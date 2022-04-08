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Планшети волонтерів, затримані на кордоні, пропустили одразу після розголосу (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

Держбюро розслідувань намагалося конфіскувати 200 планшетів, які волонтери везли з-за кордону для українських захисників. Після розголосу вантаж все ж пропустили в Україну.

Про це у Facebook повідомила співзасновник благодійної організації Razom for Ukraine Любов Шипович, інформує Цензор.НЕТ.

"На пропускному пункті Шегині представник ДБР (а саме ‪Олексій Демків‬ Дбр Львів) намагається конфіскувати 200 планшетів, які наш водій везе для військових частин з усіма супровідними документами згідно постанови уряду про гуманітарний вантаж. Намагається забрати "за дорученням Львівської Обласної Військової Адміністрації", правда в тій же адміністрації нас запевняють, що ніяких доручень не давали. Ніяких документів представник ДБР не хоче показувати. Митники мовчки відходять в сторону, кажуть, що це не їхня справа", - розповіла Шипович.

Про це повідомили у поліцію, СБУ та ДБР, однак реакції, поки, немає.

"Ось так і відбувається, поки хтось захищає східний, південний і північний кордони, ДБР безстрашно захищає західний кордон від гуманітарних вантажів. І їм плювати, що Razom for Ukraine передали в Україну допомоги вже на понад 10 мільйонів доларів, що в кількох країнах сотні волонтерів по 15 годин на день без вихідних збирають кошти, купують, сортують, возять через кордони, провозять до військових частин туди, куди ті самі ДБР навряд погодились би їхати. І замість того, щоб довезти вантаж і вже розподіляти його на військові частини, наші волонтери в Україні воюють з доблесним ДБР. Але ми переможемо і їх, і разом з нашими військовими орків із сходу теж", - підсумувала вона.

Згодом Шипович доповнила пост інформацією про те, що планшети все ж пропустили.

"Щойно пропустили", - написала вона.

Також читайте: Новина про те, що ДБР передало армії вилучений на "Ягодині" мільйон доларів, виявилась фейком, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+105
це я один весь час плутаю ДБР чи ДРГ ?
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07.04.2022 23:02
+68
щас!

