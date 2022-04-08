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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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война (47249) обстрел (20424) Одесская область (3106) ракеты (2774)

По Одесской области оккупанты нанесли три ракетных удара из Крыма.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Россия нанесла три ракетных удара с оккупированного Крыма по Одесской области. Информация о количестве пострадавших уточняется. Есть разрушенные постройки.

Об этом сообщил офицер Оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Повреждены 2 здания, к сожалению, пострадавшие, их количество уточняется", - отметил офицер.

Также, по его словам, могут активизироваться диверсионные группы в приграничных регионах.

"На фоне ракетных ударов, обычная практика врага - активизация диверсионно-разведывательных групп, в частности в приграничных регионах. Целью которых является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники", - отметил Назаров.

Также смотрите: Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Корабельная группировка РФ в Черном море, добавил он, продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и суда в них.
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Топ комментарии
+15
Ну так для етого ***** и окупировал крым чтобы построить плацдарм для наступления на Украину и другие европейские страны. А еще ***** нужно крымское мясо. А кто то думал что крым нужен ***** строить там процветающий остров? Поетому так важно для Украины вернуть крым. Даже важнее чем дамбас. Без освобождения крыма ниокаком завершении войны и безопасности для Украины и иностранных инвесторов не может быть и речи. Крым как подвешенный топор над головой который может упасть в любую секунду на голову.
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08.04.2022 12:35
+12
Не шукайте в гімні малини, а серед москалів людини.
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08.04.2022 12:29
+12
Какие же твари, надо бить по их территории, нужно перенести эту войну на территории русни, как сделал Басаев в Буденновске. Жаль что украинцы слишком добродушный народ. По мне пришло время терактов
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08.04.2022 12:41
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Не шукайте в гімні малини, а серед москалів людини.
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08.04.2022 12:29 Ответить
через мост они поставляют в Крым вооружение
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08.04.2022 12:31 Ответить
є злочинці
є особливо небезпечні злочинці
є ман'яки і нелюди
а є російни
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08.04.2022 12:31 Ответить
Что-то наше пво ни в Одессе, ни в Краматорске не отработало?
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08.04.2022 12:31 Ответить
Ну так для етого ***** и окупировал крым чтобы построить плацдарм для наступления на Украину и другие европейские страны. А еще ***** нужно крымское мясо. А кто то думал что крым нужен ***** строить там процветающий остров? Поетому так важно для Украины вернуть крым. Даже важнее чем дамбас. Без освобождения крыма ниокаком завершении войны и безопасности для Украины и иностранных инвесторов не может быть и речи. Крым как подвешенный топор над головой который может упасть в любую секунду на голову.
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08.04.2022 12:35 Ответить
Саме так! Крим найголовніший стратегічний напрямок для України!!!
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09.04.2022 01:19 Ответить
Я думав, шо Англія вже дала протикорабельні ракети.
Але вони пока обговорюють судя по всьому.
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08.04.2022 12:38 Ответить
То яким боком протикорабельні ракети до крилатих,пущених з території Криму?
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08.04.2022 14:50 Ответить
Помилився, неуважно прочитав.
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08.04.2022 15:23 Ответить
РБК-УКРАЇНА "У Зеленського допускають винесення "за дужки" Криму заради мирного договору з РФ" М.Подоляк
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08.04.2022 12:40 Ответить
Чи не краще "за дужки" винести того Подоляка разом із Затрахамією? Який навіть теоретично може бути договір з Кацапляндом? Вони умов хоч одного договору за час існування того огидного утворення дотримувались?
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08.04.2022 12:47 Ответить
Какие же твари, надо бить по их территории, нужно перенести эту войну на территории русни, как сделал Басаев в Буденновске. Жаль что украинцы слишком добродушный народ. По мне пришло время терактов
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08.04.2022 12:41 Ответить
Проскакувала інфа, що наче вже готуються загони для дій на території Кацаплянду та Бульбостану. Чи правда - точно не скажу.
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08.04.2022 12:49 Ответить
Скажу точно:
https://www.youtube.com/watch?v=FzSI8kqMriw
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08.04.2022 14:14 Ответить
Знищення кацапів не може бути терактом, так само, як не може бути терактом знищення тварин, що хворіють сказом або прийняття таблетки від глистів.
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08.04.2022 14:14 Ответить
Эти новости уже достали! Сколько можно терпеть! Неужели нечем бабахнуть по Крыму, хотя бы по тем станциям, что воду качают, парочку ракет можно и по городам.
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08.04.2022 12:45 Ответить
Якби ж у нас були "Нептуни", в свій час замороджені нинішним керівництвом, то можна б було знешкодити увесь ЧФ параші, в Криму. А оскільки вони й становлять основну загрозу для всієї нашої теріторії, то знищення цього флоту має бути першочерговим завданням. Дай Боже нам отримати протикорабелі ракети від англійців...
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08.04.2022 14:00 Ответить
 
 