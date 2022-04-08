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ООН возобновит присутствие своих гуманитарных организаций в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон

ООН возобновит присутствие в Киеве своих гуманитарных организаций после временного переезда некоторых ее отделений на Запад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после визита в Украину Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, сообщает UN News.

Заместитель Генерального секретаря ООН подтвердил приверженность защите гражданских лиц и оказанию гуманитарной помощи всем нуждающимся.

"Он (Гриффитс. – Ред.) также сказал, что после своего временного перемещения ООН возобновит свое гуманитарное присутствие и руководство в Киеве, что украинская власть тепло приветствовала", – сказал Дюжаррик.

В четверг Гриффитс посетил пострадавшие от зверств российских военных Бучу и Ирпень, где его сопровождала вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. Он заявил, что был шокирован преступлениями России против человечности, которые своими глазами увидел в пригороде Киева.

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Отметив, что весь мир ошеломлен снимками из пригорода Киева, Гриффитс поддержал призыв Генерального секретаря ООН о проведении немедленного и независимого расследования для привлечения виновных к ответственности.

Также Гриффитс встретился в Киеве с премьер-министром Денисом Шмигалем, вице-премьером Ириной Верещук, министром обороны Алексеем Резниковым, а также с заместителем министра иностранных дел Эминой Джапаровой.

Перед поездкой в Украину Гриффитс посетил Москву.

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Та вони, в принципі, тут вже нахер не потрібні. Ми вже якось самі...
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08.04.2022 09:55 Ответить
Все эти ООН,МАГАТЕ,Красный Крест и т.д. бесполезные организации,нех в Украину возвращаться,пусть в рашке базируются!
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08.04.2022 10:01 Ответить
Пусть едут сразу к нам... В Херсон.
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08.04.2022 10:16 Ответить
а слабо ООН ввести блакитні шоломи і припинити цю бійню....чи може чиїсь інтереси не дозволяють це зробити?
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08.04.2022 10:27 Ответить
блакитні шоломи будут вас свиноцабак валить - потом мир...
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08.04.2022 10:41 Ответить
з рота вийми....ато подавишся
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08.04.2022 10:52 Ответить
вы кацапы только об этом и думаете - тебе тогда к кадыровцам...
вами свиноцабаками даже собаки брезгуют уже...\и не прыгай больше на бутылке...\
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08.04.2022 10:56 Ответить
 
 