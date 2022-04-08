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депутат (1576) Європарламент (776) пропаганда (2566) росія (47327)

Росія використовує депутатку Європарламенту Донато для маніпуляцій щодо злочинів окупантів у Бучі, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська пропаганда дедалі активніше використовує "західних експертів" для виправдання своїх злочинів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Скандально відома депутатка Європарламенту Франческа Донато не перший рік активно просуває проросійські наративи у західному суспільстві", - йдеться у повідомленні.

Зокрема вона проголосувала проти антиросійських санкцій у Європарламенті.

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Крім того, у Твітері Донато розгорнула активну кампанію з дискредитації України, зокрема президента Володимира Зеленського. Так, вона називала брехнею будь-які наведені докази злочинів російської армії.

За поширення жорсткої антиукраїнської позиції компанія Meta заблокувала профіль Донато у Facebook.

Днями росія використала Донато для маніпуляцій із доказами злочинів російських військових у Бучі.

Росія використовує депутатку Європарламенту Донато для маніпуляцій щодо злочинів окупантів у Бучі, - Центр протидії дезінформації 01

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Топ коментарі
+24
Кацапы задонатили этот обвисший раздвоенный хрюкальник.
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08.04.2022 12:07
+23
Фамилия говорящая. Донать и шлюха скажет и сделает все как нужно
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08.04.2022 12:07
+14
По морде видно, что дешёвая кацапская подстилка
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08.04.2022 12:13
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Кацапы задонатили этот обвисший раздвоенный хрюкальник.
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08.04.2022 12:07 Відповісти
Ця пі3да є депутатом Лєґа Норд - продані на расєю сраколизи!! Майже вся північ Італії продані москалям.
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08.04.2022 23:51 Відповісти
Фамилия говорящая. Донать и шлюха скажет и сделает все как нужно
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08.04.2022 12:07 Відповісти
Типичный трансвестит.
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08.04.2022 12:11 Відповісти
ТУ ***** НАДО ОТДАТЬ НАШИМ ВОЕННЫМ ПУСТЬ ЕЕ ОТРАХАЮТ А ПОТОМ ЗАКРОЮТ НА 9 ЭТАЖЕ ГДЕ ТАМ ИДУТ ОБСТРЕЛЫ ХАРЬКОВ ИЛИ МАРИУПОЛЬ И ПУСТЬ ***** ****** НА УКРАИНУ И МЫСЛЕННО СОСЕТ *** ПУТИНУ ТАКИХ *********** УБИВАТЬ НАДО ПРИЧЕМ ДАЖЕ НЕ СКРЫВАТЬ КТО И ЗА ЧТО СРАЗУ ЛЮБИТЕЛИ ПЕНИСА ***ЛА САМОЛИКВИДИРУЮТСЯ...
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08.04.2022 13:46 Відповісти
Донато. Что в имени тебе твоем...Не совсем точно, но суть именно та...
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08.04.2022 12:11 Відповісти
"Что нельзя купить за деньги, то можно купить за большие деньги".
А уж дворцы это, яхты или депутаты Европарламента, не важно.
Вот говорят, что Россия будет бомбить Европу атомным оружием.
Но самое опасное оружие России, это сверх-секретная ракета "Сызрань".
Куда она упадет, там и Сызрань
Был Париж, будет Сызрань, был Лондон, будет Сызрань, был Берлин, будет Сызрань. Вот она, конечная цель России, весь мир превратить в Большую Сызрань.
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08.04.2022 12:12 Відповісти
тільки не сьізрань, а зьісрань
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08.04.2022 12:19 Відповісти
свинонособака!
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08.04.2022 12:13 Відповісти
По морде видно, что дешёвая кацапская подстилка
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08.04.2022 12:13 Відповісти
Всюди лапотні кроти.
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08.04.2022 12:15 Відповісти
Москалі задонатили Донато! Але цікаво, що б вона сказала, якби її "пропустили" з десяток російських джентльменів з Хабаровського краю? Ті, що "працювали в Бучі...
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08.04.2022 12:18 Відповісти
ПРофурсетка касабська
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08.04.2022 12:19 Відповісти
Донато задонатили.
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08.04.2022 12:20 Відповісти
Якщо тут своїх іуд повно, то за кордоном теж гроші не смердять
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08.04.2022 12:21 Відповісти
Чергова нечисть!
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08.04.2022 12:21 Відповісти
Шо нема там Украинцев,чтоб этой шлюхе ноги переломать
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08.04.2022 12:25 Відповісти
І хто мені тепер скаже, що Донате не путінська продажна хвойда!?
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08.04.2022 12:29 Відповісти
Продалась за російські газорублі.
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08.04.2022 12:33 Відповісти
італія це один із "гарантів" із списку віслюка?
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08.04.2022 12:38 Відповісти
Бачите, навіть у Європарламенті є повії...
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08.04.2022 12:39 Відповісти
донато сидит на мокшанских донатах. и не она одна там....
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08.04.2022 12:47 Відповісти
Нарисуйте в интрнетекарикатуру на тетку всю в крови и ее политическая карьера закончится
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08.04.2022 13:01 Відповісти
Ще водна Чiчолина... Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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08.04.2022 13:09 Відповісти
****** продажна кабаєвського діда .
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08.04.2022 13:35 Відповісти
цю курву треба привезти в Україну,
дуже розумна десь там сидіти і казати що все знає,
чого не перевірять її рахунки, скільки коштує продажна шкура
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08.04.2022 14:24 Відповісти
Первосортная мразь...
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08.04.2022 14:31 Відповісти
Яке HAXYŃ виправдання може бути? Злочин не може мати виправдання. Тим більше масовий і неодноразовий.
Тільки смерть останнього представника кацапстану зможе їх виправдати.
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08.04.2022 23:42 Відповісти
 
 