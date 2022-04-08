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Арестович Олексій (373) Бурба (82)

Бурба звинуватив Арестовича у брехні щодо свого перебування в Дубаї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ексначальник Головного управління розвідки Василь Бурба відповів на звинувачення в тому, що його немає в Україні, раднику ОП Олексієві Арестовичу.

Як передає Цензор.НЕТ, Бурба в коментарі "Українській правді" відповів на озвучене Арестовичем у програмі "Антиподи" звинувачення в тому, що він у Дубаї і що нібито у нього там штаб-квартира.

"Від 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках", - заявив Бурба.

"Зараз у складі окремого зведеного загону виконую завдання за призначенням. І ніколи я не писав би про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників", - наголосив він. 

Бурба звинуватив Арестовича у брехні щодо свого перебування в Дубаї 01

Фото Бурби, надане УП

"На жаль, маємо втрати у підрозділі (два 200 та чотири 300)", - додав Бурба.

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Топ коментарі
+128
когда ж этот зеленый цирк прекратится ....
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08.04.2022 15:28
+99
A от де голова СБУ люсю арестович не цiкавить???
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08.04.2022 15:29
+93
Я конечно не знаю репутации Бурбы, но репутация арестовича очень известна. Так что я верю больше первому - Бурбе!
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08.04.2022 15:29
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Під керівництвом Бурби наші спецслужби "придбали" для України клінстрони в мордорі,тому що Україна їх не виробляє,а без цієї деталі РЛС просто металобрухт.ДРГ(ДБР) вилучило їх з наших станцій і передали їх номери кацапам,через це у командирів частин в росії,котрі передали нам клінстрони, виникли великі проблеми.
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08.04.2022 18:02 Відповісти
гнида арестович
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08.04.2022 18:13 Відповісти
Люсе как с гуся вода , даже совести не хватит извиниться перед воином генералом , недо подполковник ,,писяный".
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08.04.2022 19:39 Відповісти
Арестович такой же брехливый как и весь ОП.
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08.04.2022 20:12 Відповісти
Послати навздогін за кораблем люсу і всіх то ділов...
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09.04.2022 09:49 Відповісти
люся подлая гадина
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09.04.2022 21:30 Відповісти
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