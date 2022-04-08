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Надо создать процедуру и исключить Россию из ОБСЕ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обсє
Фото: ОБСЄ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что членство РФ в ОБСЕ является угрозой для безопасности и сотрудничества в Европе и призывает создать процедуру и исключить Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили основы Хельсинского заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу для безопасности и сотрудничества в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда необходимо создать процедуру и исключить РФ", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - нацистское государство, угрожающее мировой безопасности, - Украина в ОБСЕ
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Топ комментарии
+5
Прочитала сьогодні нове від Арестовича. Якщо ви читали останній пост від Залужного, то побачите політичних контекст. Жаба офіс задушила що всі насущні проблеми України обговорюють без зе,а зе ніхто не вірить. Так ширма короткочасна
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08.04.2022 22:15
+3
Можно просто:- треба расію виключити... все!
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08.04.2022 22:21
+3
Членство РФ в ООН представляет угрозу для безопасности и сотрудничества в мире - выгнать всех "дипломатов" параши из США и ООН!
ФИЗИЧЕСКИ под зад ногой
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08.04.2022 23:24
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Прочитала сьогодні нове від Арестовича. Якщо ви читали останній пост від Залужного, то побачите політичних контекст. Жаба офіс задушила що всі насущні проблеми України обговорюють без зе,а зе ніхто не вірить. Так ширма короткочасна
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08.04.2022 22:15 Ответить
Зэ на даном этапе фигура нужная. Как актера умеющего сыграть на публике. В нашем случае в театре для мировых политиков. Ну а после победы пусть отдохнет. А то снова рулить деньгами на восстановление страны беня со товарищи будет.
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08.04.2022 22:24 Ответить
Я ж написала ширма. Ви прочитайте хто реально і що просить і кого і кому слухають і допомагають. Вся допомогу дають Україні і її народу, офісу віри ге має
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08.04.2022 22:40 Ответить
Можно просто:- треба расію виключити... все!
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08.04.2022 22:21 Ответить
Чесно сказати - Афігенна санкція....
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08.04.2022 22:40 Ответить
Рішення дуже просте! Треба створити нову заміну ООН, як свого часу вона замінила Лігу Націй. А орда хай разом з білорусами та еритреєю залишаються в ООН на чолі з тим же очільником. Штаб-квартиру можна перенести в район Уралу, ближче до логова Звіра.
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08.04.2022 22:35 Ответить
Можна самим піти, і з ООН теж, і з інтерполу та магате
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08.04.2022 22:45 Ответить
Це потрібно робити негайно , так як в цій поважній органвзвціі не місце
оркам !!
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08.04.2022 22:46 Ответить
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08.04.2022 22:58 Ответить
треба просто вимкнути саме ото ОББСЕ бо який з нього толк ? нiякого
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08.04.2022 22:58 Ответить
Членство РФ в ООН представляет угрозу для безопасности и сотрудничества в мире - выгнать всех "дипломатов" параши из США и ООН!
ФИЗИЧЕСКИ под зад ногой
показать весь комментарий
08.04.2022 23:24 Ответить
 
 