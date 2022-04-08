Війна об'єднала не лише Україну, а й Євросоюз, - Зеленський
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Необхідно спільними зусиллями перемогти агресивну політику Росії щодо українців.
Про це він заявив під час пресконференції з головою Європейської комісії та Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
"Атмосфера діалогу та відносин між Україною та Європейським Союзом, я вважаю – найкраща, яка була за багато років. На жаль, я маю констатувати, що це, насамперед, через війну. Війна об'єднала, як і Україну повністю, наш народ із владою, з усіма і тому Україна така сильна. Ця війна, на жаль, принесла багато жертв. І навколо цього для захисту України та українців, я вважаю, ця війна об'єднала і Європейський Союз, і світ загалом", - сказав президент.
За словами Зеленського, наразі важливо будет об'єднаними.
Також глава держави зазначив, що необхідно спільними зусиллями перемогти агресивну політику Росії щодо українців
Будь ласка, зачекайте...
Ну на счет "об'єднала із владою" я бы не был так уверен. Имеется к "владе" очень много неприятных вопросиков.
Ну хоч троши можна використовувати те, що в нього там між вухами?