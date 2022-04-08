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Новости Происшествия
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ГБР расследует дело о бегстве за границу экс-главы Конституционного Суда Тупицкого

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

тупицький

Государственное бюро расследований выясняет, как правоохранители переправили через границу бывшего судью и экс-председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу", - говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, Тупицкий не пересекал государственную границу. А вот его видели в центре Вены.

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Дело расследуется по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
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Топ комментарии
+33
Татаров знает - его спросите
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08.04.2022 14:49
+18
ДБР, почни розслідовання від себе!
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08.04.2022 14:51
+18
А Медведчука, кума Медведчука зі "слуг", Погребинського, якому була висунута підозра у зраді, та ще декільком "членам", які спокійно виїхали створеним "офісним вікном", нікого і не цікавить.
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08.04.2022 14:52
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Татаров знает - его спросите
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08.04.2022 14:49 Ответить
тссссс ...неначасі... (с)
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08.04.2022 20:52 Ответить
ДБР, почни розслідовання від себе!
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08.04.2022 14:51 Ответить
Смотришь на эти вонючую рожу и хочется что бы какой то австрийский маньяк в порыве сумашествия порезал к ****** Тупицкого со всей семьей, прости Господи. Нельзя забыват всех этих вонючих предателей, Европа не должна стать им домом и убежищем, они должны сраться в штаны вплоть до последней своей минуты.
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08.04.2022 14:51 Ответить
НУ ДАВАЙТЕ.
ВІДПРАЦЮЙТЕ СВОЇ ЗАРПЛАТИ У 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА МИРНИХ ТЕРИТОРІЯХ.
ЗАРАЗ ЗСУ НА ПЕРЕДОВІЙ СТІЛЬКИ ОТРИМУЮТЬ.
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08.04.2022 14:52 Ответить
так вони ж все це ы органызують.
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08.04.2022 15:16 Ответить
А Медведчука, кума Медведчука зі "слуг", Погребинського, якому була висунута підозра у зраді, та ще декільком "членам", які спокійно виїхали створеним "офісним вікном", нікого і не цікавить.
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08.04.2022 14:52 Ответить
То другоє! А Тупіцкій - чужий, він Зєлєнского обідив.
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08.04.2022 15:25 Ответить
Вони спецiально його випустили , бо Зеля дуже хоче пiдмяти пiд себе Конституційний суд. Вже у них креатура готова.
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08.04.2022 15:50 Ответить
Яку зброю і обладнання ДБР з Печерським судом арештували в межах цієї мало цікавої справи?
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08.04.2022 14:52 Ответить
думаю, надо опять номера клистронов проверить, и отпечатки пальцев Гладковского на них.
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08.04.2022 15:03 Ответить
У подібних "розслідуваннях" головне:
Не вийти на самих себе!
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08.04.2022 14:54 Ответить
Это конечно самое важное дело сейчас. Аж целое ДБР этим занимается....
А может на эту текучку направить двоих человек, а все остальные пускай делом займутся?
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08.04.2022 14:57 Ответить
Тут иногда вопрос возникает, что лучше - чтобы они с серьёзным выражением лица полной х..ней занимались, или чтобы они всерьез взялись за то дело, на которое их "заточили" - арестовывать политических оппонентов партии ермака, разваливать обороноспособность страны и т.д.
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08.04.2022 15:55 Ответить
какая неожиданность! кто бы мог подумать....
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08.04.2022 14:59 Ответить
Нагадаю,є ще Суркіси з дітьми, портнов з дітьми, медведчук з погребинським, да і коля-котлета довго на франківщині підпільні явки організовував...у ресторанах!
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08.04.2022 15:01 Ответить
Та нах.. він вам здався зараз?! Що, нема чим зайнятися?! Диверсантів краще ловіть.
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08.04.2022 15:10 Ответить
Сами выпустили сами и расследуют ******* пристроились
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08.04.2022 15:12 Ответить
головне при розслідуванні не вийти на самих себе.
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08.04.2022 15:13 Ответить
Народ проявляє в війні небачені героїзм і самопожертву, гинуть діти, світ надає допомогу, а в результаті після перемоги над героями буде знову знущатися і грабувати старий і нахабний державний механізм і ті ж самі пики, які в кращому випадку фотографуються з автоматами а в гіршому - втекли
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08.04.2022 15:15 Ответить
А как пересёк границу Портнов с сынком ДБР не хочет расследовать !?
Хотя, наверное, сами и вывозили.....
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08.04.2022 15:25 Ответить
Зрив держоборонзамовлення,ракетної програми, зрадники в СБУ призначені відомо ким і за чим поданням,втеча мудачука портнова погребинського тупицького, розграбування держпвдприємст ефективними менеджерами а-ля серлєщ, ігнорування західних спецслужб, розкрадання асфальтофонду,справа бронежилетів,доведення до банкрутства обороних підприємств, розмінування чонгару за злача Херсонщини...питань і питань! На які вперто ні дьр,ні СБУ не шукає відповіді...бо бачте не на часі нині! Ато путя нападе
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08.04.2022 15:25 Ответить
Оце щас ну дуже актуально під час війни коли гинуть жителі мирних городів і селищ, гинуть війскові оця високооплачувана челядь зеленського продовжуе крисячнити. А втім звертання про допомогу к населеннюпро допомогу грошиима арміі бо на рахунку армійців нема грошей. Стидоба Війсковим треба взяти владу в країні так как вони її захищають і розогнать нахрен ДБР,ГБР.СБУ,прокурорів, суддів так как патріотів там дуже незначна частина
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08.04.2022 15:30 Ответить
В чому проблема подати до міжнародного розшуку?
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08.04.2022 15:37 Ответить
І що? Татаров з Єрмаком сяде?
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08.04.2022 15:49 Ответить
Тупицького спецiально випустили , бо Зеля дуже хоче пiдмяти пiд себе Конституційний суд. Вже й креатура готова.
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08.04.2022 15:51 Ответить
коли дозволять розстрілювати зрадників???
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08.04.2022 16:00 Ответить
Йшов 43 день війни, ДБР нарешті відійшло від того чим мають займатись інші державні органи і почало займатись тим для чого створювалось, хоча є думки що це для показухи, бо Тупицький вже давно втік. Напевно наступним кроком ДБР буде розслідування втечі Януковича, а потім Лазаренка.
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08.04.2022 16:03 Ответить
Потрібно порушити кримінальну справу проти Прикордонників які випустили його
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08.04.2022 16:04 Ответить
Ого, така оперативність від відомства яке курує фашист татаров! Дуже сильно спішать замести сліди зелені виродки. Я нагадаю, що тупіцкого сфотографували у Відні ще місяць тому.
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08.04.2022 16:26 Ответить
 
 