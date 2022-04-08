Россия использует депутата Европарламента Донато для манипуляций по преступлениям оккупантов в Буче, - Центр противодействия дезинформации
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская пропаганда все более активно использует "западных экспертов" для оправдания своих преступлений в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
"Скандально известная депутат Европарламента Франческа Донато не первый год активно продвигает пророссийские нарративы в западном обществе", - говорится в сообщении.
В частности, она проголосовала против антироссийских санкций в Европарламенте.
Кроме того, в Твиттере Донато развернула активную кампанию по дискредитации Украины, в частности, президента Владимира Зеленского. Так, она называла ложью любые приведенные доказательства преступлений русской армии.
За распространение жесткой антиукраинской позиции, компания Meta заблокировала профиль Донато в Facebook.
На днях россия использовала Донато для манипуляций с доказательствами преступлений российских военных в Буче.
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А уж дворцы это, яхты или депутаты Европарламента, не важно.
Вот говорят, что Россия будет бомбить Европу атомным оружием.
Но самое опасное оружие России, это сверх-секретная ракета "Сызрань".
Куда она упадет, там и Сызрань
Был Париж, будет Сызрань, был Лондон, будет Сызрань, был Берлин, будет Сызрань. Вот она, конечная цель России, весь мир превратить в Большую Сызрань.
дуже розумна десь там сидіти і казати що все знає,
чого не перевірять її рахунки, скільки коштує продажна шкура
Тільки смерть останнього представника кацапстану зможе їх виправдати.