Война объединила не только Украину, но и Евросоюз, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Необходимо совместными усилиями победить агрессивную политику России по отношению к украинцам.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с председателем Европейской комиссии и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Атмосфера диалога и отношений между Украиной и Европейским Союзом, я считаю – лучшая, которая была за многие годы. К сожалению, я должен констатировать, что это, прежде всего, из-за войны. Война объединила, как и Украину полностью, наш народ с властью, со всеми и потому Украина так сильна. Эта война, к сожалению, принесла много жертв. И вокруг этого для защиты Украины и украинцев, я считаю, эта война объединила и Европейский Союз, и мир в целом", - сказал президент.
По словам Зеленского, важно будет объединенными.
Также глава государства отметил, что необходимо совместными усилиями победить агрессивную политику России в отношении украинцев
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Ну на счет "об'єднала із владою" я бы не был так уверен. Имеется к "владе" очень много неприятных вопросиков.
Ну хоч троши можна використовувати те, що в нього там між вухами?