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Рашисты нанесли ракетный удар вблизи Одессы, пострадавших нет, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Российские оккупанты нанесли ракетный удар близ Одессы, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 8 апреля враг нанес удар с берегового ракетного комплекса "Бастион" по поселку Красноселка нашей области. К сожалению, есть погибшие и раненые, поврежденные объекты инфраструктуры. Также сегодня враг нанес ракетный удар неподалеку от Одессы. К счастью, пострадавших нет ", – отметил он.

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Автор: Анастасія Потіха
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повторюсь - пусть зеленский даст команду жахнуть по тому "бастиону" "сапсаном".
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08.04.2022 21:07 Ответить
******. Из подвала в подвал в течении дня.
Надеюсь, утырок сдохнет на днях и будет мир в наших домах!
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08.04.2022 21:09 Ответить
В рашці відзвітували про знищення Бастіоном учбового військового центру під Красносілкою Одеської області
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08.04.2022 21:59 Ответить
 
 