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Новости Война в Украине
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Арестович Алексей (327) Бурба (81)

Бурба обвинил Арестовича во лжи относительно своего пребывания в Дубае

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бурба

Экс-начальник Главного управления разведки Василий Бурба ответил на обвинение в том, что его нет в Украине, советнику ОП Алексею Арестовичу.

Как передает Цензор.НЕТ, Бурба в комментарии "Украинской правде" ответил на озвученное Арестовичем в программе "Антиподы" обвинение в том, что он в Дубае и якобы у него там штаб-квартира.

"С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках", - заявил Бурба.

"Сейчас в составе отдельного сводного отряда выполняю задание по назначению. И никогда я бы не писал об этом публично, если бы меня не заставили обстоятельства и ложь "разных советников", - подчеркнул он.

"К сожалению, есть потери в подразделении (два 200 и четыре 300)", - добавил Бурба.

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Топ комментарии
+128
когда ж этот зеленый цирк прекратится ....
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08.04.2022 15:28
+99
A от де голова СБУ люсю арестович не цiкавить???
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08.04.2022 15:29
+93
Я конечно не знаю репутации Бурбы, но репутация арестовича очень известна. Так что я верю больше первому - Бурбе!
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08.04.2022 15:29
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Страница 3 из 3
Під керівництвом Бурби наші спецслужби "придбали" для України клінстрони в мордорі,тому що Україна їх не виробляє,а без цієї деталі РЛС просто металобрухт.ДРГ(ДБР) вилучило їх з наших станцій і передали їх номери кацапам,через це у командирів частин в росії,котрі передали нам клінстрони, виникли великі проблеми.
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08.04.2022 18:02 Ответить
гнида арестович
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08.04.2022 18:13 Ответить
Люсе как с гуся вода , даже совести не хватит извиниться перед воином генералом , недо подполковник ,,писяный".
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08.04.2022 19:39 Ответить
Арестович такой же брехливый как и весь ОП.
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08.04.2022 20:12 Ответить
Послати навздогін за кораблем люсу і всіх то ділов...
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09.04.2022 09:49 Ответить
люся подлая гадина
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09.04.2022 21:30 Ответить
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