ООН возобновит присутствие своих гуманитарных организаций в Киеве

ООН возобновит присутствие в Киеве своих гуманитарных организаций после временного переезда некоторых ее отделений на Запад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после визита в Украину Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, сообщает UN News.

Заместитель Генерального секретаря ООН подтвердил приверженность защите гражданских лиц и оказанию гуманитарной помощи всем нуждающимся.

"Он (Гриффитс. – Ред.) также сказал, что после своего временного перемещения ООН возобновит свое гуманитарное присутствие и руководство в Киеве, что украинская власть тепло приветствовала", – сказал Дюжаррик.

В четверг Гриффитс посетил пострадавшие от зверств российских военных Бучу и Ирпень, где его сопровождала вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. Он заявил, что был шокирован преступлениями России против человечности, которые своими глазами увидел в пригороде Киева.

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Отметив, что весь мир ошеломлен снимками из пригорода Киева, Гриффитс поддержал призыв Генерального секретаря ООН о проведении немедленного и независимого расследования для привлечения виновных к ответственности.

Также Гриффитс встретился в Киеве с премьер-министром Денисом Шмигалем, вице-премьером Ириной Верещук, министром обороны Алексеем Резниковым, а также с заместителем министра иностранных дел Эминой Джапаровой.

Перед поездкой в Украину Гриффитс посетил Москву.

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