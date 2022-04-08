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Українські воїни приземлили ворожий БПЛА "Орлан-30". ФОТО
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Воїни Збройних Сил України приземлили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-30".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Вчора на Луганщині українські воїни приземлили ворожий БПЛА "Орлан-10".
Сьогодні день ще успішніший. Цього разу наші захисники "посадили" сучаснішу модель російського безпілотного літального апарату - "Орлан-30", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+10 Ksenia VB
показати весь коментар08.04.2022 20:42
+8 Alex Vassago
показати весь коментар08.04.2022 20:51
+6 Urs
показати весь коментар08.04.2022 20:48
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Парашне все таке парашне.. нічого нормально зробити не можуть
На продаж...
Для некоторых это вісокіє тєхнологіі!
Поставляється в РФ для "викруточного збирання".
Деталей російського виробництва не має.
Ізраїль їм інші продав, а орлани то як з кружку авіамоделювання для молодшого шкільного віку поробка з дизайном кукурузника 30х років.