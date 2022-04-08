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Война объединила не только Украину, но и Евросоюз, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Необходимо совместными усилиями победить агрессивную политику России по отношению к украинцам.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с председателем Европейской комиссии и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Атмосфера диалога и отношений между Украиной и Европейским Союзом, я считаю – лучшая, которая была за многие годы. К сожалению, я должен констатировать, что это, прежде всего, из-за войны. Война объединила, как и Украину полностью, наш народ с властью, со всеми и потому Украина так сильна. Эта война, к сожалению, принесла много жертв. И вокруг этого для защиты Украины и украинцев, я считаю, эта война объединила и Европейский Союз, и мир в целом", - сказал президент.

По словам Зеленского, важно будет объединенными.

Также глава государства отметил, что необходимо совместными усилиями победить агрессивную политику России в отношении украинцев

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І НАТО згуртувалося. Залишилося путіну розвалити росію на 10 країн, що воюють, і можна подавати на премію миру
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08.04.2022 21:48 Ответить
"Війна об'єднала, як і Україну повністю, наш народ із владою ..."
Ну на счет "об'єднала із владою" я бы не был так уверен. Имеется к "владе" очень много неприятных вопросиков.
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08.04.2022 21:57 Ответить
Як можна казати про об'єднання України повністю, коли майже повністю окуповані 4 області?
Ну хоч троши можна використовувати те, що в нього там між вухами?
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08.04.2022 22:36 Ответить
А для чого? Ті , хто його обрали користуються головою тільки щоб їсти і носити вуха! Чому їх фошдь має бути інакшим?
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09.04.2022 00:43 Ответить
Велика частина голосувала за нього, щоб не допустити переобрання попередника
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09.04.2022 11:29 Ответить
 
 