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Українські воїни приземлили ворожий БПЛА "Орлан-30". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Воїни Збройних Сил України приземлили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-30".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Українські воїни приземлили ворожий БПЛА Орлан-30 01

"Вчора на Луганщині українські воїни приземлили ворожий БПЛА "Орлан-10".

Українські воїни приземлили ворожий БПЛА Орлан-30 02

Сьогодні день ще успішніший. Цього разу наші захисники "посадили" сучаснішу модель російського безпілотного літального апарату - "Орлан-30", - йдеться у дописі.

Також дивіться: На Полтавщині впав ворожий безпілотник "Орлан-10". ФОТО

Українські воїни приземлили ворожий БПЛА Орлан-30 03

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
А що це за фляга ? Стєкломой ?
Парашне все таке парашне.. нічого нормально зробити не можуть
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08.04.2022 20:42
+8
Це ізраїльський безпілотний апарат.
Поставляється в РФ для "викруточного збирання".
Деталей російського виробництва не має.
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08.04.2022 20:51
+6
топливный бак. Сомневаюсь, что сделан в рф.
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08.04.2022 20:48
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А що це за фляга ? Стєкломой ?
Парашне все таке парашне.. нічого нормально зробити не можуть
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08.04.2022 20:42 Відповісти
топливный бак. Сомневаюсь, что сделан в рф.
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08.04.2022 20:48 Відповісти
Де б цей бак не робили, судячи з вигляду, на початку своєї "кар'єри", він стояв на полиці у супермаркеті, з якоюсь технічною рідиною.
На продаж...
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08.04.2022 20:58 Відповісти
Двигун від німців.
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08.04.2022 21:35 Відповісти
не факт. На десятом орлане стоит японский SAITO
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08.04.2022 22:22 Відповісти
Простейшая лля кого?
Для некоторых это вісокіє тєхнологіі!
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08.04.2022 20:58 Відповісти
І шо,єсть точниє попаданія,кацап? Ну, кромє краматорского вокзала.
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08.04.2022 21:04 Відповісти
Це тобі твої смажені буряти розповіли? Чи дон дировці?
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08.04.2022 21:11 Відповісти
Чуєш рашист, я тобі про зуби написав а не про ракети.
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08.04.2022 21:53 Відповісти
интересно в нем поколупаться на предмет происхождения комплектующих.
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08.04.2022 20:46 Відповісти
Це ізраїльський безпілотний апарат.
Поставляється в РФ для "викруточного збирання".
Деталей російського виробництва не має.
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08.04.2022 20:51 Відповісти
Ой не *****, цю кумедію москальня сама склеїла, з закордонних комплектуюцих, оптика касіо та кенон наприклад

Ізраїль їм інші продав, а орлани то як з кружку авіамоделювання для молодшого шкільного віку поробка з дизайном кукурузника 30х років.
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09.04.2022 01:51 Відповісти
А я ще дивувався якості своєї бензопилки...
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08.04.2022 20:56 Відповісти
Мне винт от него нужен. На палку и кротов пугать.
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08.04.2022 21:03 Відповісти
Это он стоит 80 тыс.долл.?
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08.04.2022 21:13 Відповісти
Апаратура (оптика, фото-відео, авіоніка), планєр копійки ...
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08.04.2022 23:21 Відповісти
Капець, бак для воды горючкi, с под води ледовый тонкий пластик, украли даже нормальный бак, лаптеногие....
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08.04.2022 22:06 Відповісти
Какое-то не скрепное название у этого бпла - его следовало наректи "*****"
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08.04.2022 22:10 Відповісти
Техника на грани фантастики, иначе и не скажешь...
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09.04.2022 00:03 Відповісти
комплектующих ********** в этой гордости кремля и близко нет...
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09.04.2022 06:37 Відповісти
 
 