По Одещині окупанти завдали три ракетні удари з Криму, є постраждалі
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Росія завдала три ракетні удари з окупованого Криму по Одеській області. Інформація про кількість постраждалих уточнюється. Є зруйновані будівлі.
Про це повідомив офіцер Оперативного командування Південь Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі з території Кримського півострову ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їхня кількість уточнюється", - зазначив офіцер.
Також за його словами можуть активізуватися диверсійні групи у прикордонних регіонах.
"На фоні ракетних ударів, звичайна практика ворога - активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах. Метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки", - зауважив Назаров.
Корабельне угруповання РФ у Чорному морі, додав він, продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти й судна в них.
Будь ласка, зачекайте...
є особливо небезпечні злочинці
є ман'яки і нелюди
а є російни
Але вони пока обговорюють судя по всьому.
https://www.youtube.com/watch?v=FzSI8kqMriw