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Новости Война в Украине
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Россия готовит вбросы о "плохих" беженцах, чтобы демонизировать Украину в мире

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фейк

Россия готовит манипуляции о "плохих" украинцах, чтобы демонизировать Украину в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Телеграме.

По состоянию на 30 марта количество украинских беженцев превысило четыре миллиона. Беженцы из Украины получили право жить в Европейском Союзе в течение трех лет, о чем сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины еще 3 марта. Поэтому роспропаганда распространяет фейки, чтобы настроить Европу против украинцев.

Греция 7 апреля высказала позицию осуждения действий России в Украине. В Телеграм-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева на следующий день появился никем и ничем не подтвержденный "вброс", что украинские беженцы при выселении из квартиры якобы расписали стены. Также появляются "вбросы" о погромах в магазинах якобы украинскими молодыми людьми, которые тоже не подтверждаются даже российскими СМИ.

"Роспропаганда не знает, как на самом деле выглядят поселения украинских беженцев, где одни женщины и дети. А Соловьев пользуется своим авторитетом "рупора" Кремля и выдает каждую чушь за "чистую монету"", - говорится в сообщении
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Так це ж їх хліб фейкометний
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08.04.2022 18:30 Ответить
https://twitter.com/SarganLarysa/status/1512289093329342469
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08.04.2022 18:31 Ответить
кончита путінська зробила собі рекламу
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08.04.2022 18:42 Ответить
А якби українці не розмовляли кацапською мовою, то провокації було б важко робити.
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08.04.2022 18:32 Ответить
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час винайти новий термін для цього явища, або ж використовувати існуючий, який вживав Джохар Дудаєв - "РУСИЗМ"
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08.04.2022 18:36 Ответить
https://youtu.be/JD-hLoQaoh4
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08.04.2022 18:41 Ответить
РВАТЬ НА ЧАСТИ ЭТИХ ВЫРОДКОВ ПУТЛА-***** МОЧИТЬ ТВАРЕЙ В САРТИРАХ В КАЗАРМАХ НА ПОДХОДЕ НА ПОЛЕТА МОЧИТЬ, МОЧИТЬ И МЕШАТЬ С ЕГО ГАВНОМ!!!
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08.04.2022 18:43 Ответить
"Также появляются "вбросы" о погромах в магазинах якобы украинскими молодыми людьми".

Та не, погромы действительно устраивают, но только "молодые люди" с аквафрешами на палках и буквой Z во лбу.
И "развлекаются" они так в Европе и США уже давно, это не сейчас началось.
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08.04.2022 18:59 Ответить
Ради справедливости, могу сказать, что некоторые беженцы ведут себя здесь просто отвратительно и без этих кацапских вбросов…
Я в группе украинцев и наша женщина , что работает в украинской ассоциации по нашему городу высылала и видео и аудио всех неприглядностей и даже до полиции дело дошло …
Не хочу писать подробности , но для всех беженцев большая просьба, чтоб вели себя прилично !!!
Украинцы , что здесь живут уже много лет - зарекомендовали себя с положительной стороны , работящих . И особенно сейчас мы не хотим , чтоб нас позорили и тыкали потом пальцами за наших земляков .
Простите если резко , но это правда . 😕🤪
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08.04.2022 19:13 Ответить
Не всі переселенці-біженці не є безневинними білими овечками.Багато з них чомусь не зустрічають русский мир під бомбами,які самі накликали,а спокійно відсиджуються хто де у Західній частині України,а хтось під виглядом пригнічених спокійно заробляють європейську допомогу і сидять у вус не дмухаючи.Тому не здивуюся як ці ******** людішкі повернуться у свої стійла і знову чекатимуть на русский мир,але уже знаючи,що мають протоптаний шлях до гей-ропи.
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08.04.2022 19:23 Ответить
І зробити це буде досить легко, бо серед "біженців" багато українських суддів, прокурорів, високопосадовців, та іншого дамбаського бидла
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08.04.2022 20:48 Ответить
 
 