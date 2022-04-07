ГБР пытается конфисковать 200 планшетов, которые волонтеры везут для ВСУ

Госбюро расследований пытается конфисковать 200 планшетов, которые волонтеры везут из-за границы для украинских защитников.

Об этом в Facebook сообщила соучредитель благотворительной организации Razom for Ukraine Любовь Шипович, информирует Цензор.НЕТ.

"На пропускном пункте Шегини представитель ГБР (а именно Алексей Демкив ГБР Львов) пытается конфисковать 200 планшетов, которые наш водитель везет для воинских частей со всеми сопроводительными документами согласно постановлению правительства о гуманитарном грузе. Старается забрать "по поручению Львовской Областной Военной Администрации" , правда, в той же администрации нас уверяют, что никаких поручений не давали. Никаких документов представитель ГБР не хочет показывать. Таможенники молча отходят в сторону, говорят, что это не их дело", - рассказала Шипович.

Об этом сообщили в полицию, СБУ и ГБР, однако реакции пока нет.

"Вот так и происходит, пока кто-то защищает восточную, южную и северную границы, ГБР бесстрашно защищает западную границу от гуманитарных грузов. И им плевать, что Razom for Ukraine передали в Украину помощи уже более чем на 10 миллионов долларов, что в нескольких странах сотни волонтеров по 15 часов в день без выходных собирают средства, покупают, сортируют, возят через границы, провозят в военные части туда, куда те же ГБР вряд ли согласились бы ехать, и вместо того, чтобы довезти груз и уже распределять его на военные части, наши волонтеры в Украине воюют с доблестным ГБР. Но мы победим и их, и вместе с нашими военными орками с востока тоже", - подытожила она.

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