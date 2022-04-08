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війна (56882) обстріл (21394) Одеська область (2489) ракети (2845)

По Одещині окупанти завдали три ракетні удари з Криму, є постраждалі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Росія завдала три ракетні удари з окупованого Криму по Одеській області. Інформація про кількість постраждалих уточнюється. Є зруйновані будівлі.

Про це повідомив офіцер Оперативного командування Південь Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі з території Кримського півострову ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їхня кількість уточнюється", - зазначив офіцер.

Також за його словами можуть активізуватися диверсійні групи у прикордонних регіонах.

"На фоні ракетних ударів, звичайна практика ворога - активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах. Метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки", - зауважив Назаров.

Читайте: Ракетний обстріл вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих та більше 100 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Корабельне угруповання РФ у Чорному морі, додав він, продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти й судна в них.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Ну так для етого ***** и окупировал крым чтобы построить плацдарм для наступления на Украину и другие европейские страны. А еще ***** нужно крымское мясо. А кто то думал что крым нужен ***** строить там процветающий остров? Поетому так важно для Украины вернуть крым. Даже важнее чем дамбас. Без освобождения крыма ниокаком завершении войны и безопасности для Украины и иностранных инвесторов не может быть и речи. Крым как подвешенный топор над головой который может упасть в любую секунду на голову.
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08.04.2022 12:35
+12
Не шукайте в гімні малини, а серед москалів людини.
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08.04.2022 12:29
+12
Какие же твари, надо бить по их территории, нужно перенести эту войну на территории русни, как сделал Басаев в Буденновске. Жаль что украинцы слишком добродушный народ. По мне пришло время терактов
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08.04.2022 12:41
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Не шукайте в гімні малини, а серед москалів людини.
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08.04.2022 12:29 Відповісти
через мост они поставляют в Крым вооружение
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08.04.2022 12:31 Відповісти
є злочинці
є особливо небезпечні злочинці
є ман'яки і нелюди
а є російни
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08.04.2022 12:31 Відповісти
Что-то наше пво ни в Одессе, ни в Краматорске не отработало?
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08.04.2022 12:31 Відповісти
Ну так для етого ***** и окупировал крым чтобы построить плацдарм для наступления на Украину и другие европейские страны. А еще ***** нужно крымское мясо. А кто то думал что крым нужен ***** строить там процветающий остров? Поетому так важно для Украины вернуть крым. Даже важнее чем дамбас. Без освобождения крыма ниокаком завершении войны и безопасности для Украины и иностранных инвесторов не может быть и речи. Крым как подвешенный топор над головой который может упасть в любую секунду на голову.
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08.04.2022 12:35 Відповісти
Саме так! Крим найголовніший стратегічний напрямок для України!!!
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09.04.2022 01:19 Відповісти
Я думав, шо Англія вже дала протикорабельні ракети.
Але вони пока обговорюють судя по всьому.
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08.04.2022 12:38 Відповісти
То яким боком протикорабельні ракети до крилатих,пущених з території Криму?
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08.04.2022 14:50 Відповісти
Помилився, неуважно прочитав.
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08.04.2022 15:23 Відповісти
РБК-УКРАЇНА "У Зеленського допускають винесення "за дужки" Криму заради мирного договору з РФ" М.Подоляк
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08.04.2022 12:40 Відповісти
Чи не краще "за дужки" винести того Подоляка разом із Затрахамією? Який навіть теоретично може бути договір з Кацапляндом? Вони умов хоч одного договору за час існування того огидного утворення дотримувались?
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08.04.2022 12:47 Відповісти
Какие же твари, надо бить по их территории, нужно перенести эту войну на территории русни, как сделал Басаев в Буденновске. Жаль что украинцы слишком добродушный народ. По мне пришло время терактов
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08.04.2022 12:41 Відповісти
Проскакувала інфа, що наче вже готуються загони для дій на території Кацаплянду та Бульбостану. Чи правда - точно не скажу.
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08.04.2022 12:49 Відповісти
Скажу точно:
https://www.youtube.com/watch?v=FzSI8kqMriw
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08.04.2022 14:14 Відповісти
Знищення кацапів не може бути терактом, так само, як не може бути терактом знищення тварин, що хворіють сказом або прийняття таблетки від глистів.
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08.04.2022 14:14 Відповісти
Эти новости уже достали! Сколько можно терпеть! Неужели нечем бабахнуть по Крыму, хотя бы по тем станциям, что воду качают, парочку ракет можно и по городам.
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08.04.2022 12:45 Відповісти
Якби ж у нас були "Нептуни", в свій час замороджені нинішним керівництвом, то можна б було знешкодити увесь ЧФ параші, в Криму. А оскільки вони й становлять основну загрозу для всієї нашої теріторії, то знищення цього флоту має бути першочерговим завданням. Дай Боже нам отримати протикорабелі ракети від англійців...
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08.04.2022 14:00 Відповісти
 
 