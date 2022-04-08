УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14019 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 672 6
війна (56913) Зеленський (17531) Євросоюз (7144)

Війна об'єднала не лише Україну, а й Євросоюз, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Необхідно спільними зусиллями перемогти агресивну політику Росії щодо українців.

Про це він заявив під час пресконференції з головою Європейської комісії та Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Атмосфера діалогу та відносин між Україною та Європейським Союзом, я вважаю – найкраща, яка була за багато років. На жаль, я маю констатувати, що це, насамперед, через війну. Війна об'єднала, як і Україну повністю, наш народ із владою, з усіма і тому Україна така сильна. Ця війна, на жаль, принесла багато жертв. І навколо цього для захисту України та українців, я вважаю, ця війна об'єднала і Європейський Союз, і світ загалом", - сказав президент.

За словами Зеленського, наразі важливо будет об'єднаними.

Також глава держави зазначив, що необхідно спільними зусиллями перемогти агресивну політику Росії щодо українців

Також читайте: Ми дякуємо Єврокомісії за 5-й санкційний пакет, але цього замало, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І НАТО згуртувалося. Залишилося путіну розвалити росію на 10 країн, що воюють, і можна подавати на премію миру
показати весь коментар
08.04.2022 21:48 Відповісти
"Війна об'єднала, як і Україну повністю, наш народ із владою ..."
Ну на счет "об'єднала із владою" я бы не был так уверен. Имеется к "владе" очень много неприятных вопросиков.
показати весь коментар
08.04.2022 21:57 Відповісти
Як можна казати про об'єднання України повністю, коли майже повністю окуповані 4 області?
Ну хоч троши можна використовувати те, що в нього там між вухами?
показати весь коментар
08.04.2022 22:36 Відповісти
А для чого? Ті , хто його обрали користуються головою тільки щоб їсти і носити вуха! Чому їх фошдь має бути інакшим?
показати весь коментар
09.04.2022 00:43 Відповісти
Велика частина голосувала за нього, щоб не допустити переобрання попередника
показати весь коментар
09.04.2022 11:29 Відповісти
 
 