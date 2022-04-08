Надо создать процедуру и исключить Россию из ОБСЕ, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что членство РФ в ОБСЕ является угрозой для безопасности и сотрудничества в Европе и призывает создать процедуру и исключить Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили основы Хельсинского заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу для безопасности и сотрудничества в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда необходимо создать процедуру и исключить РФ", - отметил Кулеба.
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