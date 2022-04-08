Рашисты нанесли ракетный удар вблизи Одессы, пострадавших нет, - ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар близ Одессы, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 8 апреля враг нанес удар с берегового ракетного комплекса "Бастион" по поселку Красноселка нашей области. К сожалению, есть погибшие и раненые, поврежденные объекты инфраструктуры. Также сегодня враг нанес ракетный удар неподалеку от Одессы. К счастью, пострадавших нет ", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе и области - комендантский час с вечера субботы до утра понедельника