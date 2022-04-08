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Росія готує вкиди про "поганих" біженців, щоб демонізувати Україну у світі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фейк

Росія готує маніпуляції про "поганих" українців, щоб демонізувати Україну у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Телеграмі.

Станом на 30 березня кількість українських біженців перевищила чотири мільйони. Біженці з України отримали право жити в Європейському Союзі протягом трьох років, про що повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України ще 3 березня. Тому роспропаганда поширює фейки, щоб налаштувати Європу проти українців.

Греція 7 квітня висловила позицію засудження дій росії в Україні. У Телеграм-каналі російського пропагандиста володимира соловйова наступного дня з'явився ніким та нічим не підтверджений "вкид", що українські біженці при виселенні із квартири нібито розписали стіни. Також з'являються "вкиди" про погроми в магазинах нібито українськими молодиками, які теж не підтверджуються навіть російськими ЗМІ.

"Та певно, роспропаганда не знає, який насправді вигляд мають поселення українських біженців, де одні жінки та діти. А пан соловйов користується своїм авторитетом "рупора" кремля та видає кожну нісенітницю за "чисту монету", - ідеться в повідомленні
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Так це ж їх хліб фейкометний
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08.04.2022 18:30 Відповісти
https://twitter.com/SarganLarysa/status/1512289093329342469
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08.04.2022 18:31 Відповісти
кончита путінська зробила собі рекламу
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08.04.2022 18:42 Відповісти
А якби українці не розмовляли кацапською мовою, то провокації було б важко робити.
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08.04.2022 18:32 Відповісти
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час винайти новий термін для цього явища, або ж використовувати існуючий, який вживав Джохар Дудаєв - "РУСИЗМ"
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08.04.2022 18:36 Відповісти
https://youtu.be/JD-hLoQaoh4
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08.04.2022 18:41 Відповісти
РВАТЬ НА ЧАСТИ ЭТИХ ВЫРОДКОВ ПУТЛА-***** МОЧИТЬ ТВАРЕЙ В САРТИРАХ В КАЗАРМАХ НА ПОДХОДЕ НА ПОЛЕТА МОЧИТЬ, МОЧИТЬ И МЕШАТЬ С ЕГО ГАВНОМ!!!
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08.04.2022 18:43 Відповісти
"Также появляются "вбросы" о погромах в магазинах якобы украинскими молодыми людьми".

Та не, погромы действительно устраивают, но только "молодые люди" с аквафрешами на палках и буквой Z во лбу.
И "развлекаются" они так в Европе и США уже давно, это не сейчас началось.
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08.04.2022 18:59 Відповісти
Ради справедливости, могу сказать, что некоторые беженцы ведут себя здесь просто отвратительно и без этих кацапских вбросов…
Я в группе украинцев и наша женщина , что работает в украинской ассоциации по нашему городу высылала и видео и аудио всех неприглядностей и даже до полиции дело дошло …
Не хочу писать подробности , но для всех беженцев большая просьба, чтоб вели себя прилично !!!
Украинцы , что здесь живут уже много лет - зарекомендовали себя с положительной стороны , работящих . И особенно сейчас мы не хотим , чтоб нас позорили и тыкали потом пальцами за наших земляков .
Простите если резко , но это правда . 😕🤪
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08.04.2022 19:13 Відповісти
Не всі переселенці-біженці не є безневинними білими овечками.Багато з них чомусь не зустрічають русский мир під бомбами,які самі накликали,а спокійно відсиджуються хто де у Західній частині України,а хтось під виглядом пригнічених спокійно заробляють європейську допомогу і сидять у вус не дмухаючи.Тому не здивуюся як ці ******** людішкі повернуться у свої стійла і знову чекатимуть на русский мир,але уже знаючи,що мають протоптаний шлях до гей-ропи.
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08.04.2022 19:23 Відповісти
І зробити це буде досить легко, бо серед "біженців" багато українських суддів, прокурорів, високопосадовців, та іншого дамбаського бидла
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08.04.2022 20:48 Відповісти
 
 