показать весь комментарий
07.04.2022 22:51 Ответить
Бульбанюк ипаный связался с ху.лом и просрал страну.
показать весь комментарий
07.04.2022 22:51 Ответить
Да ,похоже на то ,что просрал.
А мне он ещё и импонировал до своих последних выборов-типа не дал разворовать заводы
показать весь комментарий
07.04.2022 22:56 Ответить
Госрегулирование на туалетную бумагу - потому что она дороже чем ФУ-бль
ПОЧАЛОСЬ...
показать весь комментарий
07.04.2022 22:54 Ответить
Ну то хай ******* і підтираються...
показать весь комментарий
07.04.2022 22:55 Ответить
В 1963 на выставке в Японии компания Panasoniс представила автомобильный портативный телевизор (где-то даже фотку видел).
А туалетную бумагу в СССР начали делать в 1969.
У меня всё...
показать весь комментарий
07.04.2022 22:56 Ответить
Оце "хазяйственнік". Кацапи б'ються за цукор та прокладки, а цей навіть мило та підгузки вже нарагулював.
показать весь комментарий
07.04.2022 22:58 Ответить
забули про сірники, мило, сіль. скоро знадобиться.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:00 Ответить
Білорусі вже не існує, це частина расєї
показать весь комментарий
07.04.2022 23:11 Ответить
В Беларуси упала российская противокорабельная ракета Х-35УЭ
9

7.04.2022, 22:10

9,994


Российская противокорабельная ракета отвалилась от истребителя.



Об этом пишет телеграм-канал Беларускі Гаюн.

Как отмечает канал под Давид-Городком найдены обломки крылатой ракеты. Это произошло в районе 11:30 между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область).

При детальном анализе снимков в соцсетях выяснилось, что под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ.

На каждом руле этих ракет присутствуют номера, у обломков ракет, найденных в Беларуси - это 06050. Также на корпусе есть надпись "Контрольный разъем", похожая и задняя часть ракеты.

показать весь комментарий
07.04.2022 23:13 Ответить
Дальше смотрю из всего ассортимента в магазинах останутся только печальные лица продавцов... Вспомнилась фотка пустого советского продмага, где на прилавках хоть шары катай, со скучающим прищавым лицом продавщицы, с яркими чертами непривлекательности... Вот и сейчас что называется "Добро пожаловать в Совприщеторг!"
показать весь комментарий
07.04.2022 23:40 Ответить
Та они этого и не заметят. Там в лучшие времена полусовок был. Теперь полноценный будет. Многим даже по кайфу.
показать весь комментарий
08.04.2022 01:32 Ответить
Це вони підказують чого скоро не стане в магазинах!
показать весь комментарий
08.04.2022 07:28 Ответить
В мережі АТБ в продажу досі є зубна паста виробництва білорусі!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 08:10 Ответить
 
 