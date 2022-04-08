Украинские воины приземлили вражеский БПЛА "Орлан-30". ФОТО
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Воины Вооруженных Сил Украины приземлили российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-30".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Вчера в Луганской области украинские воины приземлили вражеский БПЛА "Орлан-10".
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+10 Ksenia VB
показать весь комментарий08.04.2022 20:42
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Парашне все таке парашне.. нічого нормально зробити не можуть
На продаж...
Для некоторых это вісокіє тєхнологіі!
Поставляється в РФ для "викруточного збирання".
Деталей російського виробництва не має.
Ізраїль їм інші продав, а орлани то як з кружку авіамоделювання для молодшого шкільного віку поробка з дизайном кукурузника 30х років.