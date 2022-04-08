РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9721 посетитель онлайн
Новости ФоторепортажВойна в Украине Война
17 482 25
беспилотник (2119) война (47275) Генштаб ВС (4361) ВСУ (5207)

Украинские воины приземлили вражеский БПЛА "Орлан-30". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Воины Вооруженных Сил Украины приземлили российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-30".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Украинские воины приземлили вражеский БПЛА Орлан-30 01

"Вчера в Луганской области украинские воины приземлили вражеский БПЛА "Орлан-10".

Украинские воины приземлили вражеский БПЛА Орлан-30 02

Сегодня день еще более успешный. В этот раз наши защитники "посадили" более современную модель российского беспилотного летательного аппарата - "Орлан-30", - говорится в сообщении.

Смотрите также: На Полтавщине упал вражеский беспилотник "Орлан-10". ФОТО

Украинские воины приземлили вражеский БПЛА Орлан-30 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
А що це за фляга ? Стєкломой ?
Парашне все таке парашне.. нічого нормально зробити не можуть
показать весь комментарий
08.04.2022 20:42
+8
Це ізраїльський безпілотний апарат.
Поставляється в РФ для "викруточного збирання".
Деталей російського виробництва не має.
показать весь комментарий
08.04.2022 20:51
+6
топливный бак. Сомневаюсь, что сделан в рф.
показать весь комментарий
08.04.2022 20:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що це за фляга ? Стєкломой ?
Парашне все таке парашне.. нічого нормально зробити не можуть
показать весь комментарий
08.04.2022 20:42 Ответить
топливный бак. Сомневаюсь, что сделан в рф.
показать весь комментарий
08.04.2022 20:48 Ответить
Де б цей бак не робили, судячи з вигляду, на початку своєї "кар'єри", він стояв на полиці у супермаркеті, з якоюсь технічною рідиною.
На продаж...
показать весь комментарий
08.04.2022 20:58 Ответить
Двигун від німців.
показать весь комментарий
08.04.2022 21:35 Ответить
не факт. На десятом орлане стоит японский SAITO
показать весь комментарий
08.04.2022 22:22 Ответить
Простейшая лля кого?
Для некоторых это вісокіє тєхнологіі!
показать весь комментарий
08.04.2022 20:58 Ответить
І шо,єсть точниє попаданія,кацап? Ну, кромє краматорского вокзала.
показать весь комментарий
08.04.2022 21:04 Ответить
Це тобі твої смажені буряти розповіли? Чи дон дировці?
показать весь комментарий
08.04.2022 21:11 Ответить
Чуєш рашист, я тобі про зуби написав а не про ракети.
показать весь комментарий
08.04.2022 21:53 Ответить
интересно в нем поколупаться на предмет происхождения комплектующих.
показать весь комментарий
08.04.2022 20:46 Ответить
Це ізраїльський безпілотний апарат.
Поставляється в РФ для "викруточного збирання".
Деталей російського виробництва не має.
показать весь комментарий
08.04.2022 20:51 Ответить
Ой не *****, цю кумедію москальня сама склеїла, з закордонних комплектуюцих, оптика касіо та кенон наприклад

Ізраїль їм інші продав, а орлани то як з кружку авіамоделювання для молодшого шкільного віку поробка з дизайном кукурузника 30х років.
показать весь комментарий
09.04.2022 01:51 Ответить
А я ще дивувався якості своєї бензопилки...
показать весь комментарий
08.04.2022 20:56 Ответить
Мне винт от него нужен. На палку и кротов пугать.
показать весь комментарий
08.04.2022 21:03 Ответить
Это он стоит 80 тыс.долл.?
показать весь комментарий
08.04.2022 21:13 Ответить
Апаратура (оптика, фото-відео, авіоніка), планєр копійки ...
показать весь комментарий
08.04.2022 23:21 Ответить
Капець, бак для воды горючкi, с под води ледовый тонкий пластик, украли даже нормальный бак, лаптеногие....
показать весь комментарий
08.04.2022 22:06 Ответить
Какое-то не скрепное название у этого бпла - его следовало наректи "*****"
показать весь комментарий
08.04.2022 22:10 Ответить
Техника на грани фантастики, иначе и не скажешь...
показать весь комментарий
09.04.2022 00:03 Ответить
комплектующих ********** в этой гордости кремля и близко нет...
показать весь комментарий
09.04.2022 06:37 Ответить
 
 