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Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міна

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина превратилась в одну из наиболее заминированных стран мира

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Верещук рассказала в интервью итальянскому телевидению Sky TG24.

Вокруг Киева ситуация уже менее напряженная, но она остается очень сложной и опасной из-за огромного количества заминированной территории.

"К сожалению, в результате полномасштабной российской агрессии Украина стала страной, имеющей одну из самых больших по площади заминированных территорий в мире. Из-за большой опасности во многие города и городки очень трудно добраться. Таким образом, власти сейчас делают все, чтобы как можно быстрее ликвидировать остатки снарядов, ракет, обезвредить большое количество мин - и дать возможность регулярно доставлять жителям таких населенных пунктов медицинские препараты, воду, еду, товары первой необходимости", - сказала Ирина Верещук.

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Верещук-це найпотужніша міна сповільненої дії з Ермаком і Татаровим .
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08.04.2022 08:04 Ответить
Розмінуєш, чи тільки з Чонгаром добре виходить....
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08.04.2022 08:13 Ответить
А здесь она каким боком?
Иди оккупантам гуманитарку роздавай. Хорошо получается!
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08.04.2022 08:32 Ответить
Ради спасения тысяч невинных жизней украинцев, которых ещё не поздно спасти, я бы поступил как МОСАД, - похитил бы всех возможных членов семей российского руководства, в частности, дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, и обменял бы их жизни на жизни украинцев.
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08.04.2022 08:41 Ответить
У Верещук хорошо получилось разминировать оркам мосты и дороги на Херсон и Мелитополь прямо перед войной. Теперь ей не терпится разминировать все остальные направления.
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08.04.2022 09:31 Ответить
А верещучка перетворилась в найбільшу піздоболку і посібницю мордору по поставках ворогу гуманітарки. Зе-влада!!! Коли припиняться цей бардак і винна понесе відповідальність.? Чи ви всі косяки тієї недолугої керманички берете на свої могутні плечі?
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08.04.2022 10:01 Ответить
 
 