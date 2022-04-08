Россия использует депутата Европарламента Донато для манипуляций по преступлениям оккупантов в Буче, - Центр противодействия дезинформации

Российская пропаганда все более активно использует "западных экспертов" для оправдания своих преступлений в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Скандально известная депутат Европарламента Франческа Донато не первый год активно продвигает пророссийские нарративы в западном обществе", - говорится в сообщении.

В частности, она проголосовала против антироссийских санкций в Европарламенте.

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Кроме того, в Твиттере Донато развернула активную кампанию по дискредитации Украины, в частности, президента Владимира Зеленского. Так, она называла ложью любые приведенные доказательства преступлений русской армии.

За распространение жесткой антиукраинской позиции, компания Meta заблокировала профиль Донато в Facebook.

На днях россия использовала Донато для манипуляций с доказательствами преступлений российских военных в Буче.

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