Планшети волонтерів, затримані на кордоні, пропустили одразу після розголосу (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Держбюро розслідувань намагалося конфіскувати 200 планшетів, які волонтери везли з-за кордону для українських захисників. Після розголосу вантаж все ж пропустили в Україну.
Про це у Facebook повідомила співзасновник благодійної організації Razom for Ukraine Любов Шипович, інформує Цензор.НЕТ.
"На пропускному пункті Шегині представник ДБР (а саме Олексій Демків Дбр Львів) намагається конфіскувати 200 планшетів, які наш водій везе для військових частин з усіма супровідними документами згідно постанови уряду про гуманітарний вантаж. Намагається забрати "за дорученням Львівської Обласної Військової Адміністрації", правда в тій же адміністрації нас запевняють, що ніяких доручень не давали. Ніяких документів представник ДБР не хоче показувати. Митники мовчки відходять в сторону, кажуть, що це не їхня справа", - розповіла Шипович.
Про це повідомили у поліцію, СБУ та ДБР, однак реакції, поки, немає.
"Ось так і відбувається, поки хтось захищає східний, південний і північний кордони, ДБР безстрашно захищає західний кордон від гуманітарних вантажів. І їм плювати, що Razom for Ukraine передали в Україну допомоги вже на понад 10 мільйонів доларів, що в кількох країнах сотні волонтерів по 15 годин на день без вихідних збирають кошти, купують, сортують, возять через кордони, провозять до військових частин туди, куди ті самі ДБР навряд погодились би їхати. І замість того, щоб довезти вантаж і вже розподіляти його на військові частини, наші волонтери в Україні воюють з доблесним ДБР. Але ми переможемо і їх, і разом з нашими військовими орків із сходу теж", - підсумувала вона.
Згодом Шипович доповнила пост інформацією про те, що планшети все ж пропустили.
"Щойно пропустили", - написала вона.
Будь ласка, зачекайте...
при сприянні ОПДБР відкрили на західних кордонах ще один фронт проти України, а може це щось інше. А ще Чорновіл і Пашинського не посадили, дивно.
Есть интервью Виталия Шабунина для « Радио НВ», где Виталий Шабунин рассказывает о попытке Татарова поспособствовать пропутинскому олигарху Дерипаске в разморозке банковских активов здесь в Украине.
А зе-типіли знову будуть говорити:
"Розберемося після війни"?!!
Запрет деятельности ОПЗЖ уже прогресс, но сейчас глядя на то, что происходит с 5 каналом и прямим, которые никогда не подрывали суверенитет, все это становиться похожим на чистку оппозиционных СМИ. Хочется верить, что всех чиновников, которые вредили нашей стране посадят пожизненно. Пусть наблюдают из клетки какой успешной станет наша страна без их участия.
Если не наша власть то мы вместе должны добиваться справедливости.
Если че я не Порохобот и не Зебот, считаю что они оба ставили себя выше обычных людей и продвигали интересы олигархов (только разных, но от этого ничего не меняется).
Єрмак контролює, да?