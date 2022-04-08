Россия готовит вбросы о "плохих" беженцах, чтобы демонизировать Украину в мире

Россия готовит манипуляции о "плохих" украинцах, чтобы демонизировать Украину в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Телеграме.

По состоянию на 30 марта количество украинских беженцев превысило четыре миллиона. Беженцы из Украины получили право жить в Европейском Союзе в течение трех лет, о чем сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины еще 3 марта. Поэтому роспропаганда распространяет фейки, чтобы настроить Европу против украинцев.

Греция 7 апреля высказала позицию осуждения действий России в Украине. В Телеграм-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева на следующий день появился никем и ничем не подтвержденный "вброс", что украинские беженцы при выселении из квартиры якобы расписали стены. Также появляются "вбросы" о погромах в магазинах якобы украинскими молодыми людьми, которые тоже не подтверждаются даже российскими СМИ.

"Роспропаганда не знает, как на самом деле выглядят поселения украинских беженцев, где одни женщины и дети. А Соловьев пользуется своим авторитетом "рупора" Кремля и выдает каждую чушь за "чистую монету"", - говорится в сообщении