РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15320 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
49 877 229
война (47249) ГБР (2555)

ГБР пытается конфисковать 200 планшетов, которые волонтеры везут для ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дбр

Госбюро расследований пытается конфисковать 200 планшетов, которые волонтеры везут из-за границы для украинских защитников.

Об этом в Facebook сообщила соучредитель благотворительной организации Razom for Ukraine Любовь Шипович, информирует Цензор.НЕТ.

"На пропускном пункте Шегини представитель ГБР (а именно Алексей Демкив ГБР Львов) пытается конфисковать 200 планшетов, которые наш водитель везет для воинских частей со всеми сопроводительными документами согласно постановлению правительства о гуманитарном грузе. Старается забрать "по поручению Львовской Областной Военной Администрации" , правда, в той же администрации нас уверяют, что никаких поручений не давали. Никаких документов представитель ГБР не хочет показывать. Таможенники молча отходят в сторону, говорят, что это не их дело", - рассказала Шипович.

Об этом сообщили в полицию, СБУ и ГБР, однако реакции пока нет.

"Вот так и происходит, пока кто-то защищает восточную, южную и северную границы, ГБР бесстрашно защищает западную границу от гуманитарных грузов. И им плевать, что Razom for Ukraine передали в Украину помощи уже более чем на 10 миллионов долларов, что в нескольких странах сотни волонтеров по 15 часов в день без выходных собирают средства, покупают, сортируют, возят через границы, провозят в военные части туда, куда те же ГБР вряд ли согласились бы ехать, и вместо того, чтобы довезти груз и уже распределять его на военные части, наши волонтеры в Украине воюют с доблестным ГБР. Но мы победим и их, и вместе с нашими военными орками с востока тоже", - подытожила она.

Также читайте: Новость о том, что ГБР передало армии изъятый на "Ягодине" один миллион долларов, оказалась фейком, - СМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+105
це я один весь час плутаю ДБР чи ДРГ ?
показать весь комментарий
07.04.2022 23:02
+68
щас!

конфіскують і покладуть до клістронів як вещьдок... підривної діяльності генералів Марченка, Павловського та заводу Кузьня на Рибальському
показать весь комментарий
07.04.2022 23:05
+63
Це та сама ДРГ,котра відкрила провадження проти Пашинського і Чорновол за те що вони передали "Стугни" на фронт.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Зайдіть, поширте , оцініть, коментуйте. Люба написала апдейт що злякались ****** , затисли хвоста між ногами і попросили видалити пост: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10228661193973524&id=1195846921&m_entstream_source=feed_mobile&resurrect_cookie=1&refid=52&ref=104&_rdr
показать весь комментарий
08.04.2022 00:36 Ответить
Схоже при сприянні ОП ДБР відкрили на західних кордонах ще один фронт проти України, а може це щось інше. А ще Чорновіл і Пашинського не посадили, дивно.
показать весь комментарий
08.04.2022 00:37 Ответить
Руководитель ГБР Олег Татаров.
Есть интервью Виталия Шабунина для « Радио НВ», где Виталий Шабунин рассказывает о попытке Татарова поспособствовать пропутинскому олигарху Дерипаске в разморозке банковских активов здесь в Украине.
показать весь комментарий
08.04.2022 00:37 Ответить
Ми повинні здати гроші айтішнікам і створити веб-сайт по типу «Миротворець». Де заносити імена , фото і опис діянь таких мародерів, зрадників, корупціонерів, їх місце народження, школа, сім'я, оточення. Хай їм буде непереливки. Тоді в їх босів скорше закінчаться дешеві шавки. Ціна зради виросте
показать весь комментарий
08.04.2022 00:39 Ответить
Знову ДБР шкодить та працює на ворога!
А зе-типіли знову будуть говорити:
"Розберемося після війни"?!!
показать весь комментарий
08.04.2022 00:47 Ответить
ДБР - вороже кодло, яке вже давно заслуговує на шибеницю.
показать весь комментарий
08.04.2022 00:48 Ответить
А для чого ЗСУ планшети??? Як правило їм треба спочатку броніки, шлеми, а потім - тепліки, ночники, каліматори, пламегосители, глушники і таке інше. А планшети для чого?? Може й принтери та Компьютери(як СБУ у Львові хотіло), а може тормозні диски до Уруса будемо оформляти для ЗСУ?? Мені здається все таке слід перевіряти
показать весь комментарий
08.04.2022 00:49 Ответить
Ну хоча б "Балістичний калькулятор для артилерії і танкістів" - чув про таке? Можеш ось тут людей запитати Повернись живим для чого що потрібно.
показать весь комментарий
08.04.2022 01:13 Ответить
А чи не є дивним, що дата реєстрації цього "Igor Oleksiuk" - сьогоднішня? 08.04.22.
показать весь комментарий
08.04.2022 01:52 Ответить
" шлеми", "каліматори", "пламегосители", "тормозні диски до Уруса", - чи не забагато лінгвістичних "проколів" для скрепнохромосомного лаптєнога?!
показать весь комментарий
08.04.2022 05:37 Ответить
Ігор Олексіюк. Тебе особисто потрібно перевірити. Хто ти? Ти багато з того , про що написав, навіть сам не розумієш. Багато заробив, "заробітчанин" лаптеногий?
показать весь комментарий
08.04.2022 07:56 Ответить
А ти лаптєногий потім дізнаєшся, коли тобі від акації смс прилетить в бліндажик . Курва московитська.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:48 Ответить
Наша Зеленая власть держит нас в дураках, считает нас Украинцев тупыми людьми, пользуется безнаказанностью и мутит свои грязные дела. И мы в праве так считать пока не получим ответы на все свои вопросы. А отвечать на них власть в ближайшее время не собирается, даже Арестович как то в своем блоге сказал, что есть "внутренние дела страны и простым людям не обязательно знать все подробности". И это на самом деле обидно, потому что вызывает возмущение и тотальное недоверие к власти. Очень надеюсь, что большая часть Украинцев умные люди и не позволят водить себя вокруг пальца. Надеюсь также, что Зеленский в ближайшее примет меры против людей, которые все это время подрывали суверенитет Украины, плодили коррупцию и продвигали чьи то корыстные интересы.
Запрет деятельности ОПЗЖ уже прогресс, но сейчас глядя на то, что происходит с 5 каналом и прямим, которые никогда не подрывали суверенитет, все это становиться похожим на чистку оппозиционных СМИ. Хочется верить, что всех чиновников, которые вредили нашей стране посадят пожизненно. Пусть наблюдают из клетки какой успешной станет наша страна без их участия.
Если не наша власть то мы вместе должны добиваться справедливости.
Если че я не Порохобот и не Зебот, считаю что они оба ставили себя выше обычных людей и продвигали интересы олигархов (только разных, но от этого ничего не меняется).
показать весь комментарий
08.04.2022 00:57 Ответить
Тоді Зеленський вийде ,як не на себе , то на своє оточення.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:21 Ответить
https://nv.ua/ukraine/politics/v-kieve-zaderzhali-aleksandra-yurchenko-video-novosti-ukrainy-50232079.html Жаль бойцы классического зеоленя пожалели
показать весь комментарий
08.04.2022 01:24 Ответить
А Демкiв не бажатиме до Iзюму?
показать весь комментарий
08.04.2022 02:45 Ответить
Він проситься в Маріуполь.
показать весь комментарий
08.04.2022 06:44 Ответить
это еще раз доказывает, что все эти дбр, набу и прочая - это никому не нужная вошь на теле государства... притом подбор кадров - уникальнейший... чем паскудней человек, чем говнистей - тем быстрее растет...
показать весь комментарий
08.04.2022 04:09 Ответить
Стидно господин зеленский иметь такую ДБЛ - ДБР прячатся за спинами наших Героів и продолжают мародерить и кошмарить население
показать весь комментарий
08.04.2022 05:41 Ответить
Скажи мне, кто твой друг, а я скажу -- кто тьі.
показать весь комментарий
08.04.2022 07:19 Ответить
Мародери бл*дь!
показать весь комментарий
08.04.2022 07:22 Ответить
Є таке слово, правда рашенською -"скоти"...так от, це про ДБР. і ХТО ТАМ "КЕРОВНІК" ЦІЄЇ КОНТОРИ?
показать весь комментарий
08.04.2022 07:39 Ответить
зато ми дороги будували, на яких підвіска летить
показать весь комментарий
08.04.2022 07:40 Ответить
Люди, які везуть допомогу з-за кордону, американці особливо, дуже обурюються поборами на митниці.
Єрмак контролює, да?
показать весь комментарий
08.04.2022 08:22 Ответить
На кого працює дбр ясно. Тепер питання на кого працює їхнє керівництво.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:23 Ответить
Суки
показать весь комментарий
08.04.2022 09:23 Ответить
ДБР=ФСБ
показать весь комментарий
08.04.2022 11:49 Ответить
ДБР на передову! Після чистки рядів Бюро від зрадників
показать весь комментарий
08.04.2022 12:49 Ответить
Страница 3 из 3
 
 