Росія - нацистська держава, що загрожує світовій безпеці, - Україна в ОБСЄ

Місія України в ОБСЄ звернула увагу іноземних делегацій на публікацію у російському державному "інформагентстві" "РИА Новости" статті про необхідність знищення українців, що є черговим "проявом росії як нацистської держави".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив очільник української місії в ОБСЄ Євгеній Цимбалюк під час спецзасідання Постійної ради ОБСЄ, присвяченого звірствам російських загарбників на Київщині.

"Того ж дня, коли було оприлюднено фотографії злочинів з Бучі, російське державне інформаційне агентство "РИА Новости" опублікувало статтю "Що росії робити з Україною". З огляду на рівень цензури в Росії, зелене світло цій статті не могло бути дано помилково. Це є проявом і виправданням політики росії щодо українців. А також це – прояв Росії як нацистської держави, що є загрозою європейській та світовій безпеці", - наголосив він.

Цимбалюк звернув увагу іноземних делегацій, що у статті на державному російському ресурсі уточнюються плани путіна щодо України, зокрема, щодо необхідності ліквідації "бандерівської еліти" та спокутування вини українцями за її підтримку.

Читайте: Росія не уникне відповідальності за воєнні злочини, заблокувавши продовження мандата місії ОБСЄ в Україні, - МЗС

"Це – індульгенція для подальшого винищення українців, чи не так? І вони не хочуть приховувати своїх намірів. Тож не варто плекати ілюзій стосовно їхніх подальших планів щодо українського народу та нашої державності. "Деєвропеїзація" і "деукраінізація". Вони хочуть стерти навіть назву держави", - пояснив він.

Цимбалюк зазначив, що не повинно бути жодних вагань щодо наших подальших дій, як зупинити це зло.

"Тому що безкарність породжує ще більше насильство. А тому притягнення до відповідальності всіх винних має розірвати це порочне коло", - сказав посол.

Також Цимбалюк звернувся до представників делегації рф не поширювати в ОБСЄ усі ті дурниці та вказівки, які вони отримують з москви. За його словами, це їхній вибір і це їхня майбутня відповідальність – "перед майбутніми поколіннями, перед майбутніми трибуналами і перед Богом, якщо вони вірять хоч в щось".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За звірства у Бучі мають відповісти всі - від солдатів до генералів, - США в ОБСЄ