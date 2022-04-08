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ООН відновить присутність своїх гуманітарних організацій у Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон

ООН відновить присутність у Києві своїх гуманітарних організацій після тимчасового переїзду деяких її відділень на Захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік після візиту в Україну Генсека ООН із гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, повідомляє UN News.

Заступник Генерального секретаря ООН підтвердив відданість захисту цивільних осіб та наданню гуманітарної допомоги всім, хто її потребує.

"Він (Гріффітс. – Ред.) також сказав, що після свого тимчасового переміщення ООН відновить свою гуманітарну присутність та керівництво в Києві, що українська влада тепло вітала", – сказав Дюжаррік.

У четвер Гріффітс відвідав постраждалі від звірств російських військових Бучу та Ірпінь, де його супроводжувала віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина. Він заявив, що був шокований злочинами Росії проти людяності, які на власні очі побачив у передмісті Києва.

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Зазначивши, що весь світ приголомшений знімками з передмістя Києва, Гріффітс підтримав заклик Генерального секретаря ООН щодо проведення негайного та незалежного розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Також Гріффітс зустрівся у Києві із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, віцепрем'єркою Іриною Верещук, міністром оборони Олексієм Резніковим, а також із заступником міністра закордонних справ Еміне Джапаровою.

Перед поїздкою до України Гріффітс відвідав Москву.

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Автор: Наталя Джума
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Та вони, в принципі, тут вже нахер не потрібні. Ми вже якось самі...
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08.04.2022 09:55 Відповісти
Все эти ООН,МАГАТЕ,Красный Крест и т.д. бесполезные организации,нех в Украину возвращаться,пусть в рашке базируются!
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08.04.2022 10:01 Відповісти
Пусть едут сразу к нам... В Херсон.
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08.04.2022 10:16 Відповісти
а слабо ООН ввести блакитні шоломи і припинити цю бійню....чи може чиїсь інтереси не дозволяють це зробити?
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08.04.2022 10:27 Відповісти
блакитні шоломи будут вас свиноцабак валить - потом мир...
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08.04.2022 10:41 Відповісти
з рота вийми....ато подавишся
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08.04.2022 10:52 Відповісти
вы кацапы только об этом и думаете - тебе тогда к кадыровцам...
вами свиноцабаками даже собаки брезгуют уже...\и не прыгай больше на бутылке...\
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08.04.2022 10:56 Відповісти
 
 