УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20237 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 245 7
мінування (1159) Верещук (606)

Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міна

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Верещук розповіла в інтерв’ю італійському телебаченню Sky TG24.

Навколо Києва ситуація вже менш напружена, але вона залишається дуже складною і небезпечною через надзвичайно велику кількість замінованої території.

"На жаль, внаслідок повномасштабної російської агресії Україна стала країною, що має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі. Через велику небезпеку до багатьох міст та містечок дуже важко дістатися. Отже, влада зараз робить все, щоб якнайшвидше ліквідувати залишки снарядів, ракет, знешкодити велику кількість мін – і дати можливість регулярно доставляти мешканцям таких населених пунктів медичні препарати, воду, їжу, товари першої необхідності", - сказала Ірина Верещук.

Також читайте: Росія замінувала в Україні вже близько 80 тисяч квадратних кілометрів, - МЗС

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верещук-це найпотужніша міна сповільненої дії з Ермаком і Татаровим .
показати весь коментар
08.04.2022 08:04 Відповісти
Розмінуєш, чи тільки з Чонгаром добре виходить....
показати весь коментар
08.04.2022 08:13 Відповісти
А здесь она каким боком?
Иди оккупантам гуманитарку роздавай. Хорошо получается!
показати весь коментар
08.04.2022 08:32 Відповісти
Ради спасения тысяч невинных жизней украинцев, которых ещё не поздно спасти, я бы поступил как МОСАД, - похитил бы всех возможных членов семей российского руководства, в частности, дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, и обменял бы их жизни на жизни украинцев.
показати весь коментар
08.04.2022 08:41 Відповісти
У Верещук хорошо получилось разминировать оркам мосты и дороги на Херсон и Мелитополь прямо перед войной. Теперь ей не терпится разминировать все остальные направления.
показати весь коментар
08.04.2022 09:31 Відповісти
А верещучка перетворилась в найбільшу піздоболку і посібницю мордору по поставках ворогу гуманітарки. Зе-влада!!! Коли припиняться цей бардак і винна понесе відповідальність.? Чи ви всі косяки тієї недолугої керманички берете на свої могутні плечі?
показати весь коментар
08.04.2022 10:01 Відповісти
 
 