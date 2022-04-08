Українські воїни приземлили ворожий БПЛА "Орлан-30". ФОТО

Воїни Збройних Сил України приземлили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-30".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Вчора на Луганщині українські воїни приземлили ворожий БПЛА "Орлан-10".

Сьогодні день ще успішніший. Цього разу наші захисники "посадили" сучаснішу модель російського безпілотного літального апарату - "Орлан-30", - йдеться у дописі.

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