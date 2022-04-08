УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13783 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 106 3
війна (56913) обстріл (21411) Одеса (4020) Одеська область (2489)

Рашисти завдали ракетного удару поблизу Одеси, постраждалих немає, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російські окупанти завдали ракетного удару поблизу Одеси, постраждалих немає.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч проти 8 квітня ворог завдав удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка нашої області. На жаль, є загиблі та поранені, пошкоджені об’єкти інфраструктури. Також сьогодні ворог завдав ракетного удару неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає", - зазначив він.

Також читайте: В Одесі та області - комендантська година з вечора суботи до ранку понеділка

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
повторюсь - пусть зеленский даст команду жахнуть по тому "бастиону" "сапсаном".
показати весь коментар
08.04.2022 21:07 Відповісти
******. Из подвала в подвал в течении дня.
Надеюсь, утырок сдохнет на днях и будет мир в наших домах!
показати весь коментар
08.04.2022 21:09 Відповісти
В рашці відзвітували про знищення Бастіоном учбового військового центру під Красносілкою Одеської області
показати весь коментар
08.04.2022 21:59 Відповісти
 
 