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депутат (3235) Европарламент (1708) пропаганда (3473) россия (91354)

Россия использует депутата Европарламента Донато для манипуляций по преступлениям оккупантов в Буче, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская пропаганда все более активно использует "западных экспертов" для оправдания своих преступлений в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Скандально известная депутат Европарламента Франческа Донато не первый год активно продвигает пророссийские нарративы в западном обществе", - говорится в сообщении.

В частности, она проголосовала против антироссийских санкций в Европарламенте.

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Кроме того, в Твиттере Донато развернула активную кампанию по дискредитации Украины, в частности, президента Владимира Зеленского. Так, она называла ложью любые приведенные доказательства преступлений русской армии.

За распространение жесткой антиукраинской позиции, компания Meta заблокировала профиль Донато в Facebook.

На днях россия использовала Донато для манипуляций с доказательствами преступлений российских военных в Буче.

Россия использует депутата Европарламента Донато для манипуляций по преступлениям оккупантов в Буче, - Центр противодействия дезинформации 01

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Топ комментарии
+24
Кацапы задонатили этот обвисший раздвоенный хрюкальник.
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08.04.2022 12:07
+23
Фамилия говорящая. Донать и шлюха скажет и сделает все как нужно
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08.04.2022 12:07
+14
По морде видно, что дешёвая кацапская подстилка
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08.04.2022 12:13
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Кацапы задонатили этот обвисший раздвоенный хрюкальник.
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08.04.2022 12:07 Ответить
Ця пі3да є депутатом Лєґа Норд - продані на расєю сраколизи!! Майже вся північ Італії продані москалям.
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08.04.2022 23:51 Ответить
Фамилия говорящая. Донать и шлюха скажет и сделает все как нужно
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08.04.2022 12:07 Ответить
Типичный трансвестит.
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08.04.2022 12:11 Ответить
ТУ ***** НАДО ОТДАТЬ НАШИМ ВОЕННЫМ ПУСТЬ ЕЕ ОТРАХАЮТ А ПОТОМ ЗАКРОЮТ НА 9 ЭТАЖЕ ГДЕ ТАМ ИДУТ ОБСТРЕЛЫ ХАРЬКОВ ИЛИ МАРИУПОЛЬ И ПУСТЬ ***** ****** НА УКРАИНУ И МЫСЛЕННО СОСЕТ *** ПУТИНУ ТАКИХ *********** УБИВАТЬ НАДО ПРИЧЕМ ДАЖЕ НЕ СКРЫВАТЬ КТО И ЗА ЧТО СРАЗУ ЛЮБИТЕЛИ ПЕНИСА ***ЛА САМОЛИКВИДИРУЮТСЯ...
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08.04.2022 13:46 Ответить
Донато. Что в имени тебе твоем...Не совсем точно, но суть именно та...
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08.04.2022 12:11 Ответить
"Что нельзя купить за деньги, то можно купить за большие деньги".
А уж дворцы это, яхты или депутаты Европарламента, не важно.
Вот говорят, что Россия будет бомбить Европу атомным оружием.
Но самое опасное оружие России, это сверх-секретная ракета "Сызрань".
Куда она упадет, там и Сызрань
Был Париж, будет Сызрань, был Лондон, будет Сызрань, был Берлин, будет Сызрань. Вот она, конечная цель России, весь мир превратить в Большую Сызрань.
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08.04.2022 12:12 Ответить
тільки не сьізрань, а зьісрань
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08.04.2022 12:19 Ответить
свинонособака!
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08.04.2022 12:13 Ответить
По морде видно, что дешёвая кацапская подстилка
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08.04.2022 12:13 Ответить
Всюди лапотні кроти.
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08.04.2022 12:15 Ответить
Москалі задонатили Донато! Але цікаво, що б вона сказала, якби її "пропустили" з десяток російських джентльменів з Хабаровського краю? Ті, що "працювали в Бучі...
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08.04.2022 12:18 Ответить
ПРофурсетка касабська
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08.04.2022 12:19 Ответить
Донато задонатили.
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08.04.2022 12:20 Ответить
Якщо тут своїх іуд повно, то за кордоном теж гроші не смердять
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08.04.2022 12:21 Ответить
Чергова нечисть!
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08.04.2022 12:21 Ответить
Шо нема там Украинцев,чтоб этой шлюхе ноги переломать
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08.04.2022 12:25 Ответить
І хто мені тепер скаже, що Донате не путінська продажна хвойда!?
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08.04.2022 12:29 Ответить
Продалась за російські газорублі.
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08.04.2022 12:33 Ответить
італія це один із "гарантів" із списку віслюка?
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08.04.2022 12:38 Ответить
Бачите, навіть у Європарламенті є повії...
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08.04.2022 12:39 Ответить
донато сидит на мокшанских донатах. и не она одна там....
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08.04.2022 12:47 Ответить
Нарисуйте в интрнетекарикатуру на тетку всю в крови и ее политическая карьера закончится
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08.04.2022 13:01 Ответить
Ще водна Чiчолина... Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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08.04.2022 13:09 Ответить
****** продажна кабаєвського діда .
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08.04.2022 13:35 Ответить
цю курву треба привезти в Україну,
дуже розумна десь там сидіти і казати що все знає,
чого не перевірять її рахунки, скільки коштує продажна шкура
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08.04.2022 14:24 Ответить
Первосортная мразь...
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08.04.2022 14:31 Ответить
Яке HAXYŃ виправдання може бути? Злочин не може мати виправдання. Тим більше масовий і неодноразовий.
Тільки смерть останнього представника кацапстану зможе їх виправдати.
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08.04.2022 23:42 Ответить
 
 