Росія готує вкиди про "поганих" біженців, щоб демонізувати Україну у світі
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Росія готує маніпуляції про "поганих" українців, щоб демонізувати Україну у світі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Телеграмі.
Станом на 30 березня кількість українських біженців перевищила чотири мільйони. Біженці з України отримали право жити в Європейському Союзі протягом трьох років, про що повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України ще 3 березня. Тому роспропаганда поширює фейки, щоб налаштувати Європу проти українців.
Греція 7 квітня висловила позицію засудження дій росії в Україні. У Телеграм-каналі російського пропагандиста володимира соловйова наступного дня з'явився ніким та нічим не підтверджений "вкид", що українські біженці при виселенні із квартири нібито розписали стіни. Також з'являються "вкиди" про погроми в магазинах нібито українськими молодиками, які теж не підтверджуються навіть російськими ЗМІ.
"Та певно, роспропаганда не знає, який насправді вигляд мають поселення українських біженців, де одні жінки та діти. А пан соловйов користується своїм авторитетом "рупора" кремля та видає кожну нісенітницю за "чисту монету", - ідеться в повідомленні
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Напевно, прийшов час винайти новий термін для цього явища, або ж використовувати існуючий, який вживав Джохар Дудаєв - "РУСИЗМ"
Та не, погромы действительно устраивают, но только "молодые люди" с аквафрешами на палках и буквой Z во лбу.
И "развлекаются" они так в Европе и США уже давно, это не сейчас началось.
Я в группе украинцев и наша женщина , что работает в украинской ассоциации по нашему городу высылала и видео и аудио всех неприглядностей и даже до полиции дело дошло …
Не хочу писать подробности , но для всех беженцев большая просьба, чтоб вели себя прилично !!!
Украинцы , что здесь живут уже много лет - зарекомендовали себя с положительной стороны , работящих . И особенно сейчас мы не хотим , чтоб нас позорили и тыкали потом пальцами за наших земляков .
Простите если резко , но это правда . 😕🤪