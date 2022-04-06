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Новини Війна Різня в Бучі
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Росія - нацистська держава, що загрожує світовій безпеці, - Україна в ОБСЄ

рф,окупанти

Місія України в ОБСЄ звернула увагу іноземних делегацій на публікацію у російському державному "інформагентстві" "РИА Новости" статті про необхідність знищення українців, що є черговим "проявом росії як нацистської держави".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив очільник української місії в ОБСЄ Євгеній Цимбалюк під час спецзасідання Постійної ради ОБСЄ, присвяченого звірствам російських загарбників на Київщині.

"Того ж дня, коли було оприлюднено фотографії злочинів з Бучі, російське державне інформаційне агентство "РИА Новости" опублікувало статтю "Що росії робити з Україною". З огляду на рівень цензури в Росії, зелене світло цій статті не могло бути дано помилково. Це є проявом і виправданням політики росії щодо українців. А також це – прояв Росії як нацистської держави, що є загрозою європейській та світовій безпеці", - наголосив він.

Цимбалюк звернув увагу іноземних делегацій, що у статті на державному російському ресурсі уточнюються плани путіна щодо України, зокрема, щодо необхідності ліквідації "бандерівської еліти" та спокутування вини українцями за її підтримку.

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"Це – індульгенція для подальшого винищення українців, чи не так? І вони не хочуть приховувати своїх намірів. Тож не варто плекати ілюзій стосовно їхніх подальших планів щодо українського народу та нашої державності. "Деєвропеїзація" і "деукраінізація". Вони хочуть стерти навіть назву держави", - пояснив він.

Цимбалюк зазначив, що не повинно бути жодних вагань щодо наших подальших дій, як зупинити це зло.

"Тому що безкарність породжує ще більше насильство. А тому притягнення до відповідальності всіх винних має розірвати це порочне коло", - сказав посол.

Також Цимбалюк звернувся до представників делегації рф не поширювати в ОБСЄ усі ті дурниці та вказівки, які вони отримують з москви. За його словами, це їхній вибір і це їхня майбутня відповідальність – "перед майбутніми поколіннями, перед майбутніми трибуналами і перед Богом, якщо вони вірять хоч в щось".

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Автор: 

ОБСЄ (3501) росія (64958) Буча (539) Цимбалюк Євгеній (50)


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06.04.2022 01:59 Відповісти
Кацапобыдло - бумеранг завжди повертається, готуйтеся суки.
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06.04.2022 02:01 Відповісти
Нарешті вони зрозуміли як треба говорити з оон. Я про це писав раніше, треба називати речі своїми іменами. Мені страшно подумати про Маріуполь, а є ще табори в росісі, куди звозять наших людей. Це суміш нацизму та методів сталіна.
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06.04.2022 02:05 Відповісти
Только что по тв Греции показали часть интервью *писькова*. Так отвечает на вопрос о Зеленском. что его *путька* назвал наркоманом и т.д. ну и как в смысле путлер с ним будет встречаться. Так оно уже падло говорит. что мы не знаем что они там пьют. что курят. но Зеленский -президент Украины и надо садиться за стол переговоров. Завтра будет опубликовано полностью. шо оно там еще мололо. Это. по моему. французскому тв было интервью
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06.04.2022 02:48 Відповісти
расия - это страна, подлежащая 100% стерилизации... можно проявить гуманность - чтобы было не больно - химической... каждый первый кацап и каждая первая кацапка-свиноматка... чтобы все они как можно скорее передохли...
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06.04.2022 03:32 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ..
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06.04.2022 09:20 Відповісти
Порівняння рашизму з нацизмом та фашизмом - це ніщо інше, як намагання пом'якшити звірства кацапів.
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06.04.2022 11:16 Відповісти
 
 