Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу, - Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Верещук розповіла в інтерв’ю італійському телебаченню Sky TG24.



Навколо Києва ситуація вже менш напружена, але вона залишається дуже складною і небезпечною через надзвичайно велику кількість замінованої території.



"На жаль, внаслідок повномасштабної російської агресії Україна стала країною, що має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі. Через велику небезпеку до багатьох міст та містечок дуже важко дістатися. Отже, влада зараз робить все, щоб якнайшвидше ліквідувати залишки снарядів, ракет, знешкодити велику кількість мін – і дати можливість регулярно доставляти мешканцям таких населених пунктів медичні препарати, воду, їжу, товари першої необхідності", - сказала Ірина Верещук.

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