конфіскують і покладуть до клістронів як вещьдок... підривної діяльності генералів Марченка, Павловського та заводу Кузьня на Рибальському
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07.04.2022 23:05
+63
Це та сама ДРГ,котра відкрила провадження проти Пашинського і Чорновол за те що вони передали "Стугни" на фронт.
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07.04.2022 23:12
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Зайдіть, поширте , оцініть, коментуйте. Люба написала апдейт що злякались ****** , затисли хвоста між ногами і попросили видалити пост: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10228661193973524&id=1195846921&m_entstream_source=feed_mobile&resurrect_cookie=1&refid=52&ref=104&_rdr
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08.04.2022 00:36 Відповісти
Схоже при сприянні ОП ДБР відкрили на західних кордонах ще один фронт проти України, а може це щось інше. А ще Чорновіл і Пашинського не посадили, дивно.
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08.04.2022 00:37 Відповісти
Руководитель ГБР Олег Татаров.
Есть интервью Виталия Шабунина для « Радио НВ», где Виталий Шабунин рассказывает о попытке Татарова поспособствовать пропутинскому олигарху Дерипаске в разморозке банковских активов здесь в Украине.
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08.04.2022 00:37 Відповісти
Ми повинні здати гроші айтішнікам і створити веб-сайт по типу «Миротворець». Де заносити імена , фото і опис діянь таких мародерів, зрадників, корупціонерів, їх місце народження, школа, сім'я, оточення. Хай їм буде непереливки. Тоді в їх босів скорше закінчаться дешеві шавки. Ціна зради виросте
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08.04.2022 00:39 Відповісти
Знову ДБР шкодить та працює на ворога!
А зе-типіли знову будуть говорити:
"Розберемося після війни"?!!
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08.04.2022 00:47 Відповісти
ДБР - вороже кодло, яке вже давно заслуговує на шибеницю.
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08.04.2022 00:48 Відповісти
А для чого ЗСУ планшети??? Як правило їм треба спочатку броніки, шлеми, а потім - тепліки, ночники, каліматори, пламегосители, глушники і таке інше. А планшети для чого?? Може й принтери та Компьютери(як СБУ у Львові хотіло), а може тормозні диски до Уруса будемо оформляти для ЗСУ?? Мені здається все таке слід перевіряти
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08.04.2022 00:49 Відповісти
Ну хоча б "Балістичний калькулятор для артилерії і танкістів" - чув про таке? Можеш ось тут людей запитати Повернись живим для чого що потрібно.
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08.04.2022 01:13 Відповісти
А чи не є дивним, що дата реєстрації цього "Igor Oleksiuk" - сьогоднішня? 08.04.22.
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08.04.2022 01:52 Відповісти
" шлеми", "каліматори", "пламегосители", "тормозні диски до Уруса", - чи не забагато лінгвістичних "проколів" для скрепнохромосомного лаптєнога?!
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08.04.2022 05:37 Відповісти
Ігор Олексіюк. Тебе особисто потрібно перевірити. Хто ти? Ти багато з того , про що написав, навіть сам не розумієш. Багато заробив, "заробітчанин" лаптеногий?
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08.04.2022 07:56 Відповісти
А ти лаптєногий потім дізнаєшся, коли тобі від акації смс прилетить в бліндажик . Курва московитська.
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08.04.2022 11:48 Відповісти
Наша Зеленая власть держит нас в дураках, считает нас Украинцев тупыми людьми, пользуется безнаказанностью и мутит свои грязные дела. И мы в праве так считать пока не получим ответы на все свои вопросы. А отвечать на них власть в ближайшее время не собирается, даже Арестович как то в своем блоге сказал, что есть "внутренние дела страны и простым людям не обязательно знать все подробности". И это на самом деле обидно, потому что вызывает возмущение и тотальное недоверие к власти. Очень надеюсь, что большая часть Украинцев умные люди и не позволят водить себя вокруг пальца. Надеюсь также, что Зеленский в ближайшее примет меры против людей, которые все это время подрывали суверенитет Украины, плодили коррупцию и продвигали чьи то корыстные интересы.
Запрет деятельности ОПЗЖ уже прогресс, но сейчас глядя на то, что происходит с 5 каналом и прямим, которые никогда не подрывали суверенитет, все это становиться похожим на чистку оппозиционных СМИ. Хочется верить, что всех чиновников, которые вредили нашей стране посадят пожизненно. Пусть наблюдают из клетки какой успешной станет наша страна без их участия.
Если не наша власть то мы вместе должны добиваться справедливости.
Если че я не Порохобот и не Зебот, считаю что они оба ставили себя выше обычных людей и продвигали интересы олигархов (только разных, но от этого ничего не меняется).
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08.04.2022 00:57 Відповісти
Тоді Зеленський вийде ,як не на себе , то на своє оточення.
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08.04.2022 11:21 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/politics/v-kieve-zaderzhali-aleksandra-yurchenko-video-novosti-ukrainy-50232079.html Жаль бойцы классического зеоленя пожалели
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08.04.2022 01:24 Відповісти
А Демкiв не бажатиме до Iзюму?
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08.04.2022 02:45 Відповісти
Він проситься в Маріуполь.
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08.04.2022 06:44 Відповісти
это еще раз доказывает, что все эти дбр, набу и прочая - это никому не нужная вошь на теле государства... притом подбор кадров - уникальнейший... чем паскудней человек, чем говнистей - тем быстрее растет...
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08.04.2022 04:09 Відповісти
Стидно господин зеленский иметь такую ДБЛ - ДБР прячатся за спинами наших Героів и продолжают мародерить и кошмарить население
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08.04.2022 05:41 Відповісти
Скажи мне, кто твой друг, а я скажу -- кто тьі.
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08.04.2022 07:19 Відповісти
Мародери бл*дь!
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08.04.2022 07:22 Відповісти
Є таке слово, правда рашенською -"скоти"...так от, це про ДБР. і ХТО ТАМ "КЕРОВНІК" ЦІЄЇ КОНТОРИ?
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08.04.2022 07:39 Відповісти
зато ми дороги будували, на яких підвіска летить
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08.04.2022 07:40 Відповісти
Люди, які везуть допомогу з-за кордону, американці особливо, дуже обурюються поборами на митниці.
Єрмак контролює, да?
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08.04.2022 08:22 Відповісти
На кого працює дбр ясно. Тепер питання на кого працює їхнє керівництво.
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08.04.2022 08:23 Відповісти
Суки
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08.04.2022 09:23 Відповісти
ДБР=ФСБ
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08.04.2022 11:49 Відповісти
ДБР на передову! Після чистки рядів Бюро від зрадників
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08.04.2022 12:49 Відповісти
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