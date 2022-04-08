Россия готовит вбросы о "плохих" беженцах, чтобы демонизировать Украину в мире
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия готовит манипуляции о "плохих" украинцах, чтобы демонизировать Украину в мире.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Телеграме.
По состоянию на 30 марта количество украинских беженцев превысило четыре миллиона. Беженцы из Украины получили право жить в Европейском Союзе в течение трех лет, о чем сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины еще 3 марта. Поэтому роспропаганда распространяет фейки, чтобы настроить Европу против украинцев.
Греция 7 апреля высказала позицию осуждения действий России в Украине. В Телеграм-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева на следующий день появился никем и ничем не подтвержденный "вброс", что украинские беженцы при выселении из квартиры якобы расписали стены. Также появляются "вбросы" о погромах в магазинах якобы украинскими молодыми людьми, которые тоже не подтверждаются даже российскими СМИ.
"Роспропаганда не знает, как на самом деле выглядят поселения украинских беженцев, где одни женщины и дети. А Соловьев пользуется своим авторитетом "рупора" Кремля и выдает каждую чушь за "чистую монету"", - говорится в сообщении
Пожалуйста, подождите...
Напевно, прийшов час винайти новий термін для цього явища, або ж використовувати існуючий, який вживав Джохар Дудаєв - "РУСИЗМ"
Та не, погромы действительно устраивают, но только "молодые люди" с аквафрешами на палках и буквой Z во лбу.
И "развлекаются" они так в Европе и США уже давно, это не сейчас началось.
Я в группе украинцев и наша женщина , что работает в украинской ассоциации по нашему городу высылала и видео и аудио всех неприглядностей и даже до полиции дело дошло …
Не хочу писать подробности , но для всех беженцев большая просьба, чтоб вели себя прилично !!!
Украинцы , что здесь живут уже много лет - зарекомендовали себя с положительной стороны , работящих . И особенно сейчас мы не хотим , чтоб нас позорили и тыкали потом пальцами за наших земляков .
Простите если резко , но это правда . 😕🤪