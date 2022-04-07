ГБР пытается конфисковать 200 планшетов, которые волонтеры везут для ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госбюро расследований пытается конфисковать 200 планшетов, которые волонтеры везут из-за границы для украинских защитников.
Об этом в Facebook сообщила соучредитель благотворительной организации Razom for Ukraine Любовь Шипович, информирует Цензор.НЕТ.
"На пропускном пункте Шегини представитель ГБР (а именно Алексей Демкив ГБР Львов) пытается конфисковать 200 планшетов, которые наш водитель везет для воинских частей со всеми сопроводительными документами согласно постановлению правительства о гуманитарном грузе. Старается забрать "по поручению Львовской Областной Военной Администрации" , правда, в той же администрации нас уверяют, что никаких поручений не давали. Никаких документов представитель ГБР не хочет показывать. Таможенники молча отходят в сторону, говорят, что это не их дело", - рассказала Шипович.
Об этом сообщили в полицию, СБУ и ГБР, однако реакции пока нет.
"Вот так и происходит, пока кто-то защищает восточную, южную и северную границы, ГБР бесстрашно защищает западную границу от гуманитарных грузов. И им плевать, что Razom for Ukraine передали в Украину помощи уже более чем на 10 миллионов долларов, что в нескольких странах сотни волонтеров по 15 часов в день без выходных собирают средства, покупают, сортируют, возят через границы, провозят в военные части туда, куда те же ГБР вряд ли согласились бы ехать, и вместо того, чтобы довезти груз и уже распределять его на военные части, наши волонтеры в Украине воюют с доблестным ГБР. Но мы победим и их, и вместе с нашими военными орками с востока тоже", - подытожила она.
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при сприянні ОПДБР відкрили на західних кордонах ще один фронт проти України, а може це щось інше. А ще Чорновіл і Пашинського не посадили, дивно.
Есть интервью Виталия Шабунина для « Радио НВ», где Виталий Шабунин рассказывает о попытке Татарова поспособствовать пропутинскому олигарху Дерипаске в разморозке банковских активов здесь в Украине.
А зе-типіли знову будуть говорити:
"Розберемося після війни"?!!
Запрет деятельности ОПЗЖ уже прогресс, но сейчас глядя на то, что происходит с 5 каналом и прямим, которые никогда не подрывали суверенитет, все это становиться похожим на чистку оппозиционных СМИ. Хочется верить, что всех чиновников, которые вредили нашей стране посадят пожизненно. Пусть наблюдают из клетки какой успешной станет наша страна без их участия.
Если не наша власть то мы вместе должны добиваться справедливости.
Если че я не Порохобот и не Зебот, считаю что они оба ставили себя выше обычных людей и продвигали интересы олигархов (только разных, но от этого ничего не меняется).
Єрмак контролює, да?