Украинские воины приземлили вражеский БПЛА "Орлан-30". ФОТО

Воины Вооруженных Сил Украины приземлили российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-30".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Вчера в Луганской области украинские воины приземлили вражеский БПЛА "Орлан-10".

Сегодня день еще более успешный. В этот раз наши защитники "посадили" более современную модель российского беспилотного летательного аппарата - "Орлан-30", - говорится в сообщении.

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