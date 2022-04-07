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Беларусь вводит госрегулирование цен на туалетную бумагу, подгузники и зубную пасту
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Беларусь вводит госрегулирование цен на ряд непродовольственных товаров, соответствующее решение подписал премьер-министр Роман Головченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В список вошли мыло, туалетная бумага, бумажные салфетки, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие порошкообразные, зубная паста, обувь для детей, чулочно-носочные изделия для детей.
Постановление также уточняет перечень товаров первой необходимости и лекарств, подвергающихся "жесткому" регулированию цен, снижает предельные размеры оптовых и торговых надбавок на мясо, хлеб и макаронные изделия, вносит поправки в ценовое регулирование плодоовощной продукции.
Топ комментарии
+28 Бенина Мама
показать весь комментарий07.04.2022 22:47
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+18 Владимир Кошарюк
показать весь комментарий07.04.2022 22:49
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Ідіотів нічого не вчить.
А мне он ещё и импонировал до своих последних выборов-типа не дал разворовать заводы
ПОЧАЛОСЬ...
А туалетную бумагу в СССР начали делать в 1969.
У меня всё...
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7.04.2022, 22:10
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Российская противокорабельная ракета отвалилась от истребителя.
Об этом пишет телеграм-канал Беларускі Гаюн.
Как отмечает канал под Давид-Городком найдены обломки крылатой ракеты. Это произошло в районе 11:30 между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область).
При детальном анализе снимков в соцсетях выяснилось, что под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ.
На каждом руле этих ракет присутствуют номера, у обломков ракет, найденных в Беларуси - это 06050. Также на корпусе есть надпись "Контрольный разъем", похожая и задняя часть ракеты